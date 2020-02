Manchester City lar seg ikke prege av utestengelsen

Manchester City er utestengt fra Champions League de to neste sesongene. I kveld er det seriekamp hjemme mot West Ham. City får full tillit på midtukekupongen.

Ukens midtukekupong består av to åttedelsfinaler i Champions League, ni av 16-delsfinalene i Europa League og Premier League-kampen mellom Manchester City og West Ham. Bonuspotten er på ca 340 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.25. Alle Europa League-kampene spilles torsdag.

1. Manchester City - West Ham

Manchester City ble fredag utestengt fra Champions League de to neste sesongene og det er ikke så godt å si hvordan det påvirker laget foran denne seriekampen. Er hektet av i gullkampen med sine 51 poeng og har 25 poeng opp til Liverpool. Raheem Sterling er ute med skade, mens Oleksandr Zinchenko soner karantene. Aymeric Laporte, Leroy Sane og Benjamin Mendy er alle tilbake i trening, og aktuelle til kveldens kamp. City står med 8-2-2 hjemme på Etihad.

West Ham er under streken og ligger tredje sist med sine 24 poeng. Det er kun ett poeng opp til Aston Villa på sikker plass. Kun to poeng er tatt på de fem siste seriekampene. Moderate 3-3-6 på bortebane. Jack Wilshere og Andriy Yarmolenko er skadet, mens Felipe Anderson er tilbake. Nysignerte Jarrod Bowen (fra Hull) kan få sin debut.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende. Manchester City blir storfavoritt og selv om det interessant å spekulere, er det trolig fånyttes. H.

2. Atalanta - Valencia

Etter å ha tapt sine tre første kamper i gruppespillet, så det mørkt ut for Atalanta med tanke på sluttspill. Men med sju poeng på de tre siste, tok laget andreplassen i sin gruppe. Gjør det også bra i hjemlig Serie A og etter lørdagens 2-1 seier hjemme mot Roma, har laget nå styrket 4. plassen sin med seks poeng ned til Roma på 5. plass. Gjør sin første åttedelsfinale i Champions League noensinne. Med mannskapet ser det veldig bra ut.

Valencia tapte kun en kamp i gruppespillet, men sikret ikke avansementet før de vant 1-0 borte mot Ajax i den siste gruppespillrunden. Ligger på 7. plass i hjemlig La Liga med 38 poeng, men har ikke mer enn to poeng opp til Atletico Madrid på 2. plass. Svake 3-2-6 på bortebane i La Liga. Gabriel Paulista soner karantene, Ezequiel Garay og Cristiano Piccini er skadet.

Ingen innbyrdes oppgjør mellom disse to lagene det siste tiåret. HU.

3. Tottenham - RB Leipzig

Tottenham snudde 0-1 til 3-2 seier borte mot Aston Villa søndag og står dermed med ti poeng på sine fire siste seriekamper. Har kommet helt opp i ryggen på Chelsea og ligger på 5. plass med 40 poeng. Fine 8-2-3 hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Harry Kane og Moussa Sissoko er fortsatt ute slik det har vært en periode nå. Dessverre for Tottenham er også Son Heung-Min ute med armbrudd.

RB Leipzig vant gruppe G med 3-2-1 på sine seks kamper i gruppespillet. Henger også veldig bra med i Bundesliga og står med 6-3-1 på sine ti siste seriekamper. Ligger på 2. plass med 45 poeng, kun ett poeng bak serieleder Bayern München. Klart godkjente 6-3-2 på bortebane. Dayot Upamecano soner karantene, mens Willi Orban og Ibrahima Konate er skadet.

Denne kan bikke alle veier. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Club Brügge - Manchester United

De ni siste kampene på midtukekupongen er alle 16-delsfinaler i Europa League og samtlige spilles torsdag.

