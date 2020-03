Manchester Citys eier fikk blant nei da han ville kjøpe klubben

Penger er ikke alt. Den styrtrike Manchester City-eieren Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan fikk nei da han ville kjøpe Australias beste fotballklubb.

Koronaviruset skaper enorme utfordringer for sport og idrett verden over og tirsdag ble det kjent at fotball-EM utsettes til 2021. I tillegg er det utsettelser og innstillinger over en lav sko innen sportens verden. Det skaper selvsagt utfordringer for Norsk Tipping langoddsen, men mandag er to kamper fra den australske A-League på oddsprogrammet.

Newcastle United Jets - Melbourne City FC 2,65 - 3,35 - 2,20 B (spillestopp mandag kl. 0930)



Melbourne City er Manchester Citys søsterkubb, men City Football Group ville egentlig kjøpe seg inn i en annen klubb i Australia. Manchester Citys eierne ville i 2013 spytte inn millioner i Australias mest populære klubb, Sydney FC, men ble blankt avvist.

- Det var smigrende for oss at Manchester City ville kjøpe seg inn i Sydney FC tidlig i 2013, sa styreformann i Sydney FC, Scott Barlow, til Fairfax Media i 2014. Samtidig avslørte han at det aldri var aktuelt å selge klubben til de Abu Dhabi-baserte investorene.

Har gjort bunnlag til topplag

Sydney FC eies av den russiske bankmannen David Traktovenko, som tidligere hadde en eierandel i den russiske storklubben Zenit St Petersburg. Traktovenko er god for én milliard kroner, og han er svigerfaren til styreformann Barlow.

Styrtrike City Football Group endte i stedet opp med å kjøpe seg inn i Melbourne Heart, og de har gjort laget som lå på bunn av A-League-tabellen til en av Australias mektigste klubber.

Mansour bin Zayed Al Nahyan, bedre kjent som Sheikh Mansour, er verdt utrolige 258 milliarder kroner og er Premier Leagues suverent rikeste eier. City Football Groups flaggskip er Manchester City, men de har også eierandeler i klubber i USA, India, Japan, Spania, Uruguay, Kina og Australia.

Mansour har investert store summer for å bygge opp klubber i hver verdensdel. Blant klubbene er New York City FC, Mumbai City FC, Yokohama F. Marinos, Girona FC og Sichuan Jiuniu F.C.

Aldri vunnet A-league

Manchester City sikret seg 80 prosent av aksjene i Melbourne City i 2014, og de kjøpte de resterende 20 prosentene året etter. Melbourne Heart ble fullstendig redesignet før 2014-2015-sesongen. De fikk nytt navn, ny klubblogo og nye farger. Den australske klubben spiller i de samme lysblå draktene som Manchester City.

Melbourne City vant den australske cupen i 2016, og de har gått til sluttspillet hver sesong etter at klubben skiftet navn. Men: De har aldri vunnet A-League. Denne sesongen ligger Melbourne City på andreplass, åtte poeng bak klubben City Football Group egentig ville ha, Sydney FC. Det har også to kamper mer spilt enn serielederen.

Første tap med ny manager

Mandag morgen norsk tid slåss Melbourne City for å sikre andreplassen i ligaen, men da trenger de tre poeng borte mot Newcastle United Jets. Begge lagene spiller sin andre kamp på tre dager.

Jets var ubeseiret i seks kamper på rad før fredagens 0-1-tap borte mot Robbie Fowlers Brisbane Roar. Manager Carl Robinson gikk dermed på sitt første tap som Newcastle-manager. Til tross for at Jets ligger nede på niendeplass har de fortsatt mulighet til å ta seg til sluttspillet med fem kamper igjen.

Etter fredagens 4-2-seier mot Central Coast Mariners fredag ligger City på andreplassen i A-League, fire poeng foran Wellington, men med to kamper mer spilt. De må gunne på for ikke å tape terreng.

Melbourne City mangler sannsynligvis to viktige forsvarsspillere. Både Richard Windbichler og Jack Hendry er usikre. Også Jets må klare seg uten to sentrale defensive spillere. Ben Kantarovski og Lachlan Jackson vil trolig miste resten av sesongen.

Newcastle har hatt en opptur etter at waliseren Carl Robinsom tok over. Signeringen av Joe Ledley og Roy O'Donovan har gitt større bredde i spillerstallen, og at Wes Hoolahan er tilbake fra skade har løftet laget spillemessig.

City har tatt et nytt skritt mot toppen denne sesongen, men de har snublet i denne typen kamper tidligere. Den tidligere Celtic-spissen Jamie Maclaren er toppscorer i den australske ligaen med 18 mål. Han er i kjempeform og scoret hat-trick mot Mariners.

Melbourne City har vunnet fem av de seks siste kampene mot Jets. Vi tror på en ny seier til Manchester Citys søsterklubb mandag morgen. Oddsen på borteseier er 2,20.

