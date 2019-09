Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Spillsenter lørdag: Vi har vurdert lørdagens viktigste kamper

Tippetips: Manchester City tåler ikke flere blemmer

Oddssingel PL: Den finske superspissen senker Burnley

Oddsdobbel 1: Sensasjonell odds på at Watford scorer på Etihad

Oddsdobbel 2: Everton hjemme og borte er to forskjellige lag

V75 Färjestad: Internasjonal V75-omgang med superpott

V5 Odense: Lørdagsgalopp fra Odense

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 443,3 mill kr

Lørdagens tippekupong består av fire kamper fra Premier League og åtte kamper fra Championship. En meget utfordrende kupong, for i Championship i England svinger det voldsomt. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,1 million kroner på lørdagskupongen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Lørdag er det Lotto med ca 14 millioner kroner i førstepremiepotten. Lever kupongen her!

1. Newcastle — Brighton

To av de fem bunnlagene i Premier League møtes på St. James' Park lørdag.

Etter en overraskende seier mot Tottenham og en akseptabel uavgjort mot Norwich før landslagspausen, fikk Newcastle på trynet på Anfield sist helg. The Magpies tok en sjokkledelse på Merseyside, men takket være bra angrepsspill av Liverpool og hasardiøst forsvarsspill hos Newcastle vant Liverpool-kampen 3-1. Det var Newcastles tredje tap på fem Premier League-kamper siden sommeren.

Ikke overraskende har Newcastle sitt problem denne sesongen vært det offensive spillet, men de signerte brasilianske Joelinton i sommer og han virker lovende. Brasilianeren blir ofte liggende litt alene på topp, og det gjør at Newcastle ikke klarer å skape et skikkeig trøkk på motstanderlagene. Laget fra Tyneside har kun scoret fire ganger denne sesongen, og det er ingen lag i Premier League som har scoret færre mål enn dem så langt. Det er heller ingenting som tyder på at de plutselig skal få et oppsving offensivt, iallfall ikke som jeg kan se.

Et tannløst Newcastle-lag skal passe seg mot Brighton. Graham Potter tok over som manager hos the Seagulls før sesongen, og det er tydelig at han trenger mer tid til å spille inn laget Selv om Brighton kun har tatt ett poeng mer enn Newcastle, så har de vist fremgang spillemessig. På bortebane har den nye spillestilen båret frukter. Brighton står med to seire og ett tap på de tre første bortekampene sine i alle turneringer. Det eneste bortetapet kom mot Manchester City på Etihad. Det er ikke noe å skamme seg over.

Brighton kommer til St. James' Park med en bra statistikk mot the Magpies. Abion er ubeseiret i de fire siste kampene mot Newcastle. De står med to seire og to tap etter at de rykket opp ti Premier eague i 2017 . Brighton vant 1-0 forrige sesong på St. James' Park.

Denne kampen er ganske åpen. Newcastle jakter fortsatt sin første seier denne sesongen, og bare Norwich og Burnley har registrert færre skudd på motstanderne enn the Magpies. Brighton på sin side har scoret fem ganger på tre bortekamper denne sesongen. Newcastle må jo vinne en eller annen gang. Denne kampen kan bikke begge veier. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Burnley — Norwich

Burnley fikk en drømmestart på Premier League-sesongen, da de knuste Southampton 3-0 på Turf Moor, men optimismen det resultatet ga har forsvunnet i løpet av den siste måneden. The Clarets reddet 1-1 mot Brighton sist helg, takket være en sen scoring av Jeff Hendrick. De står nå uten seier i de fem siste kampene, hvorav tre av kampene er tapt. De har blant annet tapt hjemme mot League One-laget Sunderland i ligacupen. Så alt er ikke fryd og gammen på Turf Moor.

Men Sean Dyche har vært ute en vinterdag før, og han er sikker på at han vil klare å snu motgangen. I de tre neste kampene skal Burnley møte Norwich, Aston Villa og Everton. Det burde være overkommelig motstand.

Norwich rykket opp til Premier League etter en fantastisk sesong i Championship, og den underholdende angrepsfotballen kanarifuglene spiller under Daniel Farke har begeistret haugevis med nøytrale fotballtilhengere.

