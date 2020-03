Manchester City vinner ligacupfinalen

Manchester City er storfavoritt til å vinne søndagens ligacupfinale mot Aston Villa og blir da også en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av ligacupfinalen mellom Aston Villa og Manchester City, to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fire kamper fra Serie A og avsluttes med to kamper fra Bundesliga. Bonuspotten vokser og er på ca 1,7 mill kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Aston Villa - Manchester City

Ligacupfinale på Wembley. Aston Villa tok seg noe overraskende til finale etter å ha slått ut Leicester i semifinalen. Ligger fjerde sist i Premier League og med 25 poeng, er det kun ett poeng ned til nedrykk. Serieformen er svak med 1-1-4 på de seks siste seriekampene. John McGinn, Jed Steer, Tom Heaton og Wesley er alle ute med langtiddskader og rekker ikke ligacupfinalen.

Manchester City med råsterk 2-1 seier borte mot Real Madrid i Champions League onsdag kveld og et strålende utgangspunkt foran hjemmereturen. Ligger på en klar 2. plass i Premier League, men er hele 22 poeng bak suverene Liverpool. Tok seg til finale på bekostning av Manchester United. Har vunnet ligacupen de to foregående sesongene og vant også FA-cupen forrige sesong. Skadeforfulgte Aymeric Laporte etter å ha pådratt seg en ny skade mot Real Madrid og blir trolig ute en måned. Leroy Sane er ellers eneste fravær for Manchester City.

Manchester City med 3-0 seier hjemme og 6-1 seier borte mot Aston Villa i Premier League denne sesongen. City er storfavoritt til å vinne ligacupfinalen og det er vrient å argumentere for annet enn seier til Manchester City. B.

2. Tottenham - Wolverhampton

Etter 5-2-0 på sju kamper, alle turneringer medregnet, har den siste uken vært dårlig for Tottenham. Forrige onsdag ble det 0-1 tap hjemme for RB Leipzig i første åttedelsfinale av Champions League og forrige lørdag ble det 1-2 tap borte for Chelsea i Premier League. Ligger på 6. plass med 40 poeng og har fine 8-2-3 hjemme på Tottenham Hotspur stadium. Harry Kane, Moussa Sissoko og Son Heung-min er fortsatt ute med skader, mens Erik Lamela også sliter med skavanker.

Nuno Espirito ga fri til både Ruben Neves, Diogo Jota og Raul Jimenez i torsdagens returkamp mot Espanyol i 16-delsfinalen i Europa League. Wolves hadde 4-0 å gå på fra hjemmekampen og "nøyde" seg med 2-3 tap i Spania. Flott 3-0 seier hjemme mot Norwich i Premier League sist søndag. Ligger på 8. plass med 39 poeng og har kun fem poeng opp til Chelsea før helgens serierunde. Brukbare 4-6-3 på bortebane. Både Nevez og Jimenez er garantert tilbake i startoppstillingen. Jonny er eneste spiller ute med skade.

Wolverhampton vant 3-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og kan naturligvis vinne igjen. Tottenham er markert på hele 52 prosent. Vi tror ikke Wolverhampton taper denne. UB.

3. Everton - Manchester United

Everton stod med 6-4-1 på de elleve siste seriekampene, før det endte med 2-3 tap borte for Arsenal forrige søndag. Everton gjorde uansett en bra kamp og var ikke langt unna å ta poeng i den kampen. Er som vanlig klart best hjemme på Goodison Park (7-3-3) og står med svært moderate 3-3-8 på bortebane. Totalt 36 poeng og faktisk ikke mer enn åtte poeng opp til Chelsea på 4. plass. Andre Gomes gjorde et etterlengtet comeback mot Arsenal og belønnes nok med startplass her. Morgen Schneiderlin er ute med kneskade, mens Lucas Digne sjekkes opp mot kampstart.

