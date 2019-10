Manchester City-stjernene slår brutalt tilbake

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra engelsk Championship. Bonuspotten er på ca 900 000 kr. Innleveringsfristen er som vanlig 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!





1. Crystal Palace — Manchester City

De siste sesongene har Crystal Palace hatt som varemerke å starte Premier League-sesongen på katastrofalt vis, men det ser endelig ut til at Roy Hodgson har klart å gjøre noe med det i år. The Eagles slo West Ham 2-1 før landslagspausen, og dermed ligger de oppe på en overraskende sjetteplass på tabellen Etter åtte kamper befinner de seg bare to poeng bak Manchester City som innehar andreplassen. Palace vet at de kan slå Pep Guardiolas menn. De gjorde det på Etihad sist sesong, men å gjenta den bedriften blir ikke lett.

De regjerende mesterne har allerede tapt to Premier League-kamper denne sesongen Det siste tapet kom mot Wolves like før landslagspausen. Den kampen tapre de lysblå 0-2. Da de tapte 2-3 på Carrow Road i september slo de brutalt tilbake i neste kamp. De valset over Watford og vant 8-0! Det er grunn til å tro at Pep Guardiola sine menn vil slå tilbake på samme måte, og at det er Palace som får svi. City har et fantastisk offensivt lag, men defensivt virker de sårbare. Skaden til Aymeric Laporte hemmer dem. De har vfaktisk kun holdt nullen i én av fem bortekamper denne sesongen.

Palace på sin side har scoret i tolv av de siste 14 Premier League-kampene på Selhurst Park. Det er ikke usannsynlig at Hodgson sine karer kan score mot City, men gjestene er likevel skyhøye favoritter. De har vunnet ti av de siste elleve bortekampene i ligaen. Det står 1-1-6 på de åtte siste tilsvarende seriemøtene mellom lagene i London. Vi gir Manchester City full tillit. B

Klikk her for å levere dun tippekupong

2. Leicester City — Burnley

Leicester, som ligger på fjerdeplass før helgens kamper, kan klatre så høyt opp som til andreplass med seier hjemme på King Power Stadium lørdag.

The Foxes slikker fortsatt sine sår etter 1-2-tapet mot Liverpool før landslagspausen. Over to minutter inn i overtiden gikk Sadio Mané overende i en duell med Mark Albrighton inne i 16-meteren. Senegaleseren falt lett, men videodommerne mente straffeavgjørelsen var korrekt. Liverpool-veteran James Milner plasserte det omstridte straffespark i mål, og sørget for at Leicester gikk på sesongens andre tap. Begge tapene har kommet på bortebane. Hjemme på King Power Stadium har Leicester vært bunnsolide. De har vunnet tre av fire hjemmekamper så langt, og målforskjellen viser imponerende 10-2. Den sterke hjemmeformen gjør at Leicester står med 14 av 24 mulige poeng denne sesongen. Det er brukbart, men det er bekymringsverdig at de kun har klart å holde nullen i to av åtte kamper.

Burnley henger også med i toppen. Lancashire-laget kan krype opp på tredjeplass om resultatene går deres vei denne helgen. The Clarets skal prøve å utnytte Leicester sine defensive svakheter, og Burnley har spillertyper som kan skape problemer for the Foxes.

The Clarets er ubeseiret i fire Premier League-kamper på rad før bortekampen mot Leicester, men Sean Dyche har ennå ikke funnet ut hvordan laget hans skal klare å vinne på bortebane. Etter å ha tapt 1-2 mot Arsenal på Emirates, har Burnley spilt uavgjort i de tre siste kampene på fremmed gress.. De har spilt 1-1 mot Wolves og Brighton, og de spilte 2-2 i forrige bortekamp - mot Aston Villa. Bortestatistikken er dyster. Burnley har kun vunnet to av de siste ti bortekampene sine februar. De har bare klart å holde nullen i én av de siste 16 bortemtachene.

Leicester har ikke tapt noen av de åtte siste hjemmekampene mot Burnley, men halvparten av kampene har endt med poengdeing. Det er ike helt utenkelig at Burnley kan ta poeng i denne kampen. HU

3. Chelsea — Newcastle

Chelsea kan ta sin femte seier på rad i alle turneringer når Newcastle United kommer til Stamford Bridge lørdag. Under Frank Lampards ledelse har Chelsea blitt et av de mest målfarlige lagene i Premier League. De har scoret 15 mål på de fire siste kampene.

