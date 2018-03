Manchester City tenker på Liverpool-kampen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er en tradisjonell lørdagskupong på menyen, men siden Championship spiller sin runde fredag, blir den litt mer kontinental enn ellers, med innslag fra både Tyskland og Spania. Men innleveringsfristen er den samme: klokken 15.55.

1. Everton — Manchester City

Hjemmelaget har sikret seg en plass midt på tabellen, med 40 poeng kommer de ikke til å rykke ned og avstanden opp til plasser av betydning er nok for stor. Men de vant de to siste før landslagspausen, over Brighton og Stoke, og kommer til denne kampen med selvtillit.

Selvtillit har de grunn til å ha på hjemmebane også, med solide 9-2-4. De er også det eneste laget som har tatt poeng fra City på Etihad denne sesongen (1-1 i høst).

Eliaquim Mangala er både skadet og utlånt fra dagens motstander, så han er ikke tilgjengelig. Ashley Williams soner sin siste kamps karantene og Sigurdsson er stadig skadet.

Det er duket for gjestenes parademarsj inn til PL-tittelen, de har 16 poeng ned til nærmeste utfordrer og det er 24 igjen å spille for. Mon tro om ikke onsdagens CL-kamp på Anfield mot Liverpool er hakket høyere prioritert enn dagens oppgjør.

12-2-1 er uansett kruttsterke bortetall og Guardiola har en tilnærmet fulltallig tropp. Mendy nærmer seg kampform og Delph er tvilsom.

(H)UB.



2. Manchester United — Swansea City

Manchester United har på sin side ingen Champions League å fokusere på lenger, så nå handler alt om å sikre andreplassen i ligaen. De var i god form forut for landslagspausen på hjemlige trakter og vant sine tre siste kamper.

Men det er murring i troppen om dagen og landslagspausen var nok nyttig for å få litt tid fra hverandre. Oppgaven for Mourinho blir å mobilisere til sesongens siste drøye måned.

Paul Pogba er tilbake i kampform, og med Scott McTominay trolig ute, får vi vel se franskmannen i aksjon igjen. Blind og Jones mister kampen, Young er tvilsom og Herrera er igjen kampklar.

Gjestene har hatt et fint oppsving under Carvahal og de siste fem kampene før landslagspausen ga åtte poeng. Dermed er avstanden ned til den røde streken plutselig blitt tre poeng, en imponerende snuoperasjon gitt forutsetningene.

2-5-8 er imidlertid bortetall som er alt annet enn imponerende. Formspilleren Jordan Ayew soner sin andre kamp av totalt tre, mens Sanches, Fer, Bony og Rangel alle er skadde. Alle disse fem hadde vært aktuelle fra start.

H.



3. West Ham United — Southampton

Det begynner å spøke for David Moyes, hans West Ham-lag spilte noen skrekkelige kamper forut for landslagspausen, deriblant et 4-1-tap i Swansea og 0-3 hjemme for Burnley i de to siste. Nå er nedrykkssonen nærmeste nabo igjen og to poeng skiller ned til dagens motstander under streken.

Nei, the Hammers har en solid jobb foran seg og 5-4-5 er ikke spesielt solide hjemmetall å ta med seg på veien. De har også en lang skadeliste, Fernandes, Obiang, Carroll, Reid og Byram mister definitivt kampen, Kouyate, Collins og Lanzini er tvilsomme.

Southampton-styret fikk til slutt nok av manager Mauricio Pellegrino og sparket ham forut for landslagspausen. Inn kom en annen kjenning av Premier League, Mark Hughes og han får nå en formidabel jobb med å redde skipet. Men engelskmannen har ikke med seg mye selvtillit etter en miserabel sesong i Stoke.

Han overtar et lag uten særlig selvtillit på reisefot, 2-6-6 er tallene. Charlie Austin er tilbake i trening, men denne kampen kommer for tidlig. Steven Davies er eneste fravær.

Undertegnede er usikker på hvor stor boost et lag får ved å hente Mark Hughes. HU.



4. Brighton & Hove Albion — Leicester City

Det nærmer seg mission accomplished for Brighton, men de har bare seks poeng ned til streken og ønsker nok minst én seier til for å være helt sikre. Men de var i fantastisk form forut for landslagspausen og tok elleve poeng på de siste seks.