Club Brugge kommer over fra Champions League der belgierne endte med 0-3-3 på seks kamper. Leder overlegent i den hjemlige serien med sine 61 poeng og har ni poeng ned til Gent på 2. plass. Kun ett poeng på tre hjemmekamper i gruppespillet i Champions League, men er ubeseiret på hjemmebane i serien med 10-3-0.

Manchester United med sterk 2-0 seier borte mot Chelsea i Premier League mandag kveld. I og med at alt tyder på at 5. plassen vil gi Champions League-plass neste sesong, grunnet Manchester Citys utestengelse, er United nå kun to poeng unna denne. 1-1-1 på de tre bortekampene i gruppespillet og moderate 4-3-6 på bortebane i Premier League. Paul Pogba og Marcus Rashford rekker helt sikkert ikke kampen.

Manchester United skal unngå tap i Belgia. UB.

5. FC København - Celtic

Fryktelig generalprøve for FC København med 0-1 tap borte for Esbjerg i helgen, når den danske superligaen startet opp igjen etter vinterferien. I og med at FC Midtjylland vant sin kamp, er det igjen sju poeng opp til serielederen. Til tross for kun to seire på de seks gruppespillkampene, tok FCK seg til sluttspillet. Bunnsolide 9-1-0 på ti hjemmekamper i serien.

Celtic med sju strake seire i skotsk Premiership og leder serien med ti poeng ned til Rangers på 2. plass. Solid gruppespill med 4-1-1 på seks kamper og bunnsolide 12-1-1 på bortebane i hjemlig serie.

Ingen enkel oppgave for FCK dette. UB.

6. Getafe - Ajax

Getafe med fire seire og to tap i gruppe C og tok seg videre til sluttspill sammen med Basel. Europa League-deltagelsen har ikke på noe vis preget laget i La Liga. Der er laget på 3. plass med 42 poeng. Stod med fire strake seire før det ble 1-2 tap borte for Barcelona i helgen. Solide 7-3-2 på hjemmebane. Ingen spesielle problemer med mannskapet.

Ajax hadde alt i egne hender foran den siste runden i gruppespillet hjemme mot Valencia, men tapte 0-1 og måtte derfor ta til takke med Europa League-sluttspill. Til tross for to tap på de seks siste seriekampene i Eredivisie, har de seks poeng ned til AZ Alkmaar på 2. plass. Hakim Ziyech er solgt til Chelsea, men spillet ut sesongen for Ajax. Quincy Promes er fortsatt ute med skade.

Getafe er knallsterke på hjemmebane og bør sikre seg et bra utgangspunkt foran returmøtet i Amsterdam. H.

7. Eintracht Frankfurt - FC Salzburg

Til tross for tap i tre av seks gruppespillkamper, tok Eintracht Frankfurt 2. plassen bak Arsenal i gruppe F. Variable 3-1-3 på de sju siste seriekampene i Bundesliga, der laget ligger på 10. plass med 28 poeng. Har vært klart best hjemme hittil (6-3-2), borte er tallene svake (2-1-8). Martin Hinteregger soner karantene.

Salzburg hadde faktisk muligheten til å ta seg videre fra gruppespillet i Champions League, før den siste runden. Men tapte 0-2 mot Liverpool og dermed ble det Europa League-sluttspill istedenfor. Tapte toppkampen hjemme mot LASK Linz i helgen og mistet dermed serieledelsen i hjemlig serie. Både Erling Braut Haaland og Takumi Minamino er solgt siden høstens Champions League-sluttspill.

Det bør være gode sjanser for hjemmebane. H.

8. Bayer Leverkusen - FC Porto

Hjemmelaget måtte nøye seg med 3. plass i gruppe med Juventus og Atletico Madrid i høstens gruppespill i Champions League. Viser flott form i hjemlig Bundesliga med fem seire på de seks siste seriekampene. Ligger på 5. plass med 40 poeng og har kun seks poeng opp til serieleder Bayern München. Fine 5-4-2 på hjemmebane.

