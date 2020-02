Manchester United er ikke klink på søndagskupongen

Manchester United blir store favoritter hjemme mot Watford, men vi tar med en halvgardering på søndagens tippekupong.

Ukens søndagskupong inneholder tre kamper fra Premier League, to fra La Liga, fem fra Serie A og til slutt to kamper fra Tysk Bundesliga. Bonuspotten er på ca 980 000 kroner. Innleveringsfristen er klokka 14.55.

1. Arsenal - Everton

Arsenal tok en sterk 1-0 seier borte over Olympiakos i Europaligaen så sent som torsdag kveld og har dermed med seg et strålende utgangspunkt foran returen i London førstkommende torsdag. I Premier League har det derimot vært langt mellom høydepunktene denne sesongen, selv om The Gunners har fått seg en liten opptur etter at Mikel Arteta overtok manageransvaret rundt juletider. I forrige serierunde ble det solide 4-0 hjemme over Newcastle i en kamp der det meste løsnet etter hvilen. 5-5-3 hjemme på Emirates så langt. Både Özil og Torreira sto over torsdagens kamp i Hellas, men kan være tilbake igjen her. Det ble 0-0 i det omvente møtet mellom lagene like før jul i en tafatt forestilling.

Everton har fått seg en opptur etter at ringreven Carlo Ancelotti overtok ansvaret for de blå fra Merseyside like før jul. De kommer fra 3-1 hjemme over Crystal Palace før de fikk en liten vinterpause for to uker siden og er nå med i kampen om en plass i Europa for alvor. Ligger som nummer ni med 36 poeng før denne runden - to poeng foran dagens motstander. Etter at Ancelotti overtok i desember er det faktisk bare Liverpool som har tatt flere poeng enn Everton i Premier League. 3-3-7 borte skremmer dog ingen. Andre Gomes er allerede tilbake etter den stygge skaden han pådro seg mot Tottenham i høst og kan være aktuell for en plass i startoppstillingen. Bernard og Iwobi er friske igjen, mens Delph returnerer fra karantene. Den tidligere Arsenal-spilleren Theo Walcott er dog usikker etter smellen han pådro seg i seieren mot Crystal Palace sist.

To lag som er litt på gang etter en tung første halvdel av sesongen. Vi prøver HU på 96-rekkeren, mens det blir HUB på 432-rekkeren. Det kan fort bli tett og jevnt i London mellom tabellnaboene.

2. Wolverhampton - Norwich

Wolves leverte en solid forestilling mot Espanyol i Europaligaen torsdag i oppgjøret de til slutt vant hele 4-0 hjemme på Molineux. Dermed bør avansementet til neste runde vært bortimot sikret før returen i Spania til uka. De er nummer åtte med 36 poeng på Premier League-tabellen og ett av mange lag som kjemper om en plass i Europa også neste sesong. 4-6-3 på eget gress viser fasiten til nå. Vinagre er fortsatt ute - det betyr trolig få endringer fra torsdagens oppvisning i Europa.

Norwich holdt lenge stand hjemme mot serieleder Liverpool (0-1) sist helg, selv om de til slutt måtte gå poengløse av banen. De er sist i ligaen med 18 poeng og det meste tyder på en snarlig retur til Championship for Tettey og lagkameratene som også har vært det svakeste laget på utebane denne sesongen: 1-3-9, der kun Everton er slått på utebane tilbake i november. Backen Byram er ute resten av sesongen, mens Zimmermann og Hernandez må sjekkes. Det endte 2-1 til Wolverhampton da lagene møttes på Carrow Road like før jul.

Wolverhampton er inne i en tøff periode med mange kamper, men får tillit på søndagskupongen. Norwich tar få poeng på reisefot og begynner å se fortapte ut der de ligger. H.

3. Manchester United - Watford

Manchester United tok en knallsterk 2-0 seier borte over Chelsea i London mandag og har også de meldt seg på i kampen om en plass i Europa neste sesong . Befinner seg på 7.plass med 38 poeng i øyeblikket og kommer fra 1-1 borte mot Club Brugge i Europaligaen torsdag kveld. De tapte det omvendte møtet mellom lagene like før jul, men hjemme på Old Trafford har de stort sett vært stødige: 6-5-2. McTominay er tilbake i trening og trolig aktuell for spill igjen, mens Ighalo kan få sin hjemmedebut for sin nye klubb mot laget han spilte for tidligere. Greenwood er syk og usikker. Fra før er Rashford og Pogba som kjent ute.

