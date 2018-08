Manchester City soleklar på lørdagskupongen

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship. Bonuspotten er på ca 1,5 mill denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig på lørdager kl 15.55. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Manchester City - Newcastle

Et feilaktig idømt straffespark og et bra Wolverhampton-lag hindret Manchester City å ta sesongens tredje strake seier på Molineux sist lørdag. Det endte 1-1, men det er ingen tvil om at Manchester City var nærmest poengene. 16-2-1 og 11-7-1 på Etihad de to foregående sesongene og denne sesongens eneste spilte hjemmekamp endte med 6-1 over Huddersfield. Kevin de Bruyne, Danilo, Claudio Bravo og Equalim Mangala er som tidligere ute for City, men ellers er det ingen nye skader eller karantener.

Newcastle endte på 10. plass i forrige sesongs comeback på øverste nivå i England og det skal manager Rafael Benitez ha kred for. Mannskapsmessig har han definitivt ikke den sterkeste troppen og den er heller ikke veldig forsterket foran denne sesongen. Røk 1-2 hjemme mot Tottenham i seriepremieren, men hadde fortjent poeng der. 0-0 borte mot Cardiff forrige helg i en meget tannløs fotballkamp. Hadde lenge 1-1 hjemme mot Chelsea sist søndag, men et ulykksalig selvmål i sluttminuttene sørget for 2-1 seier til Chelsea. 4-4-11 på bortebane forrige sesong og røk da blant annet 1-3 mot City på Etihad. Jamaal Lascelles gått glipp av de to siste kampene og er usikker også til lørdagens kamp. Isaac Hayden soner sin siste kamps karantene, men Kenedy er tilgjengelig igjen.

Det er vanskelig å finne argumenter for annet enn hjemmeseier lørdag. H.

2. Chelsea - Bournemouth

Maurizio Sarri har fått en perfekt start som Chelsea-manager og laget står med full pott etter de tre første serierundene. Scoret riktignok seiersmålene sent både mot Arsenal hjemme nest sist og mot Newcastle forrige søndag, men har uansett fått en pangstart. Eden Hazard startet sin første Premier League-kamp for sesongen mot Newcastle. 11-4-4 på Stamford Bridge i den delvis vellykkede fjorårssesongen. Ingen nye skader eller karantener for Chelsea, som dog fortsatt må unnvære skadde Cesc Fabregas.

Bournemouth og Joshua King innfridde som ganske klare favoritter hjemme mot nyopprykkede Cardiff med 2-0 i seriepremieren og fulgte opp med en knallsterk borteseier mot West Ham helgen etter. Forrige lørdag var laget ille ute hjemme mot Everton og lå under 0-2 etter 66 minutter. Men kom tilbake og sikret ett poeng. Har hatt sin styrke på hjemmebane i de tre sesongene laget har vært i Premier League. På bortebane har laget levert (6-4-9 i 2015/16 sesongen), 3-6-10 (i 2016/17 sesongen) og 4-6-9 i fjorårssesongen. Adam Smith returnerer etter karantene.

Det står faktisk 0-3, 3-0 og 0-1 i de tre tilsvarende siden Bournemouth rykket opp. Men nå vinner Chelsea igjen. H.

3. Everton - Huddersfield

Det er stilt endel forventninger til Everton denne sesongen og laget leverte en solid seriepremiere borte mot Wolverhampton. Ledet både 1-0 og 2-1 i den kampen, men måtte som kjent spille hele 2. omgang med ti mann ettersom Phil Jagielka ble utvist like før pause. Nyinnkjøpte Richarlison viste seg fram på direkten og scoret begge målene. Sist lørdag fulgte laget opp med 2-1 seier hjemme mot Southampton og Richarlison scoret ett av målene. Sist helg ledet laget 2-0 borte mot Bournemouth midtveis i 2. omgang, selv om laget fikk Richarlison utvist like før pause. Adam Smith ble dog utvist for Bournemouth med halvtimen igjen å spille, men Everton rotet igjen vekk seieren. Er uansett ubeseiret etter de tre første serierundene. Den eneste hjemmekampen ble vunnet med 2-1 mot Southampton. Solide 10-4-5 hjemme på Goodison forrige sesong. Toppscorer Richarlison soner den andre av tre kampers karantene. Kaptein Phil Jagielka og midtbanespillerne drissa Gueye og Bernard er fortsatt ute med skader.

