Manchester City tar sin åttende strake seier i Premier League

Manchester City er nå den store favoritten til å vinne Premier League. Lørdag skal det bli tre nye poeng hjemme mot Sheffield United. City blir en av våre sikre på lørdagskupongen.

Lørdagens tippekupong består av fem kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship. Bonuspotten er på ca 1,1 mill kr. Innleveringsfristen på lørdagskupongen er som vanlig kl 15.55.

Lørdag er det Dobbel førstepremiepott i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Southampton - Aston Villa

Southampton med et skuffende 1-3 tap hjemme for Arsenal tirsdag i en forholdsvis jevnspilt kamp, men lite å si på at Arsenal tok alle poengene. Det var Sotons andre strake tap, ettersom det ble 0-2 borte for Leicester nest sist. Ligger på 11. plass med 29 poeng på 19 spilte kamper, det er ikke mer enn fire poeng opp til Tottenham på 6. plass. Har en god del skader i troppen, men Ryan Bertrand er i det minste tilbake fra karantene. Meget viktige Oriol Romeu var en viktig brikke for Southampton i høst, og har fortsatt tilgode å spille ett minutt i 2021, men er friskmeldt til kveldens kamp. Southampton med brukbare 5-1-4 på hjemmebane.

Aston Villa med et skuffende 2-3 tap borte for Burnley onsdag og er i likhet med Southampton på 29 poeng, men har en kamp mindre spilt. Kun ett poeng på de tre siste bortekampene, men har møtt Manchester-lagene i to av disse og holdt Chelsea til 1-1 i den tredje av disse. Totalt 5-1-4 på bortebane. Dean Smith kan glede seg over nesten skadefritt mannskap og at nysignerte Morgan Sanson er tilgjengelig.

2-0 til Southampton i tilsvarende kamp på St. Marys forrige sesong. Det ser mer åpent ut denne gang. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Arsenal - Manchester United

Lørdagens store kamp i Premier League. Pånyttfødte Arsenal med knallsterk 3-1 seier borte mot Southampton tirsdag og står dermed meed 5-1-0 på de seks siste seriekampene. Har avansert til 9. plass på tabellen og med totalt 30 poeng, det sju poeng opp til den attraktive 4. plassen. 4-2-4 hjemme på Emirates. Martin Ødegaard kan få sin Arsenal-debut lørdag, mens det er uvisst med Pierre-Emerick Aubemeyang som har mistet de siste kampene grunnet en syk mor.

Manchester United med et sensasjonelt 1-2 tap hjemme mot Sheffield United onsdag kveld og mistet dermed serieledelsen til Manchester City. Stod med 10-3-0 på de 13 foregående seriekampene. Er det klart beste bortelaget i Premier League hittil og er ubeseiret med knallsterke 8-2-0. Ole Gunnar Solskjær har fortsatt ingen betydningsfulle fravær.

Arsenal har hatt et godt tak på United hjemme på Emirates og vunnet 2-0 de to foregående sesongene. Vi nøyer oss med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Manchester City - Sheffield United

Manchester City innledet sesongen med 3-3-2 på de åtte første seriekampene, men har ikke sett seg tilbake etter det. Står med imponerende 9-2-0 på de elleve siste seriekampene og overtok tabellteten etter Manchester Uniteds overraskende hjemmetap mot Sheffield United i midtuken. City på sin side med 5-0 seier borte mot West Bromwich, det var samtidig Citys sjuende strake ligaseier. Topper tabellen med 41 poeng og er ett poeng foran Manchester United, City har i tillegg en kamp mindre spilt. City er fortsatt uten Sergio Aguero (i karantene for positiv coronatest) og skadde Kevin de Bruyne

Sheffield United stod med elendige 1-2-16 på sine 19 første seriekamper før onsdagens bortekamp mot Manchester United, men vant altså sensasjonelt 2-1. Selv med den seieren er det fortsatt ti poeng opp til sikker plass for Chris Wilders lag. Stod med kun ett poeng og åtte tap på bortebane før onsdagens sjokkseier. John Egan returnerer for Sheffield United etter karantene.

Manchester City er soleklare favoritter lørdag og blir en av våre sikre på lørdagskupongen. H.

4. Crystal Palace - Wolverhampton

Crystal Palace med kun en seier på de ni siste seriekampene. Tirsdag tok laget tidlig ledelsen 1-0 hjemme mot West Ham, men endte opp med å tape 2-3. Ligger på 14. plass med 23 poeng og har til tross for mager poengfangst de siste månedene, fortsatt 10 poeng ned til Fulham under streken. Beskjedne 3-3-4 på ti spilte hjemmekamper. Nysignerte Jean-Philippe Mateta kan få sin Palace-debut. James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Mamadou Sakho og Nathan Ferguson er alle fortsatt skadet.

