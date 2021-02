Manchester United er eneste utfordrer til Manchester City

Liverpool er hektet av i gullkampen og nå er det kun Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United som kan utfordre Manchester City om seriegullet.

Søndagens tippekupong består av tre kamper fra Premier League, fire kamper fra Serie A, to kamper fra tysk Bundesliga og avsluttes med tre kamper fra La Liga i Spania og ni kamper fra engelsk Championship. Bonuspotten er på ca 2,9 millioner kroner. Innleveringsfristen på søndagskupongen er kl 14.55.

1. West Bromwich - Manchester United

Det ser blytungt ut for West Bromwich og Sam Allardyce har som ventet fått trøbbel med å løfte et begrenset lag. Ligger nest i Premier League med kun 12 poeng og før helgens serierunde er det 11 poeng opp til Burnley på sikker plass. Etter sensasjonelle 1-1 borte mot Liverpool i romjulen, er det blitt fire poeng på de neste åtte seriekampene. Hjemme er kun en kamp vunnet (1-3-7).

Manchester United holder koken selv om det kun er blitt en seier på de fire siste seriekampene. Rotet bort både 2-0 og 3-2 hjemme mot Everton sist lørdag og måtte nøye seg med ett poeng. Ligger på en sterk andreplass med 45 poeng og har vært imponerende på bortebane med 8-3-0 på sine elleve første bortekamper. Ole Gunnar Solskjær må fortsatt klare seg uten skadde Paul Pogba, men har ellers Eric Bailly tilgjengelig igjen.

West Bromwich har tapt 0-5 hjemme både mot Leeds og Manchester City og tapte 0-4 mot Arsenal. Manchester United skal ta tre poeng i denne. B.

2. Arsenal - Leeds

Arsenal stod med 17 poeng på sine sju siste seriekamper (5-2-0), før forrige ukes midtukekamp borte mot Wolverhampton. Gjorde en strålende førsteomgang der og ledet 1-0 da David Luiz ble utvist på overtid i 1. omgang og ga Wolves straffe. Det ødela kampen for Arsenal som også fikk keeper Bernd Leno utvist i 2. omgang. Det endte med 1-2 tap og fire dager senere ble det 0-1 tap borte mot Aston Villa. Både Leno og Luiz er tilbake til søndagens hjemmekamp, men Thomas Partey er igjen blitt skadet og mister kampen. Kieran Tierney er fortsatt ute.

Flott periode for Leeds nå med tre seire på de fire siste seriekampene. Burde også vunnet hjemme mot Everton nest sist, men hadde ikke marginene med seg i den kampen. Sterk 3-1 seier mot Leicester i siste bortekamp og Leeds har faktisk vunnet seks av sine elleve bortekamper denne sesongen. Ligger på 10. plass med 32 poeng, det er plassen foran Arsenal. Midtbanespilleren Kalvin Phillips er usikker til søndagens kamp.

Ikke bra for Arsenal med ny skade på Partey og Leeds er slett ikke sjanseløse på Emirates. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Everton - Fulham

Everton har fått meget godt betalt i sine to siste seriekamper, begge på bortebane. Var nest best i det meste borte mot Leeds forrige onsdag, men vant likefullt 2-1. Lå under både 0-2 og 2-3 borte mot Manchester United sist lørdag, men berget 3-3 fem minutter på overtid. Skuffet stort i siste hjemmekamp med 0-2 tap mot Newcastle. Ligger på en fin 7. plass med 37 poeng og har to og tre kamper tilgode på lagene foran seg. Det er kun tre poeng opp til Liverpool på 4. plass. Toppscorer Dominic Calvert-Lewin har pådratt seg en hamstringsskade og mister søndagens hjemmekamp.

Scott Parker har ingen nye skader eller karantener i sitt lag. Fulham ligger tredje sist med 15 poeng, men det er åtte poeng opp til Burnley på sikker plass. Tre av de fire siste seriekampene er endt uavgjort og har "bare" tapt fire av ti bortekamper (1-5-4). Kaptein Tom Cairney er fortsatt ute med skade.

Statistikk lyver som kjent sjelden. Everton har vunnet samtlige 14 hjemmekamper mot Fulham i Premier League og det er den beste hjemmestatistikken mot noe lag for noen klubb i Premier League. Ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier med slike tall. H.

4. Cagliari - Atalanta

De fire neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. 14 kamper uten seier for nedrykkstruede Cagliari som ligger tredje sist med kun 15 poeng. Men det er kun ett poeng opp til Torino på sikker plass. Ledet 1-0 til inn i overtiden i forrige hjemmekamp mot Sassuolo, men fikk utligning imot. Beskjedne 2-3-5 på hjemmebane. Har ingen nye skader eller karantener.