Likevel; Lampard har ennå ikke funnet ut hvordan de skal klare å holde tett bakover. På tolv kamper siden sommeren har de kun klarte å holde nullen én gang. Det var i 2-0-seieren mot Brighton i september. Statistikken viser at i ni av de siste tolv kampene til Chelsea har begge lagene scoret. Det ser ikke ut til at Chelsea vil få orden på forsvarsspillet med det aller første, så det går an å forvente scoringer begge veier i denne kampen, tror jeg.

Newcastle krabbet over nedrykksstreken etter 1-0-seieren mot Manchester United før landslagspausen, men the Magpies skal ikke være altfor fornøyde med seg selv etter den trepoengeren på St James' Park. Manchester United er helt ute av form, og de manglet en rekke sentrale spillere på grunn av skader. Laget fra Tyneside fikk juling av Leicester i kampen før. Da tapte de 0-5. Det var andre gang på de åtte siste kampene at the Magpies gikk målløse av banen.

På bortebane har Newcastle scoret i 13 av de siste 18 kampene, selv om de bare har vunnet fem ganger. Det er interessant at Newcastle scoret både hjemme og borte mot Chelsea i 2018-2019-sesongen, men tapte begge gangene. Jeg har ingen tro på at Steve Bruce sine karer overrasker på Stamford Bridge. Chelsea er i superform. De viser fantastisk angrepsspill, og det har dekket over svakhetene i forsvaret. London-laget har en glimrende statistikk mot the Magpies på Stamford Bridge, hvor de har vunnet de seks siste Premier League-kampene. De har i denne perioden scoret 17 mål og kun sluppet inn tre. Statistikken tilsier at det skal bli en hjemmeseier her. H

4. Tottenham — Watford

Landslagspausen kom på et perfekt tidspunkt for Tottenham. De gikk på et sjokkerende 0-3-nederlag mot dumpekandidat Brighton for to uker siden. Fire dager tidigere hadde Spurs tapt 2–7 hjemme mot Bayern München i Champions League. Det er begynner å nærme seg krise i Nord-London.

Presset på manager Mauricio Pochettino øker, og han håper at spillerne kommer tilbake fra landslagsoppdrag med ny giv og vinnervilje. Det siste har de manglet denne sesongen. Spurs, som ligger nede på niendeplass med bare elleve poeng etter de åtte første kampene, opplever en av de verste sesongstartene på lenge. Likevel; de er fortsatt kun tre poeng bak Leicester som innehar den viktige fjerdeplassen.

For Watford ser det betydelig verre ut. De har allerede gitt Javi Gracia sparken. Tålmodigheten tok slutt etter tre tap og én uavgjort Erstatteren Quique Sanchez Flores har ikke gjort det stort bedre. Han har tatt to poeng på fire kamper. Den siste kampen til The Hornets endte 0-0 mot Sheffield United, men laget står fortsatt uten en seier etter åtte kamper og de er sementert i bunnen av tabellen. De har tapt fem av de første åtte kampene.

Watford har tapt alle de siste ni kampene mot Tottenham i toppdivisjonen, inkludert alle seks kampene i Premier League De har kun vunnet én av de siste tolv Premier League-kampene mot Spurs - borte og hjemme. Det er ikke bare mot Tottenham de har problemer. De siste 16 ligakampene mot topp seks-lagene har endt med tap.. Selv et Spurs-lag ute av form er favoritter mot Watford. H

5. Bournemouth — Norwich

Eddie Howe sine menn gikk på et knepent 0-1-tap mot Arsenal før landslagspausen, og i den kampen var laget fra den engelske sørkysten usedvanlig bleke offensivt. Tapet var det første for Bournemouth på fire kamper, og det var første gang denne sesongen at Joshua King & Co. gikk målløse av banen. Eddie Howe ligger på tiendeplass med elleve poeng etter åtte kamper, og det er bare tre poeng opp til Leicester som innehar fjerdeplassen. The Cherries kan faktisk klatre helt opp på femteplass hvis de slår Norwich, og de andre resultatene går deres vei denne helgen.

Statistikken taler for Bournemouth-seier. Sist gang disse to lagene møttes på Vitality Stadium i Premier League vant Bournemouth 3-0 etter å ha tapt det omvendte oppgjøret 1-3 på Carrow Road. Bournemouth slo også Norwich ut av ligacupen for ett år siden. De kan ta tre seire på rad mot kanarifuglene for første gang lørdag. Gjestene har kun vunnet to av de siste 13 ligakampene mot Bournemouth. Står 2-5-6.