Kanarifuglene startet sesongen med å tape 1-4 mot Liverpool, men andre omgangen på Anfield var meget bra, og de viste klasse igjen sist helg da de mot alle odds slo de regjerende Premier League-mesterne 3-2. Så langt har Farke sitt mannskap vunnet to kamper og tapt tre i Premier League, men de har i denne perioden møtt Liverpool, Manchester City og Chelsea. De har tord å spille sitt eget spill i kampene mot topplagene, og de vil være stinn av selvtillit før bortekampen i Lancashire.

Jeg tror Norwich har en glimrende mulighet ti å få med seg poeng fra denne kampen. Burney sliter. De har kun vunnet én av de siste ni Premier League-kampene, og selv på hjemmebane hvor de tidligere var så solide, har de kun vunnet åtte ligakamper siden starten av sist sesong. Det er 21 kamper. Med tanke på den svake sesongstarten til Burnley, mener jeg det er fristende å satse på borteaget her.

Angrepsfotballen til Norwich vil sette Burnley-forsvaret på prøve, spesielt siden the Clarets vil gå offensivt til verks på hjemmebane selv. Norwich har ennå ikke spilt uavgjort denne sesongen. Heller mest mot B, men utelukker ikke at det kan bli sesongens første U for kanarifuglene. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Everton — Sheffield United

Både Everton og Sheffield United vil slå tilbake etter at de tapte sine respektive kamper sist helg. The Toffees ble utspilt av et Bournemouth-lag som kriget dem ut av stilen på Vitality Stadium. Tapet gjør at Everton kun har én seier på de åtte siste bortekampene.

Men Everton borte og hjemme er to vidt forskjellige lag. På Goodison Park står de med seks seire på rad, og de har holdt nullen i seks av de siste syv kampene på den blå siden av Merseyside.

Nyopprykkede Sheffield United har fått en solid start på livet i Premier eague. De har tatt fem poeng på de fem første kampene, og de har vist en innsats og kampvilje som gjør at jeg tror de kan overleve i toppdivisjonen.

Sheffield United har ikke tapt på sine fem siste bortekamper, men Everton har vært en ekkel motstander for dem. The Blades har tapt de tre siste bortekampene på Goodison Park, og jeg finner ikke så mange gode argumenter for at de skal klare å snu den trenden lørdag. Særlig ikke siden de spilte en svak kamp mot Southampton sist. Det var den første kampen etter opprykket at de gikk målløse av banen.

Formen Everton viser foran egne fans er vanskelig å ignorere. The Toffees har vunnet de seks siste kampene på Goodison Park. De har i denne perioden blant annet nedkjempet lag som Chelsea, Arsenal og Manchester United. Jeg tror Everton fortsetter den gode formen hjemme i Liverpool. H.

4. Manchester City — Watford

De regjerende Premier League-mesterne Manchester City gikk på et sjokktap mot Norwich forrige helg. De tapte 2-3 i en dramatisk kamp på Carrow Road. Dermed har de allerede tapt fem poeng bak Liverpool etter fem kamper. Det er de som mener at tapet mot Norwich kan være det som gjør at de ikke vinner tittelen denne sesongen. Jeg tror ikke det. Det er fortsatt tidlig i sesongen.

Pep Guardiola sine menn slo tilbake på direkten i midtuken da de banket ukrainske Shakhtar Donetsk i Champions League på bortebane i Kharkiv. City scoret tre ganger og holdt nullen bakover på Oblasny SportKomplex Metalist, og enda en gang flekset de med de offensive musklene sine. Guardiolas karer har nå scoret tre mål eller mer i fire av de seks siste kampene i alle turneringer.

City har vunnet de seks siste hjemmekampene mot Watford i alle turneringer, og jeg tror de tar tre nye poeng i lørdagens kamp på Etihad. Senest i mai høvlet City over et sjanseløst Watford-lag i FA-cupfinalen. De vant hele 6-0, og det var den ellevte seier på rad mot London-laget, uansett bane. City har faktisk scoret tre mål eller mer mot Watford i fem av de seks siste kampene. Målforskjellen: 25-3!

