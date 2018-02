Manchester City må jobbe for trofeet

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en fin og internasjonal tippekupong denne søndagen. Med innleveringsfrist klokken 14.55 får vi med oss Italia på slengen, så hele fem land er representert på kupongen.

1. Manchester City — Arsenal

Cupfinale i ligacupen. Manchester City er naturligvis enorme favoritter her, de har vært soleklart best i England denne sesongen, men viste tegn på menneskelighet da de røk ut av FA Cupen mot lille Wigan forrige mandag. Kanskje var det en vekker de hadde behov for, kanskje vil de stille enda mer skjerpet enn normalt her.

Forskjellene har nesten vært enorme denne sesongen: City er hele 27 poeng foran i ligaen og vant greit 3-1 i ligaoppgjøret mellom de to lagene. Dette er den første finalen til Guardiola med Manchester City, men han har greit med erfaring fra denne type situasjon fra tidligere jobber.

Claudio Bravo er ventet å starte i mål og blir et svakt ledd. Backen Delph er suspendert, ellers er de i bra forfatning skademessig.

Arsenal har nærmest blitt som cupspesialister å regne, de har nemlig vunnet de to siste cupfinalene de har spilt på Wembley, for to og tre sesonger siden. De har spilt opp mot sitt beste i disse anledningene de senere sesongene og kommer til å gjøre det også i dag.

Et stort savn er imidlertid at den formsterke nysigneringen Henrikh Mkhitaryan er utilgjengelig siden han har spilt i denne cupen for Man. United. Ellers er Lacazette skadet.

Manchester City fortjener favorittstempelet, men Arsenal har vist noen andre sider av seg selv de siste cupfinalene. Derfor tør vi ikke utelukke at de kan by på en real kamp her. HU(B).



2. Manchester United — Chelsea

Denne kommer til å bli jevn. Begge lag er innenfor topp fire, men Chelsea står i fare for å bli forbigått av Tottenham om de ikke vinner i aften. Vertene har to tap på de siste tre ligakamper, men har hentet seg bra inn og sist helg vant de i FA Cupen over Huddersfield, før de i midtuken tok med seg et godkjente 0-0-resultat fra Sevilla i Champions League.

10-2-1 er knallsterke hjemmetall for hjemmelaget denne sesongen og Old Trafford er igjen som et fort å regne.

Ander Herrera fikk en smell i midtuken og mister de kommende ukene. Ellers er Eric Bailly aktuell for sin første start siden november, mens Fellaini, Zlatan, Blind, Rojo og Jones alle er ute.

Chelsea klarte bare 1-1 hjemme mot Barcelona i tirsdagens Champions League, isolert sett et godt resultat og en glimrende prestasjon, men neppe nok til å kunne avansere videre. For et par uker siden var de i en seriøs bølgedal i ligaen, men en god restitusjonsperiode har gjort at de igjen likner seg selv.

Bortestatistikken 7-3-3 er godkjent, den, og Conte har ingen nye skadeproblemer før dette oppgjøre. Bakayoko, Luiz og Barkley er stadig ute.

Isolert er nok begge lag tålelig fornøyde med uavgjort i denne kampen og det aller viktigste blir å unngå tap. HU.



3. Athletic Bilbao — Malaga

Det virker som om de gir ganske blanke i ligaen om dagen, Athletic, de er i et ingenmannsland med tosifret poeng både opp og ned til plasser av betydning, de siste seks kampene har alle vært seiersløse og det er nå tre kamper siden de sist scoret mål.

Men i Europa League holder de koken og tross hjemmetap for Spartak Moskva torsdag, kvalifiserte de seg til åttedelsfinalen. De har vært usedvanlig svake på hjemmebane denne sesongen, 3-6-2 er tall San Mamés-publikummet sjelden opplever.

Gjestene ligger desidert sist i ligaen og det begynner virkelig å se mørkt ut, opp til trygg grunn skiller syv poeng og de har vist få tegn til å snu trenden: De siste ni kamper har gitt fattige to poeng ... Bortetallene 1-1-10 er virkelig skrekkelige.

Athletic har kanskje ikke blomstret denne sesongen, men Málaga kan hvem som helst slå om dagen. H.