Atalanta med 3-1 seier hjemme mot Napoli i onsdagens returmøte i semifinalen i Coppa Italia og er klar for finale mot Juventus. Den finalen spilles først 19. mai. Skal etterhvert også ut i åttedelsfinale i Champions League mot Real Madrid, men har ikke første kamp der før neste onsdag. Råsterk 3-0 seier borte mot serieleder AC Milan tredje sist, men deretter 1-3 tap hjemme for Lazio og sist søndag rotet laget vekk en 3-0 ledelse hjemme mot svakt plasserte Torino (endte 3-3). Ligger på 7. plass med 37 poeng og kun tre poeng opp til Roma på 4. plass. Solide 5-4-1 på bortebane. Forsvarsspilleren Rafael Toloi (17 seriekamper fra start) soner karantene, ellers er det skadefritt.

To strake 1-0 seire til Atalanta i de to foregående sesongene, to Cagliari-seire før det. Ikke helt utenkelig at Cagliari kan få med seg ett poeng. UB.

5. Sampdoria - Fiorentina

Sampdoria oppe på 10. plass med 27 poeng, men det skiller kun seks poeng ned til Spezia på 16. plass og det er ti poeng opp til Atalanta på 7. plass. Helt greie 4-1-5 på ti spilte hjemmekamper i Genova. Formen er ganske bra med 3-1-2, to av de tre siste hjemmekampene er vunnet og med mannskapet ser det ganske bra ut. Forsvarsspilleren Luca Tonelli soner karantene for gule kort, det er faktisk hjemmelagets eneste fravær.

Fiorentina nede på 15. plass med kun 22 poeng, men har fortsatt sju poeng ned til Cagliari under streken. Fikk med seg ett poeng borte mot Torino i forrige bortekamp, men sjanseløse hjemme mot Inter sist lørdag og 0-2 tap. Ingen spesielle mannskapsproblemer. Svake 1-3-6 på ti spilte bortekamper. Midtbanespilleren Sofyan Amrabat (20 seriekamper fra start) soner karantene, mens velkjente Franck Ribery (16 seriekamper fra start) er ute med skade.

3-3-3 på de ni siste tilsvarende og vi merker oss at Fiorentina vant 5-1 her forrige sesong. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Crotone - Sassuolo

Tabelljumbo Crotone hadde ingenting å stille opp med i 0-4-tapet for Milan søndag. Det var Crotones sjette tap på de sju siste seriekampene. Står med kun 12 poeng, men det er ikke mer enn fire poeng opp til Torino på sikker plass. Har slått Spezia (4-1), Parma (2-1) og Benevento (4-1) på hjemmebane og kun tatt to poeng på bortebane.

Sassuolo med klart nedadgående formkurve nå etter en flott start på sesongen. Kun en seier på de sju siste seriekampene (1-2-4) og har falt ned til 8. plass med sine 31 poeng. Det er sju poeng opp til Atalanta på 7. plass. Godkjente 5-3-3 på bortebane.

Crotone har vunnet tre hjemmekamper denne sesongen og er i dyp poengnød. Ikke umulig at de kan slå formløse Sassuolo. Vi sjanser på HU.

7. Inter - Lazio

Søndagens godbit i Serie A. Bortsett fra en arbeidsulykke borte mot Sampdoria tidlig i januar (tap 1-2), står Inter med 8-1-1 på de ti siste seriekampene og hjemme på San Siro med sju strake seire. Har fortsatt to poeng opp til serieleder AC Milan, men i og med at Milan gikk på et overraskende 0-2 tap borte mot Spezia lørdag kveld, overtar Inter serieledelsen med seier i kveld. Arturo Vidal er eneste spiller ute med skade.

Etter en litt forsiktig start på sesongen tok Lazio sin sjette strake seier med 1-0 hjemme mot Cagliari sist søndag. Knallsterk 3-1 seier borte mot Atalanta nest sist, men verd å merke seg at fire av de seks kampene er spilt hjemme i Roma. Har uansett klart godkjente 6-2-2 på ti spilte bortekamper. Ligger på 5. plass med 40 poeng, men det er ni poeng opp til serieleder Milan. Luiz Felipe er eneste fravær av betydning.