Watford lå under 0-2 mot Arsenal etter første omgang på Vicarage Road sist helg, men rundspilte the Gunners i annen omgang og klarte 2-2. Resultatene mot topp seks-lagene på bortebane gir imidertid ikke grunn til å tro at de ska klare noe tilsvarende mot City. The Hornets har nemlig tapt alle de siste 15 bortekampene mot topp seks-klubbene i Premier League. Jeg forventer at Watford får en tung ettermiddag i Manchester.

City burde ikke ha problemer med å ta tre poeng mot et Watford-lag som fortsatt jakter sesongens første seier. Men Watford kan komme til å score i kampen. De har nemig scoret i tre av de siste fire kampene mot de lyseblå. Det er en forsvarskrise i emning hos City. John Stones fikk en strekk i låret under en treningsøkt i Ukraina i midtuken, og fra før er viktige Aymeric Laporte ute.

Til tross for skadeproblemene til City, tror jeg ikke at Watford får poeng på Etihad. Dette skal under normale omstendigheter være en soleklar hjemmeseier. H.

5. Birmingham — Preston

Begge lagene har vist lovende takter i starten av sesongen. Birmingham har overrasket stort. De ligger helt oppe på en åttendeplass, og de står med to seire på rad før hjemmekampen mot Preston. Det er resultatene på hjemmebane som har sendt dem opp på playoffplass. Birmingham har vunnet på hjemmebane mot Barnsley (2-0) og Stoke (2-1) og spilt uavgjort mot Bristol City (1-1).

Birmingham får en tøff oppgave på St. Andrews lørdag. Preston North End ligger på femteplass, men kun ett av de 13 poengene de har tatt har kommet på bortebane. I forrige bortekamp ble det 1-1 mot Nottingham Forest. De var tidvis det beste laget i den kampen, og jeg tror de kan ta sesongens første borteseier her.



HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Brentford —Stoke City

Stokes marerittstart fortsatte forrige helg. De tok ledelsen 1-0, men fikk Joe Allen utvist allerede etter tov minutter og tapte ti slutt 1-2 mot Bristol City. Dermed står Stoke fortsatt med kun ett poeng etter de syv første serierundene, og manager Nathan Jones er under et voldsomt press. Bortestatistikken til the Potters gir ikke grunn til å tro at presset på Jones skal avta.

På bortebane har Stoke nemlig tapt de tre første kampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i alle tre.

Dersom Brentford skal henge med i kampen om en playoffplass må de skjerpe seg på bortebane. Forrige helg tapte the Bees 2-0 mot Preston, og det var lagets tredje bortetap på rad hvor de ikke klarte å score. Men: På hjemmebane er de som regel til å stole på. I forrige hjemmekamp høvlet Brentford over Derby County og vant 3-0. Laget er likevel nede på 18. plass med sine syv poeng, og det er skuffende av et lag som er ventet å kjempe i toppen. De kan trøste seg med at det er lag som har det verre enn dem.

Stoke er tabeljumbo i Championship i en sesong de skulle slå tilbake og kjempe om opprykk. The Potters viser ikke det samme forsvarsspillet som hjalp dem å overleve forrige sesong. De har sluppet inn to mål eller mer i åtte av sine ni kamper i ale turneringer denne sesongen. Med en slik defensiv statistikk er det liten grunn til å gi tillit til bortelaget. Brentford har også vunnet fire av de seks siste kampene mot Stoke. Vi forventer hjemmeseier på Griffin Park. H.

7. Bristol City — Swansea

Swansea har imponert i starten av sesongen, og de topper tabellen sammen med Leeds etter syv serierunder. Waliserne var ubeseiret i de seks første kampene, men lørdag tapte de 0-1 hjemme mot Nottingham Forest. The Swans får det heller ikke lett på Ashton Gate. Bristol City vil gå forbi Swansea i opprykksracet dersom de vinner, og jeg tror de gjør det.

Swansea har grunn til å frykte denne kampen. Bristol City har vært en ekkel motstander for waliserne de siste sesongene. The Swans har tapt fire av de fem siste kampene mot the Robins.