Salget av Diogo Jota til Liverpool og skaden til Raul Jimenez har vist seg kostbar for Wolverhampton. Kun tre poeng er det blitt på de sju siste seriekampene og Wolves er helt nede på 13. plass med 23 poeng. Men opptur med 0-0 borte mot Chelsea onsdag kveld. Willian Jose er hentet på lån ut sesongen fra Real Sociedad og fikk 18 minutter som innbytter mot Chelsea, han starter nok lørdagens kamp. Moderate 3-2-5 på ti spilte bortekamper for Wolves. Rayan Ait-Nouri, Raul Jimenez, Jonny og Marcal er uaktuelle grunnet skader.

0-1 og 1-1 i tilsvarende kamp på Selhurst Park de to foregående sesongene. UB.

5. West Bromwich - Fulham

Ekstremt viktig kamp i bunnstriden dette. West Bromwich ligger nest sist med 11 poeng og har sju poeng opp til Brighton på sikker plass. Har fem strake hjemmetap med stygge sifre (1-5 mot Palace, 0-3 mot Aston Villa, 0-5 mot Leeds, 0-4 mot Arsenal og 0-5 mot Manchester City tirsdag). Samtidig har laget fått med seg fem poeng på de fire siste bortekampene.

Fulham ligger to poeng foran og tredje sist med sine 13 poeng. Har ikke vunnet en seriekamp den meget overraskende 2-1 seieren borte mot Leicester 30. november. De ni påfølgende seriekampene har gitt seks poengdelinger og tre tap. Borte står Fulham med 1-4-4 totalt. Antonee Robinson er tilbake igjen etter sin tre kamper lange karantene. Tom Cairney og Terence Kongolo er fortsatt ute.

En kamp ingen vil tape dette og uavgjort blir vårt valg i denne. U.

6. Huddersfield - Stoke

De sju siste kampene på lørdagens tippekupong er alle hentet fra Championship. Sesongen er litt over halvspilt.

Huddersfield gjorde egentlig en bra kamp borte mot Bristol City onsdag, men endte opp med 1-2 tap og sliter på bortebane (2-3-8). Klarer seg vesentlig bedre på hjemmebane og står med 7-1-5 på sine tretten første hjemmekamper. Ligger på 14. plass med 31 poeng, det er åtte poeng ned til Rotherham under streken og det er 11 poeng opp til playoff. Men fem tap på de seks siste seriekampene er svakt.

Stoke oppe på finfin 9. plass med 37 poeng og har således kun fem poeng opp til playoff. Er uten seier på sine seks siste seriekamper, men kun to av dem er tapt (0-4-2). Spiller altså mye uavgjort for tiden, så også på bortebane der det kun er blitt to tap (4-7-2).

Huddersfield er gode hjemme og vi nøyer oss med HU.

7. Rotherham - Swansea

Hjemmelaget ligger tredje sist og på direkte nedrykksplass med sine 23 poeng. Men det er kun to poeng opp til Derby på sikker plass. Har imponert med sterke borteseire mot Derby og Middlesbrough i det siste og mellom disse ble det 3-3 hjemme mot Stoke. Sju poeng på de tre siste seriekampene gir håp om overlevelse for Rotherham.

Swansea kom under 0-1 hjemme mot Brentford i toppkampen onsdag, og fikk i tillegg en mann utvist. Berget likevel ett poeng. Beholdt dermed 2. plassen og er på direkte opprykksplass med 47 poeng. Er tette bakover og 14 baklengsmål er best i Championship. Klart godkjente 6-3-3 på bortebane.

2-1 til Rotherham i tilsvarende kamp i 2018/19-sesongen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Derby - Bristol City

Etter det meget skuffende 0-1 tapet hjemme mot Rotherham tredje sist, har Derby slått tilbake med to strake 1-0 seire. Nest sist hjemme mot Bournemouth og sist lørdag borte mot Queens Park Rangers. Ligger fjerde sist med 25 poeng og har kun to poeng ned til Rotherham under streken. Normalt hjemmesterke Derby har faktisk ikke bedre enn 2-4-7 på hjemmebane hittil.

