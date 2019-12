Manchester City tar seg sammen

14 poeng opp til Liverpool for Manchester City etter halvspilt sesong. I dag venter hjemmekamp mot Sheffield United. Sjekke våre tippetips.

1. Arsenal - Chelsea

Mikal Arteta fikk en grei start som ny Arsenal-manager med 1-1 borte mot Bournemouth. Arsenal ligger faktisk helt nede på 11. plass og er uten tvil sesongens aller største skuffelse hittil. Står med 24 poeng, men har ikke mer enn seks poeng opp til Wolverhampton på 5. plass. Svært moderate 3-4-2 hjemme på Emirates. Rob Holding, Sead Kolasinac og Dani Ceballos er fortsatt ute, mens Gabriel Martinelli og Hector Bellerin er usikre. Calum Chambers er klar igjen etter karantene.

Variable takter av Chelsea i det siste. Tredje sist ble det hjemmetap 0-1 mot et skaderammet Bournemouth, mens det sist søndag ble en knallsterk 2-0 seier borte mot Tottenham. 2. juledag ble det ny nedtur med 0-2 hjemme mot Southampton. Holder fortsatt 4. plassen med 32 poeng, men har ikke mer enn to poeng ned til Wolves på 5. plass. 6-0-3 på ni spilte bortekamper. Mateo Kovacic er tilbake etter karantene, mens Marcos Alonso og Reece James må testes nærmere kampstart.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Emirates. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Liverpool - Wolverhampton

Maktdemonstrasjon av Liverpool borte mot Leicester 2. juledag med en knallsterk 4-0 seier. Etter snaut halvspilt sesong, har Liverpool hele 13 poengs forsprang ned til Leicester på 2. plass. Formidable 17-1-0 på de 18 første seriekampene og hjemme på Anfield er samtlige ni kamper vunnet. Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Dejan Lovren, Joel Matip og Rhian Brewster er ute med skader, men det var de også mot Leicester. Ingen nye skader eller karantener.

Wolverhampton innledet sesongen litt forsiktig, men står nå med 5-4-1 på de ti siste seriekampene. Fikk spille nesten hele kampen mot Manchester City fredag kveld med en mann mer etter at City-keeper Ederson ble utvist allerede etter 12 minutter. Kom likevel under 0-2, men snudde kampen utover 2. omgang og vant kampen 3-2. Avanserte til 5. plass med den seieren og står med 32 poeng. Kun ett bortetap hittil (3-5-1). Willy Boly og Morgan Gibbs-White er ute med langtidsskader, ellers skal det ikke være nye fravær.

Liverpool står med 27-2-0 på sine 29 siste seriekamper hjemme på Anfield. Det er ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

3. Manchester City - Sheffield United

Marginene er definitivt ikke med Manchester City denne sesongen. I bortekampen mot Wolverhampton fredag kveld fikk laget keeper Ederson utvist allerede etter 12 minutter. Likevel gikk laget opp i 2-0 ledelse til pause. Men maktet ikke å stå imot i 2. omgang med kun ti mann og tapte 2-3. Etter halvspilt sesong er City allerede 14 poeng bak Liverpool og det attpåtil med en kamp mer spilt. 6-1-2 på ni spilte hjemmekamper. Førstekeeper Ederson soner karantene etter sitt røde kort fredag, David Silva, Gabriel Jesus and John Stones må alle sjekkes nærmere kampstart.

Sensasjonell første halvdel av nyopprykkede Sheffield United som er helt oppe på 7. plass med 29 poeng. Like sensasjonelt er at laget faktisk er ubeseiret på sine ni første bortekamper (3-6-0). Har klart poengdeling både mot Chelsea, Tottenham og Wolverhampton av topplagene på bortebane.

Men nå står bortestatistikken for fall. Manchester City skal fikse tre poeng i denne. H.

4. Birmingham - Leeds

De ni siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Championship. Etter tre strake tap fikk Brimingham med seg ett velfortjent poeng borte mot formsterke Blackburn på 2. juledag. Birmingham ligger på 16. plass med 29 poeng og har åtte poeng ned til nedrykksstreken, mens det er ti poeng opp til playoff. Totalt 5-2-4 på elleve spilte hjemmekamper. Birmingham-manager Pep Clotet kan stille med uendret tropp siden kampen mot Blackburn.

