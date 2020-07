Manchester United er totalt forvandlet

Manchester United fortsetter å imponere og skal slå nedrykkstruede Aston Villa i kveld.

Manchester United viser knallform om dagen. Det har blitt tre strake seire i Premier League og fasiten på de siste