Huddersfield var spådd å gå rett ned igjen foran fjorårssesongen etter opprykket fra Championship. Men klarte seg bra og endte på 16. plass, fire poeng foran Swansea på nedrykksplass. Anstendige 6-5-8 på hjemmebane da. Leverte en ganske bra premiere hjemme mot Chelsea for 14 dager siden, men røk likevel 0-3. Sjanseløse borte mot Manchester City for 14 dager siden og røk 1-6. 0-0 hjemme mot Cardiff sist lørdag sikret lagets første poeng. Svake 3-5-11 på bortebane i forrige sesong. Midtbanespilleren Jonathan Hogg soner karantene etter sitt røde kort mot Cardiff.

2-0 til Everton i fjorårssesongen. Everton skal ha solid vinnersjanse igjen og blir en av våre sikre på lørdagskupongen. H.

4. West Ham - Wolverhampton

Ni baklengsmål på de tre første seriekampene for West Ham som er det eneste laget i Premier League hittil uten poeng. 0-4 borte mot Liverpool i seriepremieren, ble etterfulgt av 1-2 tap hjemme mot Bournemouth. Gjorde egentlig en ganske ålreit bortekamp mot Arsenal forrige lørdag, men endte opp med å tape 1-3. Godkjente 7-6-6 på hjemmebane forrige sesong. Meget viktige Marko Arnautovic er friskmeldt etter smellen han pådro seg mot Arsenal.

Nyopprykkede Wolverhampton har prestert ganske bra til tross for at laget kun står med to poeng og ingen seire. 2-2 hjemme mot et solid Everton-lag i seriepremieren, mens det ble 0-2 borte mot gode Leicester i serierunden etter. Gjorde sin beste kamp for sesongen sist helg, da laget holdt Manchester City til 1-1 hjemme. Adama Traore imponerte som innbytter mot Manchester City og er aktuell for startoppstillingen lørdag. Ivan Cavaleiro er fremdeles ute med skade.

West Ham kan helt klart ta sin første seier, men det er kapasitet i Wolverhampton. Vi helgarderer. HUB.

5. Brighton - Fulham

Chris Hughton byttet ut nærmest hele førsteelleveren som startet bortekampen mot Liverpool sist lørdag, til tirsdagens hjemmekamp i 2. runde av ligacupen hjemme mot Southampton og tapte 0-1. Det var kanskje like greit og lite som tydet på at Hughton brydde seg så mye om cupsuksess. Klarte seg bra mot Liverpool og tapte "kun" 0-1. Tapte også bortepremieren mot Watford med 0-2, men imponerte i den eneste hjemmekampen da de tok skalpen til Manchester United med 3-2 seier. Kun fire hjemmetap forrige sesong (7-8-4). Kaptein Bruno er friskmeldt, mens Lewis Dunk må testes nærmere kampstart. Florin Andone og Jose Izquierdo mister begge kampen.

Nyopprykkede Fulham innledet med en flott 1. omgang i seriepremieren hjemme mot Crystal Palace, men scoret ikke mål og endte opp med å tape 0-2. Så ble det 1-3 tap borte mot Tottenham, men sist søndag var det endelig dags for den første seieren. Da ble det 4-2 hjemme mot hardt matchet Burnley. 12-5-6 på bortebane i opprykkssesongen fra Championship. Gode Tom Cairney er ute etter å ha pådratt seg en skade mot Burnley. Floyd Ayite, Neeskens Kebano og Tim Ream er også uaktuelle.

Brighton tapte kun fire hjemmekamper den forrige sesongen. Vi tror ikke de taper mot Fulham. HU.

6. Crystal Palace - Southampton

Etter en perfekt gjennomført bortekamp mot Fulham i seriepremieren og 2-0 seier, har Palace tapt de to neste. Først med 0-2 hjemme mot Liverpool i en jevnspilt kamp og sist søndag ble det 1-2 tap borte mot Watford. Ålreite 7-5-7 på hjemmebane forrige sesong. Aaron Wan-Bissaka er klar igjen etter karantene og James Tomkins er friskmeldt.

Southampton står fortsatt med det ene poenget laget fikk med seg hjemme mot Burnley i seriepremieren (0-0). 1-2 tap borte mot Everton i den andre serierunden og sist lørdag rotet laget vekk 1-0 ledelse hjemme mot Leicester og endte opp med å tape 1-2, riktignok med en mann mindre det siste kvarteret etter at Pierre-Emile Höjbjerg ble utvist. Svært moderate 3-8-8 på bortebane i den svake fjorårssesongen. Höjbjerg er klar til lørdagens seriekamp etter å ha sonet karantene i midtukens ligacup.