Manchester United fikk en enkel returkamp hjemme mot Club Brügge da bortelaget pådro seg utvisning allerede etter 22 minutter på stillingen 0-0. Det endte med 5-0 seier og enkelt avansement til åttedelsfinalen i Europa League. Har ikke bedre enn 2-1-2 på de fem siste seriekampene og ligger på 5. plass med 41 poeng. Svært beskjedne 4-3-6 på bortebane. Paul Pogba og Marcus Rashford er fortsatt ute og trolig er også Anthony Martial ute. Men nyankomne Ighalo spilte hele kampen mot Club Brügge og scoret også et mål i den kampen og starter nok på topp igjen.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Goodison Park, 4-0 til Everton forrige sesong. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Real Madrid - Barcelona

De tre neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra La Liga og vi starter med El Clasico.

Real Madrid vant Champions League tre sesonger på rad, før det endte med knall og fall allerede i åttedelsfinalen mot Ajax forrige sesong. Da vant Real Madrid 2-1 i den første kampen i Amsterdam, men ble kontret i senk i hjemmereturen og tapte 1-4. Onsdag tok laget ledelsen 1-0 hjemme mot Manchester City, men endte opp med å tape 1-2 og har et blytungt utgangspunkt foran returmøtet på Etihad.

Har i likhet med Barcelona slitt med å nå gamle høyder i La Liga denne sesongen, men har likevel stukket av i toppen sammen med Barcelona. 0-1 tap borte for Levante forrige lørdag, gjorde at laget mistet serieledelsen. Står med 53 poeng og har to poeng opp til Barcelona, men ti poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. Eden Hazard er ute med skade på ubestemt tid, det samme gjelder for Marco Asensio. Real Madrid er ubeseiret på hjemmebane i La Liga så langt med 8-4-0.

Med fire strake seire og Real Madrid-tap borte mot Levante sist lørdag, overtok Barcelona serieledelsen igjen. Med 55 poeng er det to poeng ned til Real Madrid på 2. plass og hele 12 poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. 1-1 borte mot Napoli i Champions League tirsdag kveld og Barcelona har således et bra utgangspunkt foran returmøtet på Camp Nou. Men gjorde ingen stor kamp. Moderate 5-3-4 på bortebane i serien. Jordi Alba er friskmeldt til denne storkampen, og dermed er det kun langtidsskadde Luis Suarez og Ousman Dembele som mangler for Barcelona.

Barcelona har faktisk vunnet de fire siste El Clasico på Santiago Bernabeu og da snakker vi om La Liga. Barcelona ser best ut av disse i øyeblikket og vi tror ikke de taper denne gang heller. UB.

5. Mallorca - Getafe

Mallorca stod med 0-1-10 på sine elleve første bortekamper før bortekampen mot Betis sist fredag. Men for andre gang denne sesongen, ble det poeng på bortebane for Mallorca da kampen endte 3-3. Har levert svært mye bedre hjemme (6-2-5), men er under streken med sine 22 poeng. Det skiller to poeng til sikker plass. To av de tre siste hjemme er vunnet.

Getafe med 1-2 tap borte for Ajax i returkampen i 16-delsfinalen i Europa League torsdag kveld, men hadde 2-0 å gå fra hjemmemøtet og kontrollerte inn avansement. Etter fire strake seire i La Liga, kommer laget nå fra 1-2 tap borte mot Barcelona og noe overraskende 0-3 tap hjemme mot Sevilla sist søndag. Ligger på 6. plass før denne kampen, men har kun ett poeng opp til 3. plassen. Brukbare 5-3-4 på bortebane.

Mallorca er bra på hjemmebane, mens Getafe har vært knallhardt matchet på slutten. HU.

6. Espanyol - Atletico Madrid

Espanyol med 1-2-tap for Real Valladolid søndag etter spill med ti mann i 65 minutter og ligger dermed fortsatt sist. Utviste David López (mb) soner her. Står med totalt 19 poeng og har fem poeng opp til sikker plass. Etter 0-4-7 på de elleve første hjemmekampene, ble det endelig seier da Mallorca ble slått 1-0 i forrige hjemmekamp. David Lopez and Pol Lozano soner begge karantene etter å ha blitt utvist mot Valladolid.

Atletico Madrid med flott 3-1 seier hjemme mot Villarreal forrige søndag og fulgte dermed opp den flotte prestasjonen hjemme mot Liverpool forrige tirsdag der det ble 1-0 seier i første åttedelsfinale i Champions League. Har i likhet med Barcelona tapt fire kamper denne sesongen, men er likevel 12 poeng bak serielederen. Det skyldes mange poengdelinger, ikke minst på bortebane (3-6-3). Thomas Lemar er ute for Atletico.

