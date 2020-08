Manchester United banker Solbakken og FCK

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har kun tapt én av de siste 23 kampene. De skal være helt overlegne mot Ståle Solbakken og FCK.

På de ti siste kampene mot engelske lag har FC København kun vunnet én gang i Europa. Det var mot Manchester United i 2006. De har spilt uavgjort fire ganger og tapt fem. Mandag går danskene på et nytt tap.

Europa League, kvartfinale. I motsetning til tradisjonen, hvor lagene spiller to kamper mot hverandre, vil både kvartfinalene og semifinalene spilles som et enkelt oppgjør på nøytral bane. Dermed er det vinn eller forsvinn helt inn til finalen.

Kampen spilles på Rhein Energie Stadion. Det er hjemmebanen til FC Kön, klubben hvor Ståle Solbakken var trener fra sommeren 2011 til april 2012.

Sikret Champions League-plassen

Ole Gunnar Solskjærs menn har allerede sikret seg en plass i neste sesongs Champions League, så Manchester United er ikke avhengig av å vinne Europa League for å booke en plass i den gjeve turneringen. Det kan få nordmannen til å gi flere av de unge spillerne sjansen, men det endrer ikke på ambisjonene til Solskjær. Han vil vinne Europa League, og ta sitt første store trofé som United-manager. Storklubben har ikke vunnet noe de tre siste sesongene. Nå har de en gyllen mulighet.

Sist Old Trafford-laget vant noe, var da José Mourinho var manager, og den gangen var det nettopp Europa League de gikk ti topps Det gjorde de i 2017. Den gangen slo de Ajax i finalen.

Premier League-laget banket LASK i åttendedelsfinalen De slo østerrikerne 7-1 sammenlagt, og sikret dermed kvartfinaleplassen.

Mot FCK må Solskjær klare seg uten venstreback Luke Shaw. Også Axel Tuanzebe er på skadelisten, men han har ikke vært på banen siden desember. Victor Lindelöf spilte ikke mot LASK, men han er trolig på plass i midtforsvaret til United mandag. Sergio Romero har voktet United-buret i Europa, og han er ventet å få sjansen igjen mandag.

FCK-laget er historisk før kampen

Ståle Solbakken og FC København imponerte stort da de knuste Istanbul Basaksehir 3-0 hjemme i Danmark. Dermed gikk de videre med 3-1 sammenlagt. Uansett hvordan det går er FCK-mannskapet blitt historisk. De har nemlig spilt seg frem til klubbens første europeiske kvartfinale. Selv om Solbakkens menn har trøblet i den danske Superligaen, så har københavnerne tidvis storspilt i Europa.

Men Manchester United er den tøffeste motstanderen de har møtt i Europa denne sesongen, og FCK må levere over evne om de skal slå ut engelskmennene. Mirakler har skjedd før, men vi tror ikke det skjer i Köln mandag.

Solbakken mangler spissen Michael Santos, som er suspendert. Heller ikke Ragnar Sigurdsson rekker denne kampen. Han er skadet. Viktor Fischer spiller heller ikke kvartfinalen. Nysigneringen Kamil Wilczek kan ikke spile. Han er ikke registert for spil i turneringen.

Det er en semifinaleplass som står på spill, og denne gangen kommer ikke Solskjær til å hvile sine beste spillere. Manchester United er store favoritter, og vi tror de innfrir. Europa League-eventyret slutter her for FCK.

Sliter mot engelske lag

Manchester United var solide i Premier League etter koronapausen. Dersom de fortsetter å spille på samme måten, vil danskene bli overkjørt. Det er lagt opp til et tett Europa League-program, og vi er sikker på at Solskjær vil prøve å drepe kampen tidlig.

Manchester United scoret 24 mål på de ni siste ligakampene, og Ole Gunnar Solskjær sine menn vant samtlige av de fire kampene uten å slippe inn mål. United har faktisk klart å holde nullen i syv av de de siste ti kampene i Europa League. FCK får det tøft.

FC København har nemlig ikke scoret i de fire siste kampene mot engelske lag, og vi tror ikke de klarer det mandag heller. Vi tror United vinner med to mål eller mer mandag. Det belønnes med 1,65 i odds, men den kan ikke spilles som singel. Derfor bruker vi den i en dobbel.

Nedrykksplayoff, Serie B i Italia. Sist sesong spilte begge lagene opprykkskvalifisering. Gjestene har faktisk spilt opprykksplayoff de tre siste sesongene. Denne sesongen er kjemper begge lagene for å overleve i Serie B, og lagene har havnet i nedrykkskvaliken.

Ut fra statistikken er det lite som tyder på at vi får en kjedelig 0-0-kamp i Italia, for i denne nedrykkskvaliken møtes to lag som har sluppet inn mål i henholdsvis 82 prosent og 74 prosent av kampen sine denne sesongen.

Perugia har scoret i fem av de siste seks bortekampene, og de har scoret i alle bortekampene mot lagene fra tiendeplass og nedover. Det er også verdt å merke seg at de er ubeseiret mot de fire bunnlagene. De spilte 2-2 mot Pescara her i den ordinære sesongen. Samtidig scoret Pescara i alle hjemmekampene mot lagene fra syvendeplass og nedover, så alt tyder på at det blir mål i denne kampen.

Vi tror at Pescara tar første stikk. De står med 3-3-0 på de seks siste hjemmekampene. Vertene har ikke tapt på hjemmebane siden februar. Pescara vet at de trenger en seier mandag, og vi tror de vinner hjemme på Stadio Adriatico til 2,25 i odds.

Mandagens dobbelttips blir at Manchester United vinner med to mål eller mer mot FCK og at Pescara vinner mot Perugia. Denne dobbelen gir 3,71 i odds. Spillestopp er klokken 20.55.