4-0-4 på de åtte siste tilsvarende oppgjørene. Lørdag er det dags for Palace. H.

7. West Bromwich - Stoke

De seks siste kampene på lørdagskupongen og innledes med ett oppgjør mellom to lag som begge rykket ned fra premier League i vår.

Hjemmelaget innledet sesongen med å tape 1-2 hjemme mot Bolton tross massivt overtak. Så ble det 1-1 borte mot ubeseirede Nottingham Forest og deretter scoret laget 11 mål på de to neste seriekampene. Først 4-3 seier borte mot Norwich og deretter 7-1 seier hjemme mot QPR. Sist fredag røk laget 0-1 borte mot sterke Middlesbrough etter at Daniel Ayala scoret seiersmålet for Boro ett minutt på overtid. Høyrebacken Tyrone Mears er ankommert på lån og kan få sin seriedebut for West Bromwich lørdag, etter å ha spilt hele 2. rundekampen mot Mansfield tirsdag.

Stoke måtte som kjent ta den tunge turen ned fra Premier League i vår, men er regnet blant de største opprykksfavorittene. Stod uten seier på de fire første seriekampene, men møtte på meget sterk motstand i de tre første. 1-3 tap borte mot Leeds i seriepremieren, 1-1 hjemme mot gode Brentford i den eneste spilte hjemmekampen hittil, og 2-2 borte mot gode Preston sist lørdag. Sesongens første trepoenger "skulle komme" hjemme mot Wigan forrige onsdag, men det endte med en gedigen nedtur og 0-3 tap. Sist lørdag kom endelig trepoengerer da det ble 2-0 hjemme mot Hull. Elendige 2-7-10 på bortebane i nedrykksesongen fra Premier League. Ingen nye skader eller karantener for Stoke.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende, alle spilt i Premier League. Vi stoler på hjemmelaget også denne gang. H.

8. Brentford - Nottingham Forest

Velspillende Brentford endte på 9. plass forrige sesong og med 69 poeng var det kun seks poeng opp til Derby på playoffplass. Har innledet strålende denne sesongen og stod med åtte poeng på de fire første seriekampene og var ubeseiret til da. Ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Aston Villa forrige onsdag, men Jonathan Kodija utlignet for Villa fem minutter på overtid. Toppscorer Neal Maupay (fem seriemål allerede) ble ilagt tre kampers karantene (soner sin siste kamps karantene lørdag) etter en stempling mot Villa's John McGinn etter den kampen og det lå dermed i luften at laget kunne få problemer borte mot Blackburn sist lørdag. Det endte med sesongens første tap og 0-1. Men er fortsatt så høyt som på 8. plass og har vunnet begge sine to spilte hjemmekamper. Tapte forøvrig kun tre hjemmekamper i fjorårssesongen (7-11-3).

Nottingham Forest innfridde vårt oddstips hjemme mot Newcastle i ligacupen onsdag og vant 3-1 til flott odds. Nottingham Forest har satset friskt foran årets sesong og er ubeseiret på på de fem første seriekampene. Fire av dem har endt med poengdeling, senest med 2-2 hjemme mot Birmingham lørdag kveld. Har dog ikke utmerket seg som noe godt bortelag de senere sesongene. 6-8-9 (sesongen 2015/16), svake 2-5-16 (sesongen 2016/17) og svært moderate 5-5-13 forrige sesong. Sam Byram og Joe Lolley måtte begge ute med kneskader i onsdagens ligacup og er usikre. Adlene Guedioura er fortsatt ute.

Brentford er sårbare uten sin toppscorer Neal Maupay og Forest vant tilsvarende kamp forrige sesong. Helgardering. HUB.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende.

9. Sheffield United - Aston Villa

Etter å ha innledet sesongen med to strake tap (1-2 hjemme mot Swansea og 0-3 borte mot Middlesbrough), har Sheffield United slått tilbake med tre strake seire, deriblant to borteseire. Var lenge med i playoffkampen i fjorårrsesongen, men sakket av på slutten og endte på 10. plass, seks poeng bak Derby på siste playoffplass. Solide 12-5-6 på hjemmebane den sesongen. Spissen Leon Clarke måtte gi seg mot Bolton og er usikker til lørdagens kamp. George Baldock og Kean Bryan er begge fortsatt ute.

Aston Villa var blant de aller største opprykksfavorittene forrige sesong og endte da også på 4. plass og playoff. Der ble tap i opprykksfinalen mot Fulham. Innledet denne sesongen på beste vis og tok full pott på de to første seriekampene. 3-1 borte mot Hull i seriepremieren og 3-2 hjemme mot Wigan forrige lørdag, etter at Birkir Bjarnason satte inn seiersmålet fire minutter på overtid.