Espanyol har vunnet tilsvarende kamp de to siste sesongene og er ikke sjanseløse nå heller, tross sin utsatte tabellposisjon. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Juventus - Inter

Kampen er utsatt grunnet Coronaviruset og blir trukket. Søndag morgen viser folkerekka 55-26-19. Vi håper på "klaff" med trekningen. H.

8. Cagliari - Roma

Etter en flott åpning på sesongen, har det strulet seg til for Cagliari. Er uten seier på de ti siste seriekampene (0-4-6) og har falt til 11. plass på tabellen. Har totalt 32 poeng, og fortsatt er det ti poeng ned til Genoa under streken. Ustabile 5-2-5 på hjemmebane. Nahitan Nandez soner karantene, mens Leonardo Pavoletti og Paolo Farago er skadet.

Roma med 1-1 borte mot Gent i torsdagens returoppgjør i 16-delsfinalen i Europa League og er dermed videre til åttedelsfinalen. Etter å ha kun tatt ett poeng på fire seriekamper, ble det endelig seier igjen sist søndag med 4-0 hjemme mot Lecce. Ligger på 5. plass med 42 poeng og har tre poeng opp til Atalanta på den viktige 4. plassen, men Roma har også en kamp mer spilt. Brukbare 6-3-3 på bortebane. Gianluca Mancini soner karantene. Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Davide Zappacosta og Jordan Veretout er ute med skader.

0-2-4 på de seks siste tilsvarende på Sardinia. UB.

9. Lecce - Atalanta

Etter tre strake seire, ble det bråstopp for Lecce borte mot Roma forrige søndag og 0-4 tap. Ligger femte sist med 25 poeng, og har tre poeng ned til Genoa under streken. Moderate 2-5-5 på hjemmebane, men verd å merke seg er at de to seirene er kommet i de to siste hjemmekampene. Har noen skader i sitt lag, men ingen nye skader eller karantener.

Atalanta fikk sin hjemmekamp mot Sassuolo sist søndag utsatt grunnet Coronaviruset. Beholdt uansett sin 4. plass og har 45 poeng. Det er tre poeng ned til Roma på plassen bak, men Atalanta har en kamp mindre spilt. Råsterke 7-4-1 på bortebane. Ingen fravær av betydning.

Ingen innbyrdes oppgjør mellom lagene de siste sesongene. Bortelaget får full tillit. B.

10. Sassuolo - Brescia

Kampen er utsatt grunnet Coronaviruset og blir trukket. Søndag morgen viser folkerekka 63-20-17. Vi håper trekningskula faller ut rett og spiller H.

11. RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Toppkamp i Bundesliga. Strålende 5-0 seier borte mot Schalke 04 for RB Leipzig sist lørdag og den kom fire dager etter den sterke 1-0 seieren borte mot Tottenham i Champions League. Ligger fortsatt ett poeng bak serieleder Bayern München og står med flotte 6-3-1 på de ti siste seriekampene. 7-3-1 totalt på hjemmebane. Konrad Laimer soner karantene for gule kort, mens Willi Orban og Kevin Kampl fortsatt er ute med skader.

Bayer Leverkusen med en sterk 3-1 seier borte mot FC Porto i torsdagens returmøte i 16-delsfinalen av Europa League og er dermed klare for åttedelsfinale. Strålende form i Bundesliga med 6-1-0 på de sju siste seriekampene. Viktige Kevin Volland er fortsatt ute med skade. 7-0-4 er ganske god bortestatistikk.

2-0-1 på de tre siste tilsvarende i Leipzig. H.

12. Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt fikk sin returkamp mot FC Salzburg i 16-delsfinalen i Europa League utsatt fra torsdag til fredag kveld og dermed er denne seriekampen blitt utsatt. Det betyr at den trekkes på søndagskupongen. Folkerekka viser tegnfordelingen 45-28-27 og da blir det også veldig åpent om hvilket tegn som trekkes. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

