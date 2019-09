Manchester United er for stor favoritt

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne søndagen. Både Manchester United og Liverpool skal i aksjon i Premier League og totalt spilles det fire kamper i PL denne søndagen. Martin Ødegård og Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Espanyol. I Eliteserien er det seks kamper og det er også seks kamper i OBOS-ligaen. I Allsvenskan er det duket for Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK og søndag kveld er det klart for storkampen Sevilla - Real Madrid i La Liga.

West Ham - Manchester United H 3,35 (spillestopp kl 14.55)

West Ham fikk den verst tenkelige starten på Premier League-sesongen, da de møtte de regjerende mesterne, Manchester City. Laget fra Øst-London fikk bank av Pep Guardiola sine stjerner og tapte 0-5, men etter smellen mot City har det gått bedre for Manuel Pellegrini.

I de fire siste Premier League-kampene står West Ham med to seire og to uavgjorte, og de har også avansert i ligacupen på bekostning av Newport County.

Nå har West Ham hatt et ganske overkommelig kampprogram. De har møtt Brighton, Watford, Norwich og Aston Villa, så søndagens kamp mot Manchester United vil gi oss et bedre inntrykk av hvor bra the Hammers er denne sesongen.

Nykommerne virker lovende, særlig Sebastian Haller. Den franske spissen, som kom fra Eintracht Frankfurt, har allerede scoret tre mål på de tre siste kampene. Han har en rå fysikk, og jeg tror han kan by på problemer for Harry Maguire og Victor Lindelöf.

West Ham har også vært en ekkel motstander for Manchester United på bortebane. The Hammers har kun tapt én av de siste fem hjemmekampene mot United, og de har vunnet to av de siste fire mot De røde djevlene.

Manchester United fikk en pangstart på sesongen. De startet med å slå Chelsea 4-0 på Old Trafford, men siden har de ikke klart å leve opp til forventningene. Ole Gunnar Solskjærs mannskap har spilt uavgjort mot Wolves og Southampton, og de gikk på et sjokktap hjemme mot Crystal Palace. Sist helg tok de sin andre seier for sesongen, da de endelig klarte å score på et straffespark etter missene til Paul Pogba mot Wolverhampton og Marcus Rashford mot Crystal Palace.

Problemet til United er at de mangler spillere med kliniske avslutningsferdigheter. De skaper nemlig sjanser, men de får ikke ballen i mål. Resultatet er at de kun har scoret fem må på de fem siste kampene, inkludert 1-0-seieren mot Astana i Europa League.

United møter et West Ham-lag som viser fin form. De har kun tapt én av de siste ni Premier League-kampene (5-3-1).

Med tap eller uavgjort søndag, vil Manchester United stå uten seier i de syv siste bortekampene i ligaen. Det vil i så fall være en tangering av klubbrekorden i Premier League. Det er slett ikke et usannsynlig scenario.

West Ham mangler venstrebacken Arthur Masuaku. Han ble utvist mot Aston Villa og er suspendert. Manuel Lanzini på sin side må testes før kampstart. Michail Antonio og Winston Reid er begge langtidsskadet.

Manchester United håper at Daniel James er tilbake etter ryggskaden han pådro seg i kampen mot Leicester. Franskmennene Paul Pogba og Anthony Martial blir neppe spilleklare, mens Luke Shaw og Eric Bailly er ute en stund.

West Ham er i positiv utvikling, og jeg tror de har en god mulighet til å ta tre poeng hjemme mot et Manchester United-lag som ikke har overbevist meg spillemessig denne sesongen. Den svake bortestatistikken til Ole Gunnar Solskjær sitt lag er en annen grunn til at jeg mener Old Trafford-laget er overvurdert.

Jeg går for hjemmeseier til West Ham. Det gir 3,35 i odds.

