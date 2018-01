Manchester City slår tilbake

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips: Uthvilte West Ham bør vinne

Det nærmer seg utbetaling av bonuspotten, om ikke noen tar den alene i dag - 2,7 millioner kroner venter i så fall til en eventuell alenevinner. Innleveringsfrist er klokken 20.40.

Komplette analyser finner du under spillboksen!



1. Manchester City — Watford

Det ble med 18 seiere på rad for Pep Guardiolas menn og de var til og med uheldige som unngikk tap borte mot Crystal Palace lørdag, da vertene bommet et straffespark på overtiden. Men med tolv poeng ned til nærmeste konkurrent, er det neppe mange i City som svetter over det ene poengtapet.

Hjemmehar de vunnet ti av elleve kamper så langt, unntatt mot Everton innledningsvis. Ellers vil rotasjonen til Guardiola opprettholdes, skadde Gabriel Jesus og trolig også Kevin de Bruyne er tvunget ut. John Stones kan gjøre comeback.

Gjestene tok ledelsen hjemme mot Swansea på lørdag, men kollapset i kampens sluttminutter og tapte 1-2 for jumboen. Dermed ble oppturen kortvarig for the Hornets, de har tapt fem av sine siste seks ligakamper og ligger nå i et ingenmannsland på tabellen.

Watfords styrke har vært på reisefot og 4-1-5 er solide tall, tross en stor nedtur de siste ukene. Troy Deeney soner sin siste karantene i dag, ellers kan Silva velge fra den samme troppen som tapte sist.

H.



2. Swansea City — Tottenham

Det kunne neppe blitt en bedre debut for Carlos Carvahal, som ledet Swansea til et fantastisk comeback i sluttminuttene borte mot Watford på lørdag. Akkurat dét er medisin for et Swansea i nedrykkstrøbbel og kanskje Carvahal gjør det Clement klarte i fjor?

Han tar uansett over et lag som har slitt på hjemmebane, 2-2-6 og bare seks scorede mål er ikke mye å skryte av. Backen Kyle Naughton er ute i tre kamper med karantene, mens spissduoen Abraham og Bony er tvilsomme, Ki og Bartley er definitivt ute.

Tottenham hadde spillefri i helgen og det kommer godt med, de har to kamper på tre dager foran seg. Sist tirsdag endte det med 5-2-seier over Southampton og hat trick av Harry Kane, som har vært syk, men er ventet å rekke kampen.

5-1-4 har vært bortetallene til Spurs så langt, absolutt anstendig. Ellers kan Victor Wanyama spille sin første kamp siden skaden i august.

Spurs er uthvilte og i bra form, vi gir dem gode seierssjanser selv mot et revitalisert Swansea. UB.



3. West Ham United — West Bromwich Albion

Også the Hammers hadde spullefri i helgen og hadde nok behov for det etter den hesblesende 3-3-kampen mot Bournemouth på Boxing Day, der de både ga bort og fikk forært ledelsen. De ligger uansett under streken før runden og må finne tilbake på vinnersporet.

West Ham har hatt en liten opptur på hjemmebane under David Moyes, som har forbedret tallene til 3-2-4 totalt, men de røk 2-3 hjemme for Newcastle forrige hjemmekamp. Mark Noble er tvilsom, mens Fonte, Antonio, Fernandes og Byram alle er ute. Reece Oxford er tilbake etter et låneopphold i Tyskland.

Hvis du er helt, helt stille, kan du alt nå høre Alan Pardew forberede sin klagesang til etter kamp-intervjuet. Så sent som søndag spilte de mot Arsenal (1-1 hjemme) og de har knapt rukket å skifte før de skulle av gårde til en ny London-tur.

Pardew-effekten har virkelig uteblitt for the Baggies og han venter fortsatt på sin første seier. De fikk riktig nok en opptur med den sene utlikningen sist, men det er et West Brom-lag uten selvtillit, som ikke har vunnet på 19 (!) serierunder.

Spissen Salomon Rondon er skadet, mens Nacer Chadli og James Morrison igjen er på sykestuen med nye skader.

Hjemmelaget har hatt god restitusjon og bør ha gode seierssjanser mot et tafatt West Brom. H(U).



4. Southampton — Crystal Palace

Hjemmelaget kjempet seg heroisk tilbake etter 5-2-smellen borte mot Tottenham da de tok et poeng på Old Trafford lørdag (0-0). Men det maskerer ikke at det er hele åtte kamper siden forrige trepoenger og at det nå bare er to poeng ned til den røde streken. Vinn eller forsvinn for Mauricio Pellegrino i dag?