4. Valencia — Real Sociedad

Den lille Valencia-krisen har blitt avblåst etter to seire på rad, over bunnlag som Levante og Málaga, som har gjort at de beholder avstanden ned til Sevilla på syv poeng. Men de har ikke overbevist etter nyttår og er nødt til å heve seg enda noen hakk.

På hjemmebane har de 8-2-2 så langt denne sesongen, svært så solide tall.

Gjestene har ikke hatt noen god sesong. I ligaen er de i et skikkelig ingenmannsland og det er rundt ti poeng både opp og ned til plasser av betydning. Og også i Europa gikk det skeis, da de røk ut for Red Bull Salzburg på torsdag.

Bortetallene deres er heller ikke mye å skryte av, 3-2-6 er klart svakere enn hva de makter på hjemmebane.

H(U).



5. Sevilla — Atletico Madrid

Hjemmelaget har hatt en turbulent periode under sin nye trener Vincenzo Montella, men imponerte tross 0-0 i hjemmekampen mot Manchester United onsdag. I ligaen har de også kommet seg opp av den verste sumpa med to seire på rad, de har fått los på Valencia, som er på fjerdeplassen, bare syv poeng foran.

Hjemmestatistikken til Sevilla er sedvanlig sterk, 7-3-1, men deres eneste nederlag kom i Montellas første kamp ved roret. Verdt å nevne er det også at Sevilla slo ut dagens motstander fra cupen, med seier både borte og hjemme.

Atlético Madrid er det eneste laget som har noe håp om å utfordre Barcelona om ligatittelen, men syv poeng opp virker i meste laget til de suverene katalanerne.

Deres eneste tap i serien kom på bortebane, mot Espanyol, men 8-3-1 er like fullt bortetall å være stolt av.

Denne ser svært åpen ut, to heltente lag med los på konkurrentene foran. HUB.



6. Roma — Milan

De helrøde har kommet seg over den verste formduppen og har tre viktige seire på rad, dog mot svake lag som Hellas, Udinese og Benevento, uten at de bryr seg om det etter de forferdelige månedene rundt nyttår. Nå har de virkelig befestet sin posisjon i topp fire.

Onsdag spilte de dog en svært tøff bortekamp mot Shakhtar i Champions League, en slitsom reise og slitsom kamp, som de atpåtil tapte 2-1. I ligaen har de 8-1-4 på hjemmebane så langt.

Skademessig ser det bra ut, Gonalons og Karsdorp er eneste ute, uten at de er savnet.

Milan har elleve kamper på rad uten tap i alle turneringer og spiller sin soleklart beste fotball for sesongen. Gennaro Gattuso har virkelig fått fart på dette laget og de ser endelig ut som topp fire-utfordreren de var spådd å bli før sesongen.

I ligaen er de virkelig i form og har 16 poeng fra de siste seks kamper. Med åtte poeng opp til topp fire før runden, er motivasjonen naturligvis på topp for Gattusos menn, som har 5-3-5 på reisefot denne sesongen.

Mens Roma slet seg ut i Ukraina, spilte Milan for halv maskin mot Ludogorets på torsdag og hvilte de fleste nøkkelspillerne. Høyrebackene Conti og trolig Calabria er ute, ellers ser det bra ut på skadefronten.

Roma mener nok de bør vinne denne kampen, Milan er vel fornøyde med uavgjort. HU.



7. Juventus — Atalanta

De kollapset kanskje mot Tottenham, men i Serie A har Juventus full kontroll om dagen og de har ufattelige 11-1-0 og ett - 1! - baklengsmål de siste tolv kampene. Det har likevel ikke vært nok til å forbigå Napoli, men Juve kan lite annet gjøre enn å fortsette å vinne sine kamper.

10-1-1 er en sedvanlig sterk hjemmestatistikk for Juventus. De har et lite problem på høyre ving, begge førstevalgene i Bernardeschi og Cuadrado er ute. De Sciglio på backen er også skadet.

Atalantas europaeventyr fikk en slutt mot Dortmund på torsdag, da de bare klarte 1-1 og røk ut 4-3 sammenlagt - en imponerende innsats, uansett. I ligaen er de kun tre poeng bak sjetteplassen, som vil gi Europa League også neste sesong i Bergamo.

Det kontringssterke bortelaget har 4-4-4 på reisefot denne sesongen. Kun Rizzo er ute med skade.

Atalanta har hatt et tøft program de siste par ukene og Juventus bør ta denne. H.