Bristol City fikk en tung start da de tapte 1-3 på hjemmebane mot Leeds, men de har reist seg på mesterlig vis. Nå står de med seks kamper på rad uten tap, og de ligger på fjerdeplass med 14 poeng. Hjemmelaget har vært hvasse offensivt. De har scoret elleve mål på de fem siste ligakampene.

Samtidig har ikke de siste oppgjørene mellom disse lagene bydd på særlig mange mål. Siden Swansea slo Bristol City 7-1 i september 2005, har det kun vært scoret ni mål på elleve ligakamper mellom disse to lagene. Det kan endre seg på lørdag.

Famara Diedhiou er ventet å starte på topp for Bristol City siden Benik Afobe er ute i flere måneder med en alvorlig kneskade. Ungarske Adam Nagy er usikker på grunn av en vond ankel, mens Ashley Williams går inn i startelleveren mot gamleklubben sin siden forsvarsspillerne Tomas Kalas og Bailey Wright er på skadelisten.

Spissen Aldo Kalulu er eneste på skadelisten til gjestene.

Bristol City er formlaget i Championship om man ser på de fem siste kampene. De har fire seire og én uavgjort i denne perioden. Jeg tror mest på hjemmeseier på Ashton Gate. HU.

8. Cardiff — Middlesbrough

Disse to lagene har managere som er på vidt forskjellige steder i karrieren. Jonathan Woodgate leder Boro i sin åttende ligakamp, mens Cardiff-manager Neil Warnock har bare 39 kamper igjen før han pensjonerer seg til sommeren. På tabellen befinner de seg imidlertid på samme sted, der ligger de på henholdsvis 14.- og 13.-plass.

Begge lagene har sanket ni poeng på de syv første serierundene. De må heve seg betraktelig for å innfri ambisjonene til disse to klubbene, særlig Cardiff. Vertene rykket ned fra Premier League sist sesong, og de har beholdt en spillerstall som er sterk nok til å rykke opp. Nå er det på tide at de viser det.

Cardiff må skjerpe seg offensivt. På de fire siste kampene har the Bluebirds kun scoret to ganger. Defensivt har det sett brukbart ut, og det virker ikke som de skal bli satt på de altfor store prøvene mot Boro. Gjestene har nemlig kun scoret ett mål eller færre i fem av de seks siste kampene.

Middlesbrough har lagt om spillestilen, og det har ikke vært problemfritt. Gjestene har vært til å stole på når de har spilt på hjemmebane, men på bortebane står de fortsatt uten seier.

Cardiff City-keeper Neil Etheridge kan være tilbake mellom stengene i denne kampen etter å ha slitt med en strekkskade på baksiden av låret. Spissen Lee Tomlin vil bli testet på kampdagen etter at han fikk en nakkesengskade i en bilulykke. Boro-manager Jonathan Woodgate har ingen nye skader eller suspensjoner etter sist kamp. Kaptein George Friend og midtbanespiller Jonny Howson sto over kampen forrige lørdag, og de rekker heller ikke kampen mot waliserne.

Cardiff har vunnet to av tre hjemmekamper så langt, og de vant begge kampene mot Boro sist lagene møttes i Championship i 2017-2018-sesongen. Begge gangene vant de 1-0. Jeg tror på det samme utfallet av lørdagens kamp. Warnocks rutine i denne typen kamper blir avgjørende, tror jeg. Cardiff taper ikke denne. H på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

9. Millwall — Queens Park Rangers

QPR har overrasket stort med den sterke sesongstarten. Mark Warburton har kommet inn som ny manager, og det virker som han har fått skikk på London-klubben som kjempet på nedre halvdel av tabellen sist sesong. Før helgens kamper står QPR med tre seire på rad, så det er et lag stinn av selvtillit som kommer til The Den. Det kan komme godt med.

Millwall er nemlig ubeseiret i de seks siste hjemmekampene mot QPR. Fasiten viser to seire og fire uavgjorte. Det siste hjemmetapet til Millwall mot QPR kom tilbake i februar 1990. Samtidig er det verdt å merke seg at Millwall har hatt probemer mot de andre London-lagene. The Lions har bare vunnet to av de siste 13 London-derbyene i ligaen. De står med 2-5-6. En av de to seirene kom mot QPR i desember 2017.