Norwich er helt ute av form. De har tapt fem av de seks siste kampene. I forrige serierunde gikk de på et ydmykende 1-5-tap hjemme mot Aston Villa. Stortapet gjør at kanarifuglene nå har sluppet inn 21 mål. Det er flest baklengsmål i Premier League så langt. Joshua King, Callum Wilson og Ryan Fraser har den offensive slagkraften til å rive i stykker Norwich-forsvaret Norwich på sin side har kun scoret ett bortemål hittil. Vanskelig kamp for Norwich. H

Klikk her for å levere dun tippekupong



6. Wolverhampton — Southampton

Etter en glimrende sjuendeplass i Premier League sist sesong, har Wolves fått en turbulent start på 2019-2020-sesongen. De sto uten seier i de seks første ligakampene, før de vant 2-0 mot et elendig Watford-lag 28. september. Wolverhampton fulgte opp med å slå regjerende Premier League-mester Manchester City 2-0 på Etihad like før landslagspausen. Å tape med null mål fremover på hjemmebane, er ikke vanlig kost for City. Sist det skjedde var tilbake i mars 2016 (0-1 mot Man. United).

Nuno Espírito Santo sine menn har spilt på seg selvtillit i de siste kampene, og nå virker det som forsvarsspillet også begynner å sitte på Molineux. Mye av årsaken til Wolves-suksessen forrige sesong skyldtes at de var så solide defensivt. Den tryggheten har vært fraværende i starten av sesongen. De har sluppet inn mål i fem av de siste åtte ligakampene. Så langt står ulvene med elleve baklengsmål.

Southampton slet med å score i starten av sist sesong, men de har funnet tilbake til scoringsformen under Ralph Hasenhuttl. Etter at den tidligere Leipzig-treneren overtok på St. Mary's har Saints scoret i 27 av 32 Premier League-kamper. Nå vil de forsøke å utnytte det tidvis vaklende forsvarsspillet til Wolves. Fremgangen offensivt har også hatt en bakside. Southampton har kun klart å holde nullen i to av de siste 15 ligakampene, og nå møter de et Wolves-lag som ikke har gått målløs av banen siden serieåpningen.

Hasenhuttl sine mennhar tapt de tre siste kampene og sluppet inn ni mål i denne perioden, så selvtilliten er ikke akkurat på topp hos the Saints. Forsvarsspillet til Southampton i 1-4-tapet mot Chesea var under pari. Spiller de på samme måte mot Wolves vil ulvene ta tre enkle poeng. Wolverhampton har vunnet de fire siste kampene mot Southampton. De tar sin femte strake seier lørdag. Ingen vits å sløse med halvgarderingene. H

7. Aston Villa — Brighton

Har Aston Villa endelig våknet? De leverte iallfall en solid match i den siste kampen før landslagspausen. Villa ydmyket Norwich på Carrow Road og vant kampen 5-1. Selvtilliten er antakeligvis skyhøy før hjemmekampen mot Brighton.

Villa er ubeseiret i de tre siste kampene i alle turneringer Dean Smith sine karer startet den positive trenden med 3-1-seieren i ligacupen mot lørdagens motstander, Brighton. Villa viste i kampen mot Norwich hvilke offensive kvaliteter som finnes i laget. Birmingham-klubben har scoret to mål eller mer i de tre siste kampene. På de ti siste kampene siden sommerenferien har de kun gått målløs av banen to ganger. Fortsatt har de problemer med å tette igjen bakover, og før kampen mot Brighton har de kun klarte å holde nullen i to av de siste ti kampene.

Da the Seagulls tapte 1-3 i ligacupen tidligere denne sesongen stilte Albion med et reservepreget lag. Manager Graham Potter valgte å spare en rekke spillere fra førsteelleveren, så de skulle være uthvilte til viktigere kamper. Brighton har vist fremgang spillemessig kamp for kamp, men de har fått dårlig betalt. Den sterke 3-0-seieren mot Spurs før landslagspausen var første seieren i Premier League siden serieåpningen mot Watford. Den viste at Potter sin taktikk virker.

Men: Villa har et godt tak på Brighton Vertene er ubeseiret i de åtte siste kampene mot the Seagulls. Sist gang Brighton slo Villa var tilbake i 1980. Det er lenge siden. Begge kampene i Championship sist sesong endte 1-1. Det blir trolig jevnt denne gangen også, men jeg tror hjemmebanefordelen blir avgjørende. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Middlesbrough — West Bromwich

Middlesbrough vant både hjemme og borte mot West Brom sist sesong, da Tony Pulis tok revansj mot sin tidligere arbeidsgiver. De seirene var ikke tilstrekkelig til å løfte Boro inn i playoffsjiktet. Denne sesongen er vertene på full fart inn i nedrykkssonen. Før helgens kamper ligger de på 20.-plass, to poeng foran Reading som er under nedrykksstreken.