8. Sampdoria — Udinese

Selv om de bare tapte 1-0, så Sampdoria aldri ut til å true Milan på San Siro forrige helg. Det var et realt skudd for topp fire-håpene, men avstanden opp er fortsatt bare åtte poeng. Uansett er det på hjemmebane de har levert best denne sesongen - 9-2-2 er kruttsterke tall.

De har ingen skader å nevne, kanskje med unntak av backen Sala.

Gjestene har gjort jobben. Massimo Oddo reddet klubben fra nedrykksfaren med en fantastisk snuoperasjon, men nå har luften gått ut av dem og de har to tap på rappen, tre uten seier. Avstanden opp til europacupplassene er ikke uoverkommelig, men de virker ikke helt motiverte for det.

5-1-6 er solide tall på reisefot, det. To viktige angripere i Lasagna og suspenderte Perica blir sårt savnet i dag.

Sampdoria har vært kruttsterke på hjemmebane denne sesongen og er nok også mest motivert. H.



9. Bayer 04 Leverkusen — Schalke 04

Viktig kamp i topp fire-striden i Tyskland. Vertene slo tilbake etter et par kamper på rad uten seier da de slo nedrykkstruede Hamburg på bortebane forrige helg, dermed tok de over fjerdeplassen.

Normalt er de meget sterke på BayArena, men 5-4-2 er bare helt godkjente tall denne sesongen.

Gjestene ligger poenget bak dagens motstander og er nok først og fremst interesserte i at avstanden ikke blir noe større. Også de slo tilbake etter et par kamper uten seier da de slo Hoffenheim på hjemmebane forrige helg.

På reisefot har de bare vært helt godkjente denne seosngen, 4-3-4 er middelmådige tall.

Vi tror gjestenes hovedfokus blir å ikke tape. HU(B).



10. RB Leipzig — 1. FC Köln

Hjemmelaget spiller i Europa for aller første gang og holdt på å ryke ut ved første hindre i utslagsrundene til Europa League, men tross 2-0-tap for Napoli på hjemmebane torsdag, avanserte de takket være bortemålsregelen. Nå gjelder det å slå tilbake i ligaen, mandag tapte de 2-1 for Eintracht Frankfurt.

7-3-1 er nest best hjemmestatistikk i ligaen.

Gjestene har på sin side ikke klart å kjempe seg opp fra jumboplassen og det skiller hele ni poeng opp til Werder Bremen på kvalifiseringsplass. De ser smått resignerte ut i bunnen av tabellen og har to poeng på sine siste fire kamper. 1-2-8 er heller ikke en spesielt sterk bortestatistikk.

Kampen som dette må Leipzig vinne. H.



11. Lyon — Saint-Etienne

Hjemmelaget har gått på en smell i ligaen og har ett poeng på de siste fire kamper, det har gjort at avstanden opp til Marseille på den viktige tredjeplassen plutselig er seks poeng. Men Marseille møter PSG senere i kveld, så her har Lyon gode muligheter til å knappe innpå.

De spilte Europa League på torsdag og tok seg videre fra det tøffe dobbeltoppgjøret mot Villarreal relativt greit. 6-4-2 er fine tall på hjemmebane, dét.

Saint-Etienne har endelig fått sving på sakene og har tatt seg opp fra nedrykkssonen, til den røde streken har de nå syv poengs margin. Det er mye takket være de ti poengene de har tatt på sine siste fire kamper.

4-1-8 er imidlertid ikke all verden til bortetall.

Lyon virker å være litt utmattet om dagen og er ikke i noen god form i ligaen, det kan gi muligheter til et formsterkt Saint-Etienne. HU.



12. Paris Saint-Germain — Marseille

En klassiker i fransk fotball, men aldri har forskjellene vært større. PSG har tolv poeng ned til nærmeste utfordrer og kommer til å vinne ligaen, i midtuken venter en cupkamp mot dagens motstander og dermed kommer de til å satse på denne ligakampen.

Hjemmestatistikken får vi si er godkjent: 13-0-0.

Marseille har spilt på sitt beste mot PSG de senere årene, uten at det nødvendigvis har gitt uttelling. Og på bortebane har de ofte fått det tøft mot den suverene serielederen. De kjemper en tøff kamp for å holde seg innenfor topp tre, men det er neppe på Parc des Princes jobben kommer til å bli gjort.

H.