Charlie Austin er både suspendert og skadet, Ryan Bertrand er aktuell for en retur.

Gjestene hadde en gylden sjanse til å bli det aller første laget som slo Manchester City i ligaen denne sesongen, men bommet et straffespark på overtid og måtte nøye seg med 0-0. Uansett, Palace har snudd skuta og Roy Hodgson fortjener all ære for den snuoperasjonen, selv om de har svake 1-3-6 på reisefot.

Trioen Ruben Loftus-Cheek, James McArthur og Jeffrey Schlupp er alle tilgjengelige etter skade. Men, Jason Puncheon og Scott Dann ble skadet på lørdag og er utilgjengelige.

HU(B).



5. Arsenal — Chelsea

The Gunners var i rute til en andre seier på rad, men de slapp inn et sent mål mot West Bromwich og måtte nøye seg med uavgjort - og uten seier i dag, kan avstanden opp til topp fire bli så stor som seks poeng. De er i helt godkjent form, men ikke stabilt på et høyt nivå.

Men på hjemmebane har de vært bunnsolide hele sesongen, 8-1-1 er tallene, dog har poengtapene kommet mot andre topp fire-lag i Liverpool og Manchester United.

Kolasinac og Özil er begge tvilsomme, mens Giroud, Monreal og Ramsey er stadig ute.

Gjestene kunne begynne nedjoggingen allerede etter tyve minutter hjemme mot Stoke, en kamp de lett vant 5-0. De virker å ha god kontroll på topp fire denne sesongen, mer enn det kan de ikke håpe på. Til forskjell fra i fjor, har de gått på noen merkelige smeller - 6-2-2 er uansett en god bortestatistikk, tilsvarende kamp i fjor tapte de hele 3-0.

Ingen endringer for Antonio Conte inn mot denne kampen, som kun savner David Luiz.

HUB.



6. Wolverhampton Wanderers — Brentford

Hjemmelaget har tilsynelatende stålkontroll på ligatittelen, med seier i dag øker de luken til hele tolv poeng. De tok en kruttsterk borteseier over daværende serietreer i helgen, 1-2 over Bristol City. Hjemme har de 9-2-1 så langt, klart best i ligaen.

Forsvarer Danny Batth ble utvist sist og må stå over i dag. Ellers kan Santos stille med de samme elleve som sist.

Gjestene har meldt seg på i opprykkskampen med tre seiere på rad, og det over tre solide motstandere. Men det er på hjemmebane de har levert best, 4-3-5 er de mer beskjedne tallene på reisefot så langt.

Alan Judge er endelig spilleklar etter benbrudd. Emilio Marcondes trenger arbeidstillatelse, mens Henrik Dalsgaard er tvilsom.

H.



7. Fulham — Ipswich Town

The Cottagers er et av de virkelige formlagene i Championship om dagen, de har tatt 13 poeng på sine siste seks kamper og vunnet tre av sine siste tre på hjemmebane. Det har forbedret hjemmetallene til fortsatt svake 4-6-2, i alle fall om vi tar opprykksambisjonene i betraktning.

Hjemmelaget er ikke tvunget til noen endringer, men flere spillere leverte gode søknader om mer spilletid i lørdagens uavgjortkamp mot Hull.

Gjestene har møtt en liten formdupp etter deres overbevisende første halvdel av sesongen, de har nå mistet kontakten med topp seks og har mer middelmådige fire poeng på de siste fem kampene sine. Bortebane har aldri vært deres styrke, 4-1-7 er tall som viser at så er tilfelle også denne sesongen.

Adam Webster ble skadet sist og mister dagens kamp.

Fulham er virkelig på vei opp og de får vår tillit her. H.



8. Reading FC — Birmingham City

Hjemmelaget faller igjen som en stein på tabellen og har nå bare fire poeng ned til den røde streken. Fem kamper på rad uten seier gjør at Jaap Stam sitter stadig mer urolig i managerstolen, 3-4-5 er hjemmetall som er milevis unna hva de leverte forrige sesong.

Det ble bare uavgjort i helgens kamp mot Barnsley, men Yann Kermogant fikk i det minste sesongens første scoring. Liam Kelly er tvilsom etter to kamper på sidelinjen.

Den kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt, Birminghams 1-0-seier over topplaget Leeds i helgen som gikk. Manager Steve Cotterill hadde virkelig behov for en opptur, men må fortsatt konstatere at trygg grunn er fire poeng unna.