Jonathan Woodgate har tatt over på Riverside etter Pulis, men han har ikke klart å levere resultater ennå. Og det spørs hvor lang tid han får på seg til å snu den negative trenden. Boro er uten seier i de fire siste kampene, hvorav tre av dem er tapt. De har forsøkt å spille mer underholdenede fotball denne sesongen enn de gjorde under Pulis, men det har ikke fungert særlig bra. Boro er litt mer offensive, men de er også sårbare defensivt. Middlesbrough mangler spissen Rudy Gestede. Han er ute med en strekkskade.

Slaven Bilic har løftet West Brom denne sesongen, og laget fremstår så langt som en opprykkskandidat. The Baggies topper Championshi-tabellen sammen med Nottingham Forest Begge har 22 poeng så langt. WBA viser fin form. De har vunnet tre av de fire siste kampene.

Albion må klare seg uten Kieran Gibbs, som trolig er ute i tre uker etter å ha brukket en tå på trening, og spissen Kenneth Zohore. Men den egyptiske landslagsspilleren Ahmed Hegazi er klar for å sesongdebutere.

West Brom har kun tapt én av de elleve første kampene, men de har ikke imponert på bortebane. På fremmed gress har de kun vunnet tre av seks kamper. Boro har scoret i de fem siste hjemmekampene sine, og de kan skape problemer for seierlederen her. Vertene har kun ett tap på de fem siste hjemmekampene, og the Baggies har ikke klart å ta tre poeng mot Boro på de fire siste forsøkene. Denne matchen stinker U, men jeg garderer. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9 Luton — Bristol

Nyopprykkede Luton har som ventet fått det tøft i Championship De er et av kun to lag på nest øverste nivå i England som ennå ikke har klart å holde nullen denne sesongen. Vertene ligger nede på 18.-plass i ligaen med elleve poeng, tre poeng foran Reading som er under nedrykksstreken.

Luton har slitt hjemme på Kenilworth Road Stadium, hvor de er uten seier i de tre siste kampene i alle turneringer. Så dårlige har de ikke vært på hjemmebane siden mars 2017. Den gangen spilte de fire kamper på rad uten å vinne. Faren er overhengende for at det samme kommer til å skje lørdag.

Dette er den første ligakampen mellom Luton Town og Bristol City siden mars 2005. Den gangen feide the Hatters over Bristol City og vant 5-0 i en League One-match. Lørdag tror jeg Bristol City får revansj. Bristol City tapte 1-3 hjemme i serieåpningen mot Leeds, men de er ubeseiret i de ti siste kampene. Bortestatistikken viser 3-3-0 og 12-8 i målforskjell. Det gjør dem til det nest beste bortelaget i Championship.

Bristol City vil kjempe om en playoffplass denne sesongen De ligger på syvendeplass før lørdagens kamp, og har ennå til gode å tape på fremmed gress. Luton har ikke fått det til å funke defensivt. De har allerede sluppet inn 20 mål. På hjemmebane har de sluppet inn to mål i snitt per kamp. Luton har tapt mot alle lagene de har møtt fra øvre halvdel av tabellen. Jeg tror Bristol City er ubeseiret også etter lørdagens kamp. UB.

10. Hull — Queens Park Rangers

QPR har vært en av de positive overraskelsene i Championship denne sesongen. De slo Blackburn 4-2 hjemme på Loftus Road før landslagspausen, og de håper å ta en ny seier borte mot Hull City lørdag. QPR var ikke blant klubbene ekspertene trodde ville kjempe om opprykk denne sesongen, men London-laget er kun ett poeng bak en playoffplass før kampen på KCOM.

Hull sliter med formen De tapte 0-3 mot Huddersfield før landslagspausen. Å tape mot et av ligaens svakeste lag var en gedigen nedtur for the Tigers, som bare har to hjemmeseire så langt denne sesongen. De har kun tre seire på de første elleve kampene. Nå venter en tøff oppgave mot et QPR-lag som har vært sterke offensivt etter at Mark Warburton overtok som manager. De har vunnet tre av fem bortekamper QPR har slått Stoke, Millwall og Sheffield Wednesday. Alle tre gangene har de vunnet 2-1.