Millwall har også vist svak form de siste ukene. The Lions er uten seier i de fire siste kampene i Championship. Sist helg tapte de 0-2 mot Blackburn, og dermed raste de ned ti 15.-plass på tabellen.

Millwall får tilbake Jason McCarthy, Shaun Hutchinson og Luke Steele til denne kampen, mens kantspilleren Jiri Skalak er fortsatt ute med en ankelskade. QPR-boss Mark Warburton har et luksusproblem før lørdagens kamp. Han må avgjøre om han skal fortsette med de samme elleve som vant 3-2 mot Luton sist helg, eller om han skal sette inn den erfarne forsvarsspilleren Angel Rangel som er friskmeldt.

Oppgjørene mellom disse to klubbene er vanligvis jevnspilte. Det viser også statistikken. Åtte av de siste tolv kampene mellom Millwall og QPR har endt uavgjort. Historien taler for U, men formen til QPR gjør at jeg slenger på en borteseier. QPR har tidligere vist at når de først er i dytten, så er de vanskelige å stoppe. De har tross alt vunnet to av de tre første bortekampene. UB.

10. Nottingham Forest — Barnsley

Forest er på vei oppover tabellen. Sist helg besøkte de daværende serieleder Swansea City, og det ble en hyggelig tur til Wales for skogvokterne. Forest var solide i den kampen, og vant til slutt 1-0. Det var lagets sjette kamp på rad uten tap. De har ikke tapt siden første serierunde, og de har vunnet eller unngått tap borte mot topplag som Leeds United, Swansea City og Fulham.

Sabri Lamouchi sitt mannskap ligger nå på niendeplass i Championship med tolv poeng, ett poeng bak WBA som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket. På hjemmebane har de vært vrien å slå. Forest har kun tapt én av de siste tolv kampene i ale turneringer (8-3-1). Skogvokterne har også en en god innbyrdes statistikk mot Barnsley. De har bare tapt én av de siste åtte hjemmekampene motThe Tykes i ligaen.

Barnsley er i elendig form. De overrasket alle med å slå Fulham i sesongåpningen, men nå har de seks kamper på rad uten seier. De svake resultatene har gjort at laget har falt som en stein på tabellen. Nå ligger The Tykes under nedrykksstreken. De er på tredje sisteplass, bare Huddersfield og Stoke er dårligere enn dem.

Nottingham Forest mangler den innlånte Wolves-spissen Rafa Mir og midtbanespilleren Ryan Yates til lørdagens kamp. Forsvarsspillerne Carl Jenkinson, Tendayi Darikwa, Yohan Benalouane og Michael Hefele er alle ute med langtidsskader. Barnsley kan få tibake midtbanemannen Cameron McGeehan som har vært ute i de to siste kampene. Bambo Diaby er fortsatt ute med en ankelskade, og Ben Williams er suspendert.

Forest har vunnet tre av de fire siste kampene sine i alle turneringer. De er i siget. Det er vanskelig å argumentere for noe annet enn hjemmeseier i denne kampen. H.

11. Reading — Blackburn

Reading vil slå tilbake etter et par svake resultater både før og etter landslagspausen. The Royals har tapt de to siste kampene sine, og laget har dermed ramlet ned på 17.-plass. Det er ikke helt enkelt å skjønne hva som er målsettingen til London-klubben denne sesongen. Det virker som manager Joe Gomes kun har tatt mål av seg å gjøre det bedre enn sist sesong, da de så vidt unngikk nedrykk.

Statistikken taler for hjemmeseier i denne kampen. Blackburn har nemlig tapt de tre siste bortekampene i ligaen mot Reading. Forrige gang gjestene fra Lancashire vant på Madejski Stadium var i februar 2014. Det begynner å bli en stund siden.

Dette er Blackburns andre sesong i Championship etter opprykket fra League One før sist sesong. De har blitt et midt-på-tabellen-lag med Tony Mowbray som manager. Reading har vært et lite mareritt for Mowbray. På syv forsøk har han ikke klart å vinne mot dem som manager. Fasiten viser deprimerende to uavgjorte og fem tap, og jeg tror heller ikke den første seieren kommer lørdag.