Gjestene har vært elendige på reisefot denne sesongen og står med 0-3-9 så langt. I det minste har de ingen nye skader siden helgen som gikk.

HU.



9. Napoli — Atalanta

Italiensk cup. Hjemmelaget topper Serie A og alt fokus er på ligaen, men nestjumboen Hellas Verona venter på hjemmebane til helgen og Sarri kan dermed prioritere denne cupkampen med forholdsvis god samvittighet. De har vært solide på hjemmebane denne sesongen, 6-2-1 er tallene, slått bare av Juventus.

Det ble kanskje mye innledningsvis for Atalanta, som for første gang kjempet i Europa og i hjemlig serie. Men de har kommet seg utover i sesongen og fikk en fin rekke med kamper uten tap brutt av Cagliari i helgen (1-2).

Forskjellen er stor på Atalante hjemme og borte, på reisefot har de bare 2-3-4 så langt. Og om Gasperini skal velge én kamp å tape den neste månedene, står nok dagens ganske høyt på listen.

H.



10. Juventus — Torino

Hjemmelaget går som toget om dagen og kommer neppe til å tape mange fotballkamper før sesongen avsluttes, de har bare ett poeng opp til serieleder Napoli og en virkelig fin formperiode - de siste fem i ligaen har gitt 13 poeng og de har tre seiere på rad.

På hjemmebane har de kanskje ikke vært like solide som før, men 8-1-1 er likevel kruttsterke tall.

Torino har virkelig vært en middelhavsfarer de siste sesongene og er det også i år, de siste fem kampene har gitt fem poeng og over halvparten av seriekampene deres har endt uavgjort. 3-5-2 er for så vidt gode bortetall.

Men storebror Juventus blir nok både et og to hakk for store. H.



11. CF Cadiz — Sevilla

Åttedelsfinale i spansk cup, første kamp av to. Hjemmelaget spiller til vanlig på nivået under Sevilla, i Segunda, men gjør det kruttsterkt der og har 13 poeng på de siste fem kampene. De viste forrige runde at de kan måle seg med de beste da de slo Real Betis ut av cupen. Hjemmetallene i ligaen er solide 5-4-1.

Gjestene har fått ny manager i Vincenzo Montella, som kommer fra en svært skuffende høst i Milan. Han overtar et Sevilla i en viss krise, med fire kamper på rappen uten seier og en stygg 3-1-smell mot Real Sociedad for to uker siden.

Bortebane har aldri vært Sevillas sterkeste side, men de bør få en boost under sin nye trener. Uansett vegrer vi oss virkelig for å gi dem full tillit. (H)UB.



12. Las Palmas — Valencia

Åttedelsfinale i spansk cup, første kamp av to. Øyboerne ligger sist i La Liga og har fire poeng opp til trygg grunn, de avsluttet 2017 med et forsmederlig tap borte mot nyopprykkede Getafe (som har gjort det skarpt).

Og der de plukket seier etter seier på hjemmebane forrige sesong, har de svake 2-1-5 så langt i denne. Mon tro om motivajonen for denne hjemmekampen er all verden, all den tid de virkelig er i nedrykksfare i ligaen.

Gjestene kollapset noe på tampen av 2017 og gikk fra å være ubeseiret, til tre tap på de siste fire - i kamper de burde ha gode vinnersjanser. Serien åpner noe overkommelig med hjemmekamp mot Girono på søndag, som gir Marcelino mulighet til å prioritere denne kampen i en viss grad.

Valencia er klart best hjemme, 4-2-2 er likevel gode bortetall. UB.



Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Manchester City — Watford H

2. Swansea City — Tottenham UB

3. West Ham United — West Bromwich Albion H

4. Southampton — Crystal Palace HU

5. Arsenal — Chelsea HUB

6. Wolverhampton Wanderers — Brentford H

7. Fulham — Ipswich Town H

8. Reading FC — Birmingham City HU

9. Napoli — Atalanta H

10. Juventus — Torino H

11. CF Cadiz — Sevilla UB

12. Las Palmas — Valencia UB

Og 432-rekker:

1. Manchester City — Watford H

2. Swansea City — Tottenham UB

3. West Ham United — West Bromwich Albion HU

4. Southampton — Crystal Palace HUB

5. Arsenal — Chelsea HUB

6. Wolverhampton Wanderers — Brentford H

7. Fulham — Ipswich Town H

8. Reading FC — Birmingham City HU

9. Napoli — Atalanta H

10. Juventus — Torino H

11. CF Cadiz — Sevilla HUB

12. Las Palmas — Valencia UB