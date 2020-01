Manchester United er ikke til å stole på

Norwich har alt å vinne på Old Trafford. Vi tror ikke Manchester United vinner mot bunnlaget.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Etter at FA-cupens 3. runde dominerte i England forrige helg, er det klart for Premier League igjen denne helgen. Og det er i tillegg full runde i både Championship, League One og League Two. I Serie A spilles det to kamper lørdag, og i Frankrike starter Ligue 1 opp igjen denne helgen etter juleferien. Det er også mye vintersport. I Adelboden er det verdenscup storslalåm for menn og i Dresden er det langrennsprint for både kvinner og menn. i håndball-EM innleder den største gullfavoritten Danmark sitt EM med kamp mot Island.

Manchester United - Norwich U 5,30 (spilestopp kl 15.55)

Manchester United fikk et nytt tilbakeslag i midtuken da de tapte 1-3 hjemme mot byrival Manchester City i første semifinalekampen i ligacupen. Det første kvarteret viste Ole Gunnar Solskjærs' menn lovende takter, men den siste halvtimen av 1. omgang er antakeligvis en av de verste prestasjonene de har levert på årevis. De lå under 0-3 til pause, men sifrene kunne vært betydelig styggere.

Det har gått bedre i Premier League, hvor de kun har to tap på de ti siste ligakampene. De har vunnet fem av de siste ti kampene, og det gjør at De røde djevlene er oppe på femteplass, fem poeng bak topp fire-lagene.

På Old Trafford er de ubeseiret i Premier League siden 1-2-tapet mot Crystal Palace i august, men de har bare vunnet halvparten av kampene siden den gang og har vist enorme svakheter defensivt. United har ikke klart å holde nullen i noen av de siste syv hjemmekampene i ligaen, og de har bare klart å holde tett bakover i én av de siste 16 kampene totalt i ligaen. Harry Maguire kan være tilbake allerede i ettermiddag. Paul Pogba, Scott McTominay og Jesse Lingard er ute med skader.

Nyopprykkede Norwich har det enda tøffere enn United. De fikk en grei start, men kun én seier på de siste 16 kampene gjør at de har inntatt bunnplassen i Premier League. Kanarifuglene har hele syv poeng opp til trygg plass, så situasjonen er ikke særlig lystig. Forrige ligaseieren kom tilbake i november mot Everton. De har fire tap og fire uavgjorte siden den gang. På bortebane har de kun vunnet én kamp denne sesongen, to matcher har endt uavgjort og de øvrige syv har endt med tap. Det er likevel noen lyspunkt. Norwich har scoret i tre av de fire siste bortekampene, så de kan skape problemer for det vaklende United-forsvaret. Gjestene har alt å vinne på Old Trafford, og det er umulig å stole på United for tiden. Toppscorer Teemu Pukki er ute med skade.

Norwich har vist fremgang den siste tiden. De har spilt uavjort i tre av de fem siste kampene, og i denne perioden har de blant annet spilt 1-1 mot på bortebane mot serietoer Leicester. Det viser at de kan lage problemer for hvem som helst.

United har kun tapt én av de ti første hjemmekampene, men fire av kampene har endt uavgjort. 1,28 i odds på United-seier er uaktuelt, men en bra betalt U til 5,30 i odds blir vårt tips på kampen.