Watford så lenge fortapte ut på bunnen av tabellen i Premier League, men etter at Nigel Pearson overtok ansvaret har de fått en opptur og håpet om ny kontrakt lever i beste velgående, selv om det bare har blitt to poeng på de siste fire. De slo dagens motstander på hjemmebane to dager før julaften, men borte har det blitt tynne 2-4-7. Ligger nest sist med 24 poeng før helgens runde, men det skiller bare poenget opp til Aston Villa på trygg grunn. I den siste kampen før en liten vinterpause ble det 1-1 borte mot Brighton. Fermenia er på vei tilbake etter skade og kan være aktuell igjen til denne, mens Sarr er usikker.

Naturlig at Manchester United får tillit på det minste forslaget, men vi garderer på 432-rekkeren.

4. Getafe - Sevilla

Getafe imponerte med å slå fjorårets semifinalister i Champions League, Ajax, i den første kampen i 16-delsfinalen av Europaligaen torsdag kveld og har dermed med seg et flott utgangspunkt til returen i Amsterdam kommende uke. De er oppe på en knallsterk 3.plass i La Liga med 42 poeng før denne runden, men avstanden opp til de to gigantene Barcelona og Real Madrid er henholdsvis ti og elleve poeng. Solide 7-3-2 på eget gress før denne. Sist helg ble det 1-2 tap borte mot nettopp Barcelona i toppmøtet på Camp Nou. Antunes er usikker og må testes før kampstart.

Sevilla skuffet med å spille 2-2 hjemme mot bunnlaget Espanyol søndag og er inne i en litt tyngre periode for øyeblikket. Er nummer fem med 40 poeng før denne og passerer vertene på tabellen med full pott her. 6-2-4 borte gjør dem til det nest beste bortelaget i ligaen. Torsdag ble det 1-1 borte mot Cluj fra Romania i det første av to kamper i 16-delsfinalen i Europaligaen etter den viktige utligningen til En-Nesyri åtte minutter før full tid. Torres er fortsatt ute og ikke aktuell til denne. Det ble 3-0 her i fjor, mens Sevilla vant det omvente møtet mellom lagene 2-0 tilbake i oktober.

Vi har mest feeling for hjemmeseier i denne, men spanderer på oss en halvgardering i det som trolig blir en tett og jevn affære. HU

5. Atletico Madrid - Villarreal

Atletico Madrid stengte butikken og tok en sterk 1-0 seier over den suverene serieleder i Premier League, Liverpool, tirsdag og reiser med det til Anfield neste måned med et lite håp om avansement. De er nummer fire med 40 poeng i La Liga i øyeblikket etter 2-2 kampen borte mot Valencia i forrige runde og står med sterke 7-4-1 hjemme i Madrid før denne. Lemar, Felix og Trippier mangler, mens Herrera er usikker.

Gjestene er nummer seks med 38 poeng, to poeng bak vertskapet, etter en positiv sesong til nå i La Liga. De slo Levante 2-1 hjemme sist helg etter mål av Moreno og Gomez, men borte har de variert litt mer med 5-1-6 så langt. De røk 0-2 her sist sesong, mens det ble 0-0 mellom lagene i det omvendte oppgjøret i begynnelsen av desember. Soriano og Guerra er begge ute.

Atletico Madrid er solide, og spesielt hjemme er de sikkerheten selv. Samtidig er det uthvilte gjester som snuser like bak som kommer på besøk. Det blir HU på begge forslagene.

6. Inter - Sampdoria

Inter røk ut av Champions League før jul, men tar Europaligaen på alvor og stilte med et sterkt mannskap i torsdagens første møte med Ludogorets på utebane som de til slutt vant 2-0 etter mål av Eriksen og Lukaku. Dermed bør det meste av jobben være gjort. De er ett av tre lag som jager tittelen i Serie A, selv om det ble 1-2 tap borte mot Lazio i toppkampen for èn uke siden. Er nummer tre med 54 poeng, tre bak Juventus som topper. 7-4-1 hjemme i Milano for laget som har tatt fleste poeng av samtlige i ligaen på utebane. Ingen nye fravær siden sist, det betyr at Gagliardini, Esposito og Sensi fortsatt mangler for trener Conte.