Men har måttet nøye seg med poengdeling i de tre siste. Først 1-1 borte mot Ipswich lørdag for 14 dager siden, mens Jonathan Kodija berget ett poeng med sin utligning til 2-2 fem minutter på overtid hjemme mot Brentford forrige onsdag. Lørdag utlignet Sam Baldock tre minutter på overtid for bortelaget Reading. Ligger på 4. plass med totalt 9 poeng, altså samme poengsum som Sheffield United. Villa endte med moderate 10-4-9 på bortebane tross 4. plass i fjorårssesongen. Yannick Bolasie (hentet på sesonglån fra Everton) er høyaktuell til denne kampen, mens både Jack Grealish og John McGinn pådro seg smeller mot Reading og er usikre. Spissene Scott Hogan og Keinan Davis er fortsatt uaktuelle.

10. Birmingham - Queens Park Rangers

Fredag 17. august lanserte undertegnede oddstips på Birmingham hjemme mot Swansea til flott odds. Birmingham dominerte kampen, men klarte ikke å score og dermed endte det 0-0. Onsdagen etter ble det 0-1 tap borte for Bolton og sist lørdag rotet laget vekk en 2-0 ledelse borte mot Nottingham Forest og måtte se at Forest utlignet til 2-2 i sluttminuttene. Birmingham står dermed uten seier på sine fem første seriekamper, begge hjemmekampene er endt med poengdeling. Brukbare 10-3-10 på hjemmebane forrige sesong, den svake tabellplasseringen tatt i betraktning. Birmingham må fortsatt klare seg uten midtbanespilleren David Davis og spissen Issac Vassell, men midtbanespilleren Craig Gardner er klar igjen etter endt karantene.

Queens Park Rangers stod med fire strake tap og null poeng før sist lørdags hjemmekamp mot Wigan. Da kom endelig seieren med 1-0. Har vært nektet å kjøpe spillere, men har etterhvert fått anledning til å hente spillere på lån. Elendige 3-6-14 på bortebane forrige sesong. Ingen nye skader eller karantener for QPR.

To strake borteseire i de to siste tilsvarende.Vi tror klart mest på hjemmelaget, men utelukker ikke at QPR kan ta innersvingen på Birmingham også denne sesongen. HB.

11. Hull - Derby

Hull rykket som kjent ned fra Premier League før fjorårssesongen. Slet i bunnen da, men var tilslutt godt klar av nedrykk og endte på 18. plass. Anstendige 7-8-8 på hjemmebane da. Innledet denne sesongen med kun ett poeng på de tre første seriekampene, men tok sin første seier borte mot Rotherham med 3-2 seier nest sist, men røk 0-2 borte mot Stoke forrige lørdag. Står dermed med fire poeng på de fem første seriekampene og begge hjemmekampene er tapt.

Derby og Frank Lampard imponerte ingen i seriepremieren borte mot Reading til tross for at laget vant 2-1. Fikk sin utligning midtveis i 2. omgang da på en gedigen keepertabbe og seiersmålet kom 5 minutter på overtid. Røk hele 1-4 hjemme mot Leeds i den påfølgende seriekampen og forrige lørdag ble det 1-2 tap borte mot Millwall. Forrige tirsdag ble det endelig seier igjen, da med 2-0 hjemme mot Ipswich. Og lørdag ble det ny seier da med 2-0 hjemme mot Preston. Står dermed med ni poeng på de fem første seriekampene. Tapte kun fem bortekamper forrige sesong (8-10-5).

0-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Derby har fått opp dampen og bør unngå tap her. UB.

12. Millwall - Swansea

Etter en bra innledning på sesongen med fem poeng på de tre første seriekampene, har Millwall nå gått på to strake ettmålstap. 1-2 borte mot Sheffield Wednesday for 14 dager siden og 0-1 borte mot Rotherham forrige søndag. Fire poeng på to spilte hjemmekamper for Millwall som hadde meget solide 12-7-4 på hjemmebane forrige sesong.

Swansea måtte som kjent ta turen ned fra Premier League i vår. Var ubeseiret på de fire første seriekampene, før laget røk 0-1 hjemme mot Bristol City forrige lørdag. Meget svake 2-6-11 på bortebane i nedrykkssesongen fra Premier League. men har tatt fire poeng på sine to spilte bortekamper i Championship.

Meget hjemmesterke Millwall blir en lei nøtt for Graham Potter og hans Swansea. HU.