The Seagulls har vært vonde å håndtere på hjemmebane hele sesongen og 6-6-3 er solide tall på eget gress. Gaetan Bong og Dale Stephens er begge på vei tilbake og er usikre til dagens kamp. Steve Sidwell er stadig skadet, mens Anthony Knockaert soner sin andre kamp av totalt tre.

Gjestene ligger i et ingenmannsland og kommer neppe til å stille topp motivert i denne innspurten, mange av spillerne har et VM å tenke på og kommer neppe til å risikere mye i disse siste ligakampene. Men de vant den siste kampen før landslagspausen, 4-1 over West Bromwich.

Daniel Amartey er eneste skadefravær.

H(B).



5. Watford — Bournemouth

Vertene gikk på et par brutale tap forut for landslagspausen, 5-0 mot Liverpool og 3-0 mot Arsenal, begge borte, men nærmer seg trygg grunn når det gjelder fornyet kontrakt - åtte poeng skiller ned til Southampton.

Javi Gracia vant sine to første kamper som manager og selvtilliten ble neppe ødelagt av de to kjipe tapene sist. 6-4-5 er bare grei tall på hjemmebane.

Ingen på den lange skadelisten er ventet tilbake i dag, der finner vi blant andre Chalobah, Kabasele, Cleverley og Deulofeu.

Gjestene ligger á poeng med Watford og har nok også langt på vei sikret enda en sesong på det øverste nivået. De vant sin siste kamp før landslagspausen, over West Bromwich, og fikk således en ende på en litt kjip periode rent poengmessig.

Eddie Howes menn liker seg klart best hjemme og 3-5-7 er deres noe middelmådige tall på reisefot. Joshua King trakk seg fra Norge-troppen av personlige grunner og er usikker også her. Spillere som Arter, Francis og Begovic er alle usikre.

Uavgjort gagner vel begge greit her. HU.



6. Newcastle United — Huddersfield Town

Det ble en real festkveld for Newcastle i den siste kampen før landslagspausen, de hamret Southampton 3-0 med festfotball og tok et symbolsk viktig steg vekk fra den verste nedrykkssumpen - uten at jobben er gjort av den grunn.

Benitez' menn har levert bare til godkjent på hjemmebane denne sesongen, 5-4-6 er tallene. Gamez og Elliot er begge skadet, men Shelvey nærmer seg en retur.

Gjestene er inne i en ny, dårlig formperiode og har tatt bare ett poeng på de siste tre før pausen, men at de ikke scoret mål i noen av disse må være bekymringsverdig for David Wagner. Igjen ser de ut som en skikkelig dumpekandidat.

På reisefot har de sjelden imponert denne sesongen og 3-2-10 er svake tall. Nøkkelspilleren Aaron Mooy trakk seg fra Australia-troppen med en smell, men blir forhåpentligvis klar her. Hefele og Williams er ute.

Newcastle flyter på en bølge av selvtillit, Huddersfield kjemper mot strømmen nok en gang. H.



7. West Bromwich Albion — Burnley

Undertegnede har mistet all tro på the Baggies etter syv tap på rad, noen av dem på hjemmebane mot andre dumpekandidater, nå ser det helt håpløst ut for Alan Pardews menn. Han har ledet dem til én - 1 - seier i sin tid og det kommende nedrykket er høyst fortjent.

2-7-6 er svake hjemmetall, verst av alle i ligaen. Pardew kan start med de samme som sist, men savner fortsatt Barry, Sturridge, Morrison og Chadli.

Det svinger litt av Burnley igjen, som avsluttet forrige periode med to seiere, hjemme over Everton og borte over West Ham. Dermed tok de tilbake den imponerende syvendeplassen og nedrykk er selvfølgelig ute av diskusjonen for lenge siden.

Mye av grunnen til det, er den drastiske forbedringen på reisefot: 5-6-4 er tallene. Brady, Walters og Defour mister denne kampen. Scott Arfield rekker neppe kampen, han heller.

(H)UB.



8. Hull City — Aston Villa

Hjemmelaget fikk sving på sakene før landslagspausen og vant to av de siste tre før avbrekket. Dermed har de seks poeng ned til den røde streken i dét åtte kamper gjenstår, enda en seier vil virkelig gi grunn til å senke skuldrene.

Hjemmestatistikken 6-7-6 er ikke så verst, den, og kun Evandro er ute med skade.

Gjestene tapte de siste kampene før landslagspausen, mot svake motstandere som QPR og Bolton, som gjør at direkte opprykk plutselig ser urealistisk ut. En stor nedtur, men nå må de mobilisere for å også havne innenfor playoffplassene.