Sampdoria røk hele 1-5 hjemme mot Fiorentina sist helg og begynner for alvor å leve farlig med tanke på sin eksistens i Serie A. De ligger poenget over byrival Genoa under streken med sine 23 poeng og røk 1-2 her på samme tid i fjor. I det omvente møtet mellom lagene i slutten av september ble det 1-3 tap. 3-1-7 borte for Morten Thorsbys lag. Ferrari, Ramirez og Murru er alle ute for Ranieris menn.

Inter ser solide ut om dagen og får full tillit på eget gress. H.

7. Roma - Lecce

Roma slo Gent 1-0 hjemme i hovedstaden torsdag i det første av to møter i Europaligaen og har med seg et brukbart utgangspunkt til returen i Belgia kommende uke. De tok ledelsen 1-0 borte mot Atalanta i Serie A sist helg i en kamp de slutt tapte 1-2 mot tabellfireren og ligger nå på 5.plass med 39 poeng - seks bak Atalanta etter en formsvak periode i det siste. 5-3-4 viser fasiten på hjemmebane. Zaniolo, Zappacosta, Mirante og Diawara er alle på fraværslista. De vant 1-0 da de gjestet Lecce i høst.

Lecce er tilbake i det ypperste selskap i Italia etter noen års fravær og befinner seg på 16.plass med 25 poeng før turen til Roma søndag. De slo jumboen SPAL 2-1 på hjemmebane sist helg og har nå tre poeng ned til Genoa under streken i det som trolig vil bli en kamp for tilværelsen i Serie A utover våren. 4-2-6 borte, mens kun to av tolv på eget gress har endt med full pott. Har også de en lang fraværsliste.

Roma er store favoritter og bør innfri, men de har ikke akkurat imponert i det siste. Vi ender likevel opp med H.

8. Atalanta - Sassuolo

Atalanta er den store snakkisen i Italia om dagen med sin herlige, underholdende fotball. De imponerte stort med å slå Valencia 4-1 på "hjemmebane" i Milano i Champions League onsdag kveld og har med det resultatet ett bein i kvartfinalen allerede. De snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Roma i serien sist helg og er på 4.plass med 45 poeng. Avstanden opp til Inter er derimot hele ni poeng. 6-2-4 hjemme. Ingen nye fravær.

Sassuolo er nummer tolv med 29 poeng og ser ut til å gå mot ny kontrakt, selv om de fortsatt trenger noen poeng til for å være helt trygge. De røk 0-1 hjemme mot Parma sist helg etter en fin periode med 3-1-0 på de siste fire før det oppgjøret. Har 3-4-5 på utebane før turen går til Bergamo søndag. Chiriches og Junior Traore er begge ute for gjestene. De måtte reise tomhendte hjem herfra med 1-3 i sekken sist sesong.

Atalanta imponerer oss og blir et av holdepunktene på søndagskupongen. Hjemmeseier. H.

9. Torino - Parma

Vertene, som lever i skyggen av serieleder Juventus, er inne i en tung periode med fem strake ligatap etter 0-1 nederlaget borte mot Milan mandag i en kamp der de tross alt viste litt forbedring. Er nå nede på 14.plass med 27 poeng - fem poeng skiller ned til Genoa under streken. 4-2-6 på eget gress før denne. Ingen nye fravær i følge rapportene.

Parma slo Sassuolo 1-0 på utebane sist helg og er oppe på en oppløftende 8.plass i øyeblikket med sine 35 poeng. Det var lagets fjerde borteseier for sesongen. De vant 2-1 her sist sesong og slo også Torino 3-2 på hjemmebane i det omvente oppgjøret mellom lagene i slutten av september. Barilla, Kucka, Inglese, Grassi, Darmian og Sepe er alle ute for bortelaget i denne.

Formsvake Torino må selvfølgelig garderes, men etter fem strake tap har vi en følelse av at det snart må snu. HUB blir eneste utvei her.

