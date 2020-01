Manchester United er sjanseløse mot Liverpool

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Premier League er det duket for storkamp mellom Liverpool og Manchester United og i håndball-EM skal Norge i aksjon mot Sverige. Ellers er det en rekke fotballkamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. Det er masse vintersport. I Ruhpolding er det jaktstart i skiskyting for både kvinner og menn. I Nove Mesto det er verdenscup langrenn med jaktstart for både kvinner og menn. Og i Wengen er det slalåm for menn. I tillegg er det verdenscup hopp for både kvinner og menn.

Liverpool - Manchester United pause/fulltid H/H - 1,95 (spillestopp kl 17.25)

Formidable 33-3-0 på de 36 siste hjemmekampene på Anfield Road for Liverpool og denne sesongen har ikke laget avgitt ett poeng på sine 11 første hjemmekamper. Borte står Liverpool med 9-1-0, det eneste poengtapet kom borte mot Manchester United 20. oktober i fjor, da endte det 1-1. Har 14 poeng ned til Manchester City på 2. plass og i tillegg en kamp tilgode. Både Fabinho og Matip er tilbake i troppen for Liverpool, som kun har James Milner, Dejan Lovren og Naby Keita ute.

United svake på bortebane

Manchester United med sesongens sjette hjemmeseier (totalt 6-4-1) da tabelljumbo Norwich ble slått 4-0 på Old Trafford forrige lørdag. Onsdag valgte Ole Gunnar Solskjær å stille med tilnærmet toppet ellever i 3. runde-omkampen hjemme mot Wolverhampton i FA-cupen og vant da også 1-0. United har slitt vesentlig mer på bortebane og står med svake 3-3-5 på sine elleve første bortekamper. Ligger på 5. plass med 34 poeng, det er fem poeng opp til Chelsea på 4. plass. Men altså formidable 27 poeng opp til Liverpool. Paul Pogba, Scott McTominay, Marcos Rojo og Axel Tuanzebe er fortsatt ute med skader. Marcus Rashford er høyst tvilsom og vil testes helt opp mot kampstart. Luke Shaw er også usikker med hamstringproblemer.

Det står faktisk 1-2-1 på de fire siste tilsvarende i Premier League på Anfield, men Liverpool vant 3-1 i fjorårssesongen og har vært et helt annet nivå de siste par sesongene. Liverpool er ubeseiret i sine 38 siste seriekamper og 61 poeng etter 21 serierunder er rekordnotering for de fem største ligaene i Europa.

1,37 i odds på Liverpool er uansett ikke mye å bry seg med, så vi må finne bedre spillobjekter. Liverpool har ledet til pause i ti av sine elleve hjemmekamper denne sesongen. Manchester United har ikke prestert godt på bortebane. Pause/fulltid H/H betales med 1,95 i odds og det er klart godkjent og spilles.