Bristol City var nest best i det aller meste hjemme mot Huddersfield tirsdag kveld, men endte opp med å vinne 2-1. Det var lagets sjuende hjemmeseier for sesongen (7-2-4). Med brukbare 5-1-6 på bortebane, har Bristol City 39 poeng totalt og ligger på en flott 8. plass, kun to poeng skiller opp til playoff.

Det står 0-3-1 på de fire siste tilsvarende. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

9. Sheffield Wednesday - Preston

Sheffield Wednesday ligger nest sist med 19 poeng, men viktig å huske på at laget er fratrukket seks poeng. Det er seks poeng opp til Derby på sikker plass. Stod med ti poeng på sine fire siste, før det ble skuffende 0-2 borte mot Coventry onsdag. Nå er det tilbake på hjemmebane, der Wednesday har vunnet de tre siste.

Preston med ustabile 4-1-4 på sine ni siste seriekamper. Ligger på 11. plass med 36 poeng og har kun seks poeng opp til den siste playoffplassen. Har levert best på bortebane hittil (7-1-5), hjemme på Deepdale er ikke tallene bedre enn 4-2-7.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende på Hillsborough. Vi nøyer oss med HU.

10. Nottingham Forest - Barnsley

Forest hadde spillefri i midtuken og forrige helg. Stod med flotte 3-3-0 på sine seks siste seriekamper, før det ble et skuffende 1-2 tap hjemme mot Middlesbrough forrige onsdag. Ligger utsatt til på tabellen på 20. plass med 25 poeng og har ikke mer enn to poeng ned til Rotherham under streken. Ikke bedre enn 4-4-5 totalt på hjemmebane.

Barnsley klarte ikke å holde på sin 2-0 ledelse hjemme mot Cardiff onsdag og måtte nøye seg med 2-2. Har uansett levert positivt hittil og ligger på 12. plass med 35 poeng. Dog vært best hjemme hittil (6-3-4), mer beskjedne 4-2-7 på 13 spilte bortekamper.

1-0 til Nottingham Forest i tilsvarende kamp forrige sesong og klart tips til hjemmelaget også denne gang. H.

11. Blackburn - Luton

Sju poeng på de tre siste for Blackburn som ligger på 10. plass med 36 poeng og kun har seks poeng opp til den viktige 6. plassen som gir playoff. Klart godkjente 5-4-3 på hjemmebane, de to siste hjemmekampene har begge endt med poengdeling.

Luton med 33 poeng hittil og ligger på 13. plass. Det er hele ti poeng ned til Rotherham under streken, så det blir neppe noen nedrykksstrid denne sesongen. Formen er ikke den aller beste for tiden med 2-1-4 på de sju siste seriekampene, tre av de fire siste bortekampene er tapt.

Vi merker oss at Luton vant 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Nå tror vi klart mest på Blackburn. H.

12. Birmingham - Coventry

Disse lagene deler som kjent hjemmebane denne sesongen. Birmingham står med 0-1-8 på de ni siste på St. Andrews etter 0-1-tapet for Preston forrige onsdag. Formen er heller ikke den beste med 1-1-6 på de åtte siste seriekampene. Ligger på 19. plass med 26 poeng, det skiller kun tre poeng ned til Rotherham under streken.

Coventry med viktig 2-0 seier hjemme mot Sheffield Wednesday onsdag og tok seg dermed opp på 17. plass med sine 29 poeng. Det er seks poeng ned til Rotherham under streken. Står med kun to tap på St. Andrews hittil denne sesongen (5-5-2).

Det endte 0-0 i tilsvarende møte 20. november. Coventry viser best form og skal stå som favoritt nå. UB.

96-rekker:

1. Southampton - Aston Villa U

2. Arsenal - Manchester United HU

3. Manchester City - Sheffield United H

4. Crystal Palace - Wolverhampton UB

5. West Bromwich - Fulham U

6. Huddersfield - Stoke HU

7. Rotherham - Swansea HUB

8. Derby - Bristol City H

9. Sheffield Wed - Preston HU

10. Nottingham F - Barnsley H

11. Blackburn - Luton H

12. Birmingham - Coventry UB

432-rekker:

1. Southampton - Aston Villa HUB

2. Arsenal - Manchester United HUB

3. Manchester City - Sheffield United H

4. Crystal Palace - Wolverhampton UB

5. West Bromwich - Fulham U

6. Huddersfield - Stoke HU

7. Rotherham - Swansea HUB

8. Derby - Bristol City H

9. Sheffield Wed - Preston HU

10. Nottingham F - Barnsley H

11. Blackburn - Luton H

12. Birmingham - Coventry UB