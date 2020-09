Manchester United blir historiske med seier

Med seier mot Crystal Palace lørdag vil Manchester United og Ole Gunnar Solskjær sette ny klubbrekord.

Manchester United kan for første gang i historien vinne seks serieåpninger på rad i toppdivisjonen. De har statistikken på sin side. Ingen Premier League-klubber har vunnet oftere i seriepremieren enn Manchester United. De har gjort det 19 ganger.

Premier League. Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til en godtkjent tredjeplass i Premier League sist sesong, men de havnet langt bak Liverpool og Manchester City.

Rivalene har rustet opp

Manchester United blomstret etter signeringen av portugiseren Bruno Fernandes. Han fikk spillere som Mason Greenwood, Anthony Martial og Marcus Rashford til å skinne.

De røde djevlene var ubeseiret i 14 kamper på rad mellom februar og juli. Laget gikk i denne perioden fra en sjetteplass til å sikre seg en plass i Champions League. Bare Premier League-mesterne Liverpool og serietoer Manchester City tapte færre Premier League-kamper enn Ole Gunnar Solskjærs menn sist sesong.

Den tidligere Ajax-stjernen Donny van de Beek er eneste sommersigneringen på Old Trafford, og det virker som de argeste konkurrentene til Manchester United har forsterket seg ytterligere. Det gjør at De røde djevlene trolig vil få det tøft med å matche eller forbedre forrige sesongs tredjeplass.

Paul Pogba og Bruno Fernandes har funnet tonen på Uniteds midtbane. Foto: Shaun Botterill (AP)

Men vi tror Ole Gunnar Solskjærs menn får en god start. Old Trafford er en vanskelig bane å komme til. United har kun tapt én av de siste 17 kampene her, og de har også hatt et jerngrep på Crystal Palace. På 22 Premier League-kamper mot London-laget har de kun ett tap. Tapet kom i den tilsvarende kampen sist sesong (1-2), men vi tror ikke på noen reprise lørdag.

Fem år uten tap i 18.30-kampene

Palace fikk en god start på sesongen sist helg, da de slo Southampton. Manager Roy Hodgson har lånt den belgiske spissen Michy Batshuayi fra Chelsea, og det virker som Selhurst Park-laget er godt skodd offensivt. Likevel tror vi ikke de får med seg poeng fra Old Trafford. United vil unngå fadesen fra sist sesong, og det er en revansjesugen gjeng som masjerer inn på Od Trafford klokken 1830 lørdag.

United har heller ikke tapt en kamp som starter klokken 18.30 siden desember 2015. I denne perioden har vunnet 13 kamper og spilt uavgjort fem.

Ikke nok med det. Manchester United har vunnet de fem siste serieåpningene, og alle fem gangene har de gått til pause med ledelse. Vi tror historien gjentar seg lørdag. H/H-spillet gir 1,80 i odds. Det er i grenseland for et singelspill, men vi bruker det denne gangen. Spillestopp er klokken 1825.