Reading-spissen Danny Loader og forsvarsspilleren Matt Miazga er begge usikre. Tyler Blackett banker på døren for en plass i startelleveren, og makkeren i forsvaret Jordan Obita er også nær ved å bli friskmeldt.

Lewis Holtby kan debutere for Rovers etter å ha signert en toårskontrakt med klubben. Han kommer fra tyske Hamburger SV. Midtbanespilleren Jacob Davenport er tilgjengelig igjen, mens spissen Ben Brereton fortsatt er ute på grunn av en kneoperasjon. Angriperen Dominic Samuel har vært ute i over et år med en kneskade, men han kan være tilbake i lørdagens kamp.

Reading har vunnet tre av de fire siste kampene mot Blackburn (3-1-0), og jeg tror de vinner igjen på lørdag. H

12. Sheffield Wednesday — Fulham

Garry Monk ledet Sheffield Wednesday til seier i sin første kamp som manager i klubben, og det er gode muligheter for at han også vinner sin andre kamp her. Iallfall om vi skal stole på statistikken. Garry Monk har nemlig aldri tapt en Championship-kamp mot Fulham (1-3-0).

Sheffield Wednesday har svingt voldsomt i prestasjonene denne sesongen, men at de vant første kampen med ny manager er positivt. Onsdagslaget trenger tre poeng i lørdagens kamp om de skal henge med i kampen om en playoffplass denne sesongen, men å møte et Fulham-lag på opprykksjakt er antakeligvis en av de tøffeste kampene denne sesongen.

The Owls har nemlig tapt de to siste hjemmekampene mot Fulham. De hadde kun tapt én av de siste 19 ligakampene mot the Cottagers på Hillsborough før det (10-8-1).

Fulham fikk en pangstart. De vant tre av de fire første kampene, men det har ikke gått like bra de siste ukene for Scott Parker og karene hans. Gjestene står uten seier på de tre siste kampene og har falt ned til ellevteplass på tabellen. Det lover ikke bra for London-laget som har tatt sikte på å rykke direkte opp denne sesongen. Nå øker presset på Parker, og han tåler ikke mange kamper på rad uten seier før han blir tuppet ut porten på Craven Cottage.

Sheffield Wednesday vil sannsynligvis måtte klare seg uten kaptein Tom Lees for tredje kampen på rad. Han er savnet. Sam Winnall kan komme til å få sjansen fra start etter å ha scoret mot Huddersfield Town.

Fulham får tilbake Harry Arter som har vært suspendert. Han er viktig. Bobby Reid kan havne på benken siden Scott Parker vurderer å bruke tre sentrae midtbanespillere i denne kampen.

Sheffield Wednesday har fått Garry Monk på plass i riktig tid. Han har aldri tapt mot Fulham som manager, og vi tror heller ikke at han gjør det lørdag. Denne kampen blir antakeligvis jevnspilt, men onsdagslaget kan få en opptur med ny manager. HU.

96-rekker:

1. Newcastle — Brighton HB

2. Burnley — Norwich UB

3. Everton — Sheffield United H

4. Manchester City — Watford H

5. Birmingham — Preston HUB

6. Brentford — Stoke H

7. Bristol City — Swansea HU

8. Cardiff — Middlesbrough H

9. Millwall — Queens Park Rangers UB

10. Nottingham Forest — Barnsley H

11. Reading FC — Blackburn Rovers H

12. Sheffield Wednesday — Fulham HU





432-rekker:

1. Newcastle — Brighton HUB

2. Burnley — Norwich HUB

3. Everton — Sheffield United H

4. Manchester City — Watford H

5. Birmingham — Preston HUB

6. Brentford — Stoke H

7. Bristol City — Swansea HU

8. Cardiff — Middlesbrough HU

9. Millwall FC — Queens Park Rangers UB

10. Nottingham Forest — Barnsley H

11. Reading FC — Blackburn H

12. Sheffield Wednesday — Fulham HU