Steve Bruces menn har godkjente 9-3-7 på reisefot denne sesongen. Samba, Steer og Kodjia mister alle kampen, dog.

HUB.



9. Birmingham City — Ipswich Town

Plutselig var det lys i enden av tunellen for Birmingham, som vant 3-0 over Hull i den siste kampen før pausen, Garry Monks første seier som manager her, og dermed er bak Barnsley kun på målforskjell før runden. Og på hjemmebane har de slettes ikke vært ille så langt denne sesongen, 7-2-10 er tallene.

Garry Monk har en tilnærmet fulltallig tropp til disposisjon, Vassell og Grounds er eneste fravær.

The Tractor Boys ligger midt på tabellen og virker umotiverte, de to siste kampene er tapt og de har ingenting å spille for i sesongavslutningen. 7-3-9 er godkjente tall på reisefot, dog, men de har en skadeliste lengre enn et vondt år: McGoldrick, Gerken og Garner er blant de skadde.

H.



10. Walsall FC — Portsmouth

Hjemmelaget kjemper en kamp mot nedrykk denne sesongen, men tre tap på rappen har ikke gjort særlig for bedre situasjonen, ikke klarte de å score mål i noen av disse kampene, heller. Hjemmestatistikken 7-6-6 er dog godkjent.

Gjestene har på sin side bare to poeng opp til playoffplass før runden og kommer også med to seire på rad, så de har selvtilliten i orden. 7-1-10 er helt greie bortetall.

UB.



11. Las Palmas — Real Madrid

Hjemmelaget må få i gang en skikkelig sluttspurt for å unngå nedrykk, før runden har de seks poeng opp til trygg grunn og det gjenstår ni runder. Men verken formen, 0-4-3 på de siste syv, eller hjemmestatistikken 4-2-8 vitner om at de er klare for å gjennomføre en slik snuoperasjon.

Bigas, Penalba, Emenike og Etebo er alle utilgjengelige for vertene.

Real Madrid er på sin side sikret en plass blant topp fire og har ikke videre å spille for i ligaen, på tirsdag skal de til Torino for å møte Juventus og den kampen har naturligvis alt fokus for CL-spesialistene fra den spanske hovedstaden. Men siden vi har en landslagspause med treningskamper bak oss, er det ikke like stort behov for rotasjon som tidligere.

8-4-2 er gode tall på reisefot, det, men ikke like sylskarpt som vanlig. Carvahal soner karantene med gule kort, Ramos og Isco står over med skade og et knippe reservespillere er ventet å starte.

B uansett.

12. Bayern München — Borussia Dortmund

Hjemmelaget har for lenge siden avgjort kampen om ligatittelen og de skal nå fokusere utelukkende på Sevilla i Champions League, tirsdag møter de dem på bortebane. De tapte 2-1 for RB Leipzig i siste kamp før landslagspausen, uten at det er noen form for krise.

11-2-0 må sies å være godkjente hjemmetall. Og vi forventer litt rotasjon også hos hjemmelaget her, selv om dette rivaloppgjøret nok gjør at de stiller sterkere enn de ellers ville gjort.

Gjestene kjemper på sin side en innbitt kamp med fire andre lag om å sikre de siste tre Champions League-plassene, og de har vært i god form over en lengre periode, med 7-5-0 siden forrige tap. Bortestatistikken er greie 6-5-2.

Men vi spiller H.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Everton — Manchester City UB

2. Manchester United — Swansea City H

3. West Ham United — Southampton HU

4. Brighton & Hove Albion — Leicester City H

5. Watford — Bournemouth HU

6. Newcastle United — Huddersfield Town H

7. West Bromwich Albion — Burnley UB

8. Hull City — Aston Villa HUB

9. Birmingham City — Ipswich Town H

10. Walsall FC — Portsmouth UB

11. Las Palmas — Real Madrid B

12. Bayern München — Borussia Dortmund H

Og 432-rekker:

1. Everton — Manchester City HUB

2. Manchester United — Swansea City H

3. West Ham United — Southampton HU

4. Brighton & Hove Albion — Leicester City HB

5. Watford — Bournemouth HU

6. Newcastle United — Huddersfield Town H

7. West Bromwich Albion — Burnley HUB

8. Hull City — Aston Villa HUB

9. Birmingham City — Ipswich Town H

10. Walsall FC — Portsmouth UB

11. Las Palmas — Real Madrid B

12. Bayern München — Borussia Dortmund H