10. Hellas Verona - Cagliari

Hellas Verona er oppe på 7.plass med 35 poeng etter Napolis 2-1 seier borte over Brescia fredag kveld og er i aller høyeste grad med i kampen om en plass i Europa til høsten etter en solid sesong til nå. Har fine 6-3-3 på hjemmebane før denne og kommer fra 0-0 borte mot Udinese sist helg. Har nå ni strake uten tap, men må klare seg uten Borini, Pazzini og Veloso i denne.

Cagliari er midt i haugen med sine 32 poeng, men med seier her vil laget komme opp på samme poengsum som vertskapet. De røk 0-1 hjemme for Napoli i forrige runde og borte viser fasiten 3-6-3 før turen til Verona søndag. Pavoletti, Farago og Nandez er alle på fraværslista.

Hellas Verona er i strålende form og taper sjelden hjemme, men vi garderer med U. HU



11. Bayer Leverkusen - Augsburg

De to siste kampene på søndagskupongen er hentet fra Tysk Bundesliga. Bayer Leverkusen slo Porto 2-1 på hjemmebane i Europaligaen torsdag, men tyskerne vil nok irritere seg over gjestenes reduseringsmål kvarteret før slutt noe som gjør det hele helt åpent foran returen i Portugal til uka. Bayer Leverkusen er nummer fem i serien med 40 poeng og jakter i første rekke en CL-billett også til høsten da avstanden opp til serieleder Bayern München begynner å bli urovekkende stor. Sist helg ble det 3-2 over nykommer Union Berlin i nok en målrik affære i Bundesliga. 5-4-2 hjemme på Bay Arena gjør dem til det sjuende beste hjemmelaget i ligaen. Viktige Volland er ute med skade i denne.

Augsburg har vært en liten overraskelse denne sesongen der de ligger på 11.plass med 27 poeng før møtet med Bayer Leverkusen på utebane søndag ettermiddag. De kommer fra 1-1 hjemme mot Freiburg i en kamp der faktisk gjestene var det beste laget totalt sett. 2-3-6 borte. Schieber, Asta og Giefer er alle trolig ute, mens det er usikkert om Cordova og Lichsteiner rekker oppgjøret.

Selv med Volland ute og en viss fare for litt rotasjon, tror vi Bayer Leverkusen tar seg av denne. H.

12. Wolfsburg - Mainz

Wolfsburg snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Malmö FF i Europaligaen torsdag kveld og har dermed med seg et brukbart resultat før returen i Sverige kommende uke. De er nummer ni i Bundesliga med 31 poeng etter at den vonde trenden innledningsvis er snudd. Sist helg vant de 3-2 borte over Hoffenheim etter tre mål av den nederlandske spissen Wout Weghorst. Beskjedne 3-5-3 hjemme så langt. Arnold, William, Camacho, Pongracic og Guilavogui er alle trolig ute for vertene i denne.

Mainz delte poengene hjemme mot Schalke sist helg i det målløse oppgjøret på Opel Arena. Det plasserer gjestene på 15.plass på tabellen i Bundesliga med 22 poeng - fem foran Fortuna Düsseldorf på den utsatte kvalikkplassen. Fire seire og sju tap på utebane er fasiten før dette oppgjøret. Bell er usikker, ellers ser det greit ut for Mainz. Det endte 3-0 til Wolfsburg her på samme tid i fjor.

HU bør holde, men på 432-rekkeren tar vi med alle tegn.

96-rekker:

1. Arsenal — Everton HU

2. Wolverhampton — Norwich H

3. Manchester United — Watford H

4. Getafe — Sevilla HU

5. Atletico Madrid — Villarreal HU

6. Inter — Sampdoria H

7. Roma — Lecce H

8. Atalanta — Sassuolo H

9. Torino — Parma HUB

10. Hellas Verona — Cagliari HU

11. Bayer Leverkusen — Augsburg H

12. Wolfsburg - Mainz HU





432-rekker:

1. Arsenal — Everton HUB

2. Wolverhampton — Norwich H

3. Manchester United — Watford HU

4. Getafe — Sevilla HU

5. Atletico Madrid — Villarreal HU

6. Inter — Sampdoria H

7. Roma — Lecce H

8. Atalanta — Sassuolo H

9. Torino — Parma HUB

10. Hellas Verona — Cagliari HU

11. Bayer Leverkusen — Augsburg H

12. Wolfsburg - Mainz HUB