FC Porto vant gruppe G (som ellers bestod av Rangers, Young Boys og Feyenoord. Fire strake seire i hjemlig liga, og slo serieleder benfica 3-2 hjemme nest sist. Ligger på 2. plass med 53 poeng, og har kun ett poeng opp til Benfica. Sterke 8-2-1 på bortebane.

Det er del store favoritter på midtukekupongen. Vi halvgarderer denne. HU.

9. Olympiakos - Arsenal

Til tross for kun fire poeng i gruppe med Bayern München, Tottenham og Røde Stjerne holdt det til 3. plass og dermed sluttspill i Europa League for greske Olympiakos. Klarte blant annet 2-2 hjemme mot Tottenham i åpningsrunden. Er ubeseiret i hjemlig liga (18-6-0) og topper tabellen med 60 poeng, men har kun to poeng ned til PAOK på 2. plass. Råsterke 11-1-0 på hjemmebane.

Arsenal gjorde jobben sin og vant gruppe F etter 3-2-1 på de seks gruppespillkampene. Gjorde også jobben hjemme mot Newcastle søndag og vant 4-0 i Premier League. Men har hatt en skuffende sesong og ligger nede på 10. plass me 34 poeng. Svært beskjedne 2-8-3 på bortebane.

Ingen enkel kamp for Arsenal dette. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Glasgow Rangers - Sporting Braga

Rangers med 2-3-1 i gruppespillet, men det holdt til 2. plass og avansement til sluttspillet. Etter sin sterke 2-1 seier borte mot Celtic i romjulen, har laget ikke bedre enn 4-1-2 på de sju neste seriekampene og avstanden opp til serieleder Celtic er nå på 10 poeng. Solide 11-1-1 hjemme på Ibrox.

Sporting Braga gikk gjennomS gruppespillet uten tap (4-2-0) og vant gruppe K foran Wolverhampton. Sterk 1-0 seier borte mot serieleder Benfica i søndagens seriekamp, og ligger på 3. plass. Dog er det hele 17 poeng opp til Benfica. 6-1-4 totalt på bortebane.

Rangers blir i overkant stor favoritt. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Wolfsburg - Malmö

Wolfsburg endte på 2. plass bak belgiske Gent i gruppe I med 11 poeng. Vant to av tre hjemmekamper da. Ustabile 3-2-3 på de åtte siste seriekampene i Bundesliga, men sterk 3-2 seier borte mot Hoffenheim lørdag. Ligger på 9. plass med 31 poeng, men har ikke bedre enn 3-5-3 på hjemmebane.

Malmö har hatt vinterferie i Allsvenskan siden 2. november. Vant gruppe B to poeng foran FC København. Der kom det eneste tapet borte mot Dynamo Kiev. Etter en rekke treningskamper ble det 8-0-seier mot Syrianska i lørdagens cupoppgjør.

Ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

12. Wolverhampton - Espanyol

Wolverhampton på 2. plass bak portugisiske Braga i sin gruppe. Det eneste tapet i gruppespillet kom hjemme mot Braga (0-1). Har gjort en bra sesong i Premier League, men har veldig høy uavgjortfrekvens (8-12-6). Ikke bedre enn 4-6-3 hjemme på Molineux. Ruben Vinagre er eneste spiller som er ute med skade.

Espanyol har hatt en veldig trøblet sesong i La Liga og ligger sist med kun 19 poeng. Det er dog ikke mer enn to poeng opp til Celta Vigo på sikker plass. Moderate 3-3-6 på bortebane. Til tross for den svake ligainnsatsen, imponerte Espanyol i gruppespillet og vant gruppe H med 11 poeng. Nysignerte Raul de Tomas sto over helgens seriekamp, men det er godt håp om at han blir klar til torsdagens kamp.

Wolverhampton blir uansett klare favoritter på hjemmebane. H.