Hull er ubeseiret i de tre siste kampene hjemme, men to av kampene har endt 2-2. The Tigers har ikke fått det til å stemme defensivt denne sesongen. De har sluppet inn 16 mål, kun fire lag har flere baklengsmål enn dem i Championship. Hull får en utfordring på lørdag, hvor de møter et QPR-lag som har vært kreative og har hatt nær 14 skudd på mål i hver bortematch. UB

11. Leeds — Birmingham

Leeds har utvilsomt spilt den beste fotballen i Championship denne sesongen, men det scorer ikke nok mål til å avgjøre kampene Det virker å være en mental sperre for Yorkshire-klubben som fylte 100 år på torsdag.

Den gamle storheten fra Elland Road ligger nede på femteplass før helgens kamper, men det er tett i toppen og de har kun to poeng opp til serieleder West Brom. Lørdag skal de prøve å tette luken. Det burde være mulig. Birmingham er ikke et lag vertene burde ha problemer mot på hjemmebane. The Blues har tapt fire av de fem siste bortekampene, og de har slitt mot de andre topp fem-lagene. De har tapt 0-3 norte mot Nottingham og de tapte 0-1 hjemme mot Preston.

Leeds på sin side gikk på et overraskende 1-2-tap i London mot Millwall. Dermed har Leeds bare scoret ett mål i fire av de fem siste kampene. Yorkshire-laget har ikke imponert på Elland Road denne sesongen. Statistikken viser at de kun har vunnet to av fem hjemmekamper så langt. Leeds må ta mer poeng hjemme om de skal til Premier League. Birmingham har tapt uten å score mål i halvparten av bortekampene sine. Samtidig har de vunnet de tre siste kampene mot Leeds. Denne kampen kan bli jevnspilt. HU

12. Charlton — Derby

Charlton klarte 2-2 mot Fulham før landslagspausen, men London-klubben har rast nedover på tabellen. Likevel: Det er imponerende at Lee Bowyer har klart å ta Charlton inn på øvre halvdel av Championship-tabellen i første sesongen etter opprykket fra League One. Etter en flott start på sesongen, har de nå kun én seier på de fem siste kampene.

Charlton mangler toppscorer Lyle Taylor, spm har vært ute med en kneskade i over én måned. Tomer Hemed og Beram Kayal er tilbake i trening, men spiller ikke lørdagens kamp. Det gjør heller ikke Lewis Page. Manager Lee Bowyer må sitte på tribunen i de tre neste kampene. Han er suspendert i tre kamper etter dårlig oppførsel mot dommeren i 1-2-tapet mot Swansea.

Derby har vist tegn til bedring de siste ukene. De er ubeseiret i de fem siste kampene i Championship, og laget har nå klatret opp til 13.-plass på tabellen med 15 poeng, fem poeng bak lagene i playoffsonen

Manager Phillip Cocu har antakeligvis både midtbanespiller Krystian Bielik og forsvarsspilleren Jayden Bogle klar til dyst. Begge har vært ute med skader. Spissen Jack Marriott er usikker, mens midtbanespillerne Tom Huddlestone og George Evans er ute. Også kaptein Richard Keogh er langtidsskadet, og Ikechi Anya spiller heller ikke lørdagens match.

Derby har tre seire på sine fem bortekamper denne sesongen, men de har ikke vunnet noen av de siste fire kampene på fremmed gress. Samtidig viser statistikken at Charlton Athletic kun har vunnet én av de siste elleve kampene mot Derby i alle turneringer. Derby på side trives ikke i London. De har ikke vunnet noen av de ti siste kampene der (0-7-3) Denne kampen er vanskelig å spå utfallet av. Charlton er ustabile, mens gjestene sliter med å vinne kamper. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

Sportspills 96-rekker:

1 . Crystal Palace — Manchester City B

2. Leicester — Burnley HU

3. Chelsea — Newcastle H

4. Tottenham — Watford H

5. Bournemouth — Norwich H

6. Wolverhampton — Southampton H

7. Aston Villa — Brighton H

8. Middlesbrough — West Bromwich A UB

9. Luton — Bristol City UB

10. Hull — Queens Park Rangers UB

11. Leeds — Birmingham HU

12. Charlton — Derby HUB

Sportspills 432-rekker:

1 . Crystal Palace—Manchester City B

2. Leicester City—Burnley HU

3 Chelsea—Newcastle United H

4. Tottenham—Watford H

5. Bournemouth—Norwich City H

6. Wolverhampton Wanderers—Southampton H

7. Aston Villa—Brighton & Hove Albion HUB

8. Middlesbrough—West Bromwich Albion HUB

9 Luton Town—Bristol City UB

10. Hull City—Queens Park Rangers UB

11. Leeds United—Birmingham City HU

12. Charlton Athletic—Derby County HUB