Juleprogrammet har kun gitt ett poeng for Leeds på de to første kampene. Forrige lørdag ble det 1-2 tap borte for Fulham, mens Stuart Dallas berget ett poeng for Leeds i hjemmekampen mot Preston 2. juledag med sin 1-1 scoring i sluttminuttene. Leeds på 2. plass med 48 poeng og har stø kurs mot direkte opprykk uansett, da det fortsatt er åtte poeng ned til Brentford på 3. plass. Solide 7-2-3 på bortebane. Pablo Hernandez og Adam Forshaw er fortsatt ute med skader.

1-0 til Birmingham i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. Vi tror hjemmelaget kan overraske her og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. West Bromwich - Middlesbrough

Serieleder West Bromwich med to strake 1-1 kamper i de to første kampene i det hektiske juleprogrammet. 1-1 hjemme mot Brentford sist lørdag og 1-1 borte mot Barnsley 2. juledag. Har to poeng ned til Leeds på 2. plass og luke på ti poeng ned til Brentford på 3. plass. Er fortsatt ubeseiret hjemme med 6-5-0 hittil. Forsvarsspilleren Nathan Ferguson er friskmeldt og også Kyle Bartley kan være tilbake.

Middlesbrough med to strake hjemmeseire i de to første julekampene. 2-1 hjemme mot Stoke forrige lørdag og 1-0 seier hjemme mot Huddersfield 2. juledag. Men leverte en meget svak innledning på sesongen og ligger helt nede på 19. plass med 27 poeng, det er seks poeng ned til Luton under streken. Har fortsatt tilgode å vinne borte (0-5-6). Paddy McNair og Marcus Browne er begge ute med karantene.

Hjemmelaget har delt poengene i nesten halvparten av sine hjemmekamper, mens Middlesbrough er i fremgang. HU.

6. Millwall - Brentford

Etter to flotte borteseire mot hhv Bristol City og Derby fjerde sist og tredje sist, gikk Millwall på et overraskende 1-2 tap hjemme for Barnsley forrige lørdag. Hevet seg 2. juledag og fikk med seg ett poeng borte mot Cardiff. Ligger på 12. plass med 34 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til playoff. Fine 5-4-2 hjemme på the Den.

Brentford har med fire seire på sine seks siste seriekamper avansert helt til 3. plass på tabellen med sine 40 poeng. Det er likevel hele åtte poeng opp til Leeds på 2. plass. Variable 5-1-6 på bortebane og har kun tatt ett poeng på sine tre siste bortekamper.

1-1-0 på de to siste tilsvarende på the Den. Brentford enten vinner eller taper borte. HB.

7. Sheffield Wednesday - Cardiff

Godtgående Sheffield Wednesday skuslet bort en 2-1 ledelse borte mot Stoke 2. juledag og endte opp med 2-3 tap. Hadde tatt 13 poeng på de fem foregående seriekampene og ligger på 4. plass med 39 poeng, kun ett poeng bak Brentford på 3. plass. Kun ett tap hjemme på Hillsborough hittil (6-4-1). Toppscorer Steven Fletcher har mistet de to siste kampene, men skal være klar til søndagens kamp.

Til tross for knallsterke 7-4-1 hjemme i Cardiff, ligger laget helt nede på 11. plass med 34 poeng. Det skyldes en rekke svake prestasjoner på bortebane, der kun en av tolv kamper er vunnet denne sesongen (1-6-5). Kaptein Sean Morrison soner den siste av tre kampers karantene.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende i Sheffield. HU.

8. Fulham - Stoke

Rufsete 4-4-4 på tolv spilte bortekamper for Fulham som måtte nøye seg med 3-3 borte mot svakt plasserte Luton 2. juledag. Hjemme på Craven Cottage ble det sterk 2-1 seier mot Leeds forrige lørdag og totalt er hjemmetallene pene 7-2-3. Fulham på 5. plass med 39 poeng og kun ett poeng opp til Brentford på 3. plass. Forsvarsspilleren Denis Odoi er tilbake etter tre kampers karantene.

Strålende snuoperasjon av Stoke hjemme mot formsterke Sheffield Wednesday 2. juledag. Snudde da 1-2 til 3-2 seier og tok seg opp på sikker plass, dog er det kun målforskjellen som skiller ned til Luton under streken. Stoke med kun 21 poeng hittil og meget svake 2-1-8 på bortebane.

Fulham må være en grei favoritt her og blir en våre sikre på søndagskupongen. H.

9. Bristol City - Luton

Fire strake tap for Bristol City nå, etter at laget skuslet vekk 2-1 ledelse borte mot Charlton 2. juledag og tapte 2-3. Har falt ned til 10. plass på tabellen med sine 35 poeng, men det er kun seks poeng opp til Preston på den siste playoffplassen. Godkjente 4-4-3 på hjemmebane, men de to siste hjemmekampene er begge tapt.

Luton ledet 3-2 til langt inn i overtiden hjemme mot Fulham 2. juledag, men Bobby Redi utlignet for gjestene fire minutter på overtid. Ligger tredje sist og på direkte nedrykksplass med kun 21 poeng, men kun målforskjellen skiller til sikker plass. Ti av tolv bortekamper er tapt.

På tide at Bristol City kommer seg tilbake på vinnersporet og bortesvake Luton skal være overkommelig. H.

10. Nottingham Forest - Wigan

Etter å ha tatt kun ett poeng på de fem siste seriekampene, slo Forest til med en flott 2-0 seier borte mot Hull 2. juledag. Nottingham Forest er helt oppe på 7. plass og har kun to poeng opp til Preston på playoffplass. Variable 4-2-4 på ti spilte hjemmekamper.

Wigan var det beste laget hjemme mot Derby 2. juledag og ledet da også 1-0 i det aller lengste. Men fikk utligning mot tre minutter på overtid og måtte nøye seg med ett poeng. Ligger helt sist med 20 poeng, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Har vært meget svake borte hittil og er uten seier på sine tolv første bortekamper denne sesongen (0-4-4).

3-1 til Nottingham Forest i tilsvarende kamp forrige sesong. H.

11. Huddersfield - Blackburn

Etter sju poeng på tre kamper, måtte Huddersfield tåle 0-1 tap borte mot Middlesbrough 2. juledag. Forrige sesongs tabelljumbo i Premier League, har hatt en svak sesong hittil og ligger helt nede på 20. plass med 25 poeng. Det er fire poeng ned til Luton under streken. Moderate 3-4-5 på hjemmebane. Både Alex Pritchard og Fraizer Campbell kan være tilbake etter en måneds skadefravær.

Formsterke Blackburn med to strake poengdelinger hjemme. Sist mandag måtte laget nøye seg med 0-0 mot Wigan og 2. juledag ble det 1-1 mot Birmingham. Flotte 6-3-1 på de ti siste seriekampene og ligger på 9. plass med 36 poeng. Kun tre poeng skiller opp til Preston på playoff. Toppscorer Bradley Dack er ute på ubestemt tid for Blackburn.

Seks av de sju siste kampene mellom lagene har endt uavgjort. HU.

12. Queens Park Rangers - Hull

9-5-10 totalt for ustabile Queens Park Rangers som tapte 0-1 borte mot Reading 2. juledag. Ligger på 14. plass med 32 poeng og er litt i ingenmannsland på tabellen. Variable 4-4-4 hjemme på Loftus Road.

Hull med et skuffende 0-2 tap hjemme for Nottingham Forest 2. juledag. Er på plassen foran QPR med 33 poeng og har ikke mer enn seks poeng opp til playoff. Moderate 3-4-4 på bortebane. Midtstopper Callum Elder måtte ut med skade mot Nottingham Forest og mister mest sannsynlig søndagens kamp.

1-2 i siste tilsvarende møte på Loftus Road, det var i 2015/16-sesongen. Denne er åpen. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Arsenal — Chelsea HU

2. Liverpool — Wolverhampton H

3. Manchester City — Sheffield United H

4. Birmingham — Leeds HUB

5. West Bromwich — Middlesbrough HU

6. Millwall — Brentford HB

7. Sheffield Wednesday — Cardiff HU

8. Fulham — Stoke H

9. Bristol City — Luton H

10. Nottingham Forest — Wigan H

11. Huddersfield — Blackburn HU

12. Queens Park Rangers — Hull U

432-rekker:

1. Arsenal — Chelsea HUB

2. Liverpool — Wolverhampton H

3. Manchester City — Sheffield United H

4. Birmingham — Leeds HUB

5. West Bromwich — Middlesbrough HU

6. Millwall — Brentford HB

7. Sheffield Wednesday — Cardiff HU

8. Fulham — Stoke H

9. Bristol City — Luton H

10. Nottingham Forest — Wigan H

11. Huddersfield — Blackburn HU

12. Queens Park Rangers — Hull HUB