Det står 1-2-2 på de fem siste tilsvarende. Seieren til Inter kom i fjorårssesongen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Eintracht Frankfurt - FC Köln

De to neste kampene på søndagskupongen er hentet fra Bundesliga. Strålende form på Eintracht Frankfurt med 7-2-0 på de ni siste seriekampene og Andre Silva fortsetter å pøse inn mål for laget. Står med åtte seriemål etter nyttår og 17 seriemål totalt denne sesongen. Eintracht Frankfurt oppe på 4. plass med 36 poeng. Ingen fravær av betydning.

Også flott form på FC Köln med tre seire på de fire siste seriekampene. Sterk 2-1 seier borte mot Borussia Mönchengladbach sist lørdag, de to øvrige seirene er tatt mot bunnlagene Schalke 04 og Arminia Bielefeld. Ligger på 14. plass med 21 poeng og har fire poeng ned til Arminia Bielefeld på kvalifiseringsplass.

Godtgående Eintracht Frankfurt tapte 2-4 hjemme mot FC Köln forrige sesong, men er en motivert favoritt nå. H.

9. Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

Fire strake seire for Wolfsburg nå etter 2-0 borte mot Augsburg sist lørdag. Er faktisk helt oppe på 3. plass med sine 38 poeng og ubeseiret hjemme med 6-3-0. Nederlenderen Wout Weghorst scorer jevnt og trutt og noterte seg for sitt 14 seriemål mot Augsburg forrige lørdag. Mannskapsmessig ser det helt perfekt ut.

Borussia Mönchengladbach med et meget skuffende 1-2 tap hjemme mot FC Köln sist lørdag og ligger på 7. plass med 32 poeng og har fire poeng opp til Eintracht Frankfurt på 4. plass. Kun ett tap på de sju siste seriekampene og anstendige 3-4-2 på sine ni første bortekamper.

Wolfsburg med solide 12-3-0 på de 15 siste tilsvarende mot Borussia Mönchengladbach, men det står 2-2-0 i de fire foregående sesongene. H.

10. Real Madrid - Valencia

De tre siste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra La Liga i Spania.

Et skadeplaget Real Madrid gjorde jobben hjemme mot Getafe tirsdag kveld og vant 2-0. Holder andreplassen med sine 46 poeng, men har fem poeng opp til serieleder Atletico Madrid og spilt to kamper mer enn serielederen. Sergio Ramos, Eden Hazard, Rodrygo, Federico Valverde og Marcelo er alle ute til søndagens kamp. Viktige Toni Kroos er tilbake etter karantene. Sju seire og tre tap på ti spilte hjemmekamper på Santiago Bernabeu.

Valencia solgte unna flere av sine beste spillere før denne sesongen og har ikke bedre enn 5-9-8 totalt. Ligger på 12. plass med 24 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til Valladolid under streken. Moderate 2-3-1 på de seks siste seriekampene. Hugo Guillamon soner karantene. Kun to av elleve bortekamper er vunnet (2-4-5).

Det står 3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Madrid. H.

11. Levante - Osasuna

Levante med 1-1 borte mot Athletic Bilbao i første semifinale i Copa del Rey torsdag kveld og har dermed skaffet seg et strålende utgangspunkt foran hjemmereturen som først spilles 4. mars. Har klart seg bra også i serien og ligger på 10. plass med 27 poeng. Det er sju poeng ned til Valladolid under streken. Som vanlig gode hjemme der kun ett tap er bokført hittil (4-5-1).

Osasuna med sju poeng på de fire siste og dermed kommet seg opp på sikker plass med sine 22 poeng, men det er kun to poeng ned til Valladolid under streken. 15 av 22 poeng er tatt på hjemmebane, borte er kun en kamp vunnet (1-4-6).

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong og hjemmesterke Levante bør unngå tap i denne. HU.

12. Villarreal - Real Betis

Unai Emery har hatt bra suksess i sin første sesong som Villarreal-manager. De ligger på 5. plass og kun to seriekamper er tapt, men hele 12 av 22 kamper endt uavgjort. Med totalt 36 poeng er det seks poeng opp til Sevilla på den attraktive 4. plassen. Ikke særlig overraskende da at Villarreal står med fire strake poengdelinger på sine fire siste seriekamper. Ubeseiret hjemme med 5-6-0. Manu Trigueros soner karantene for hjemmelaget.

Real Betis på 7. plass med 30 poeng, men har altså hele 12 poeng opp til Sevilla på 4. plass. Som vanlig best hjemme i Sevilla (5-2-4), på bortebane er tallene 4-1-6. Formen er ganske bra med kun ett tap på de seks siste seriekampene (3-2-1). Diego Lainez er friskmeldt etter corona, mens veterankeeper Claudio Bravo er friskmeldt, men neppe tar plassen fra Joel Robles som har stått i mål de fire siste seriekampene.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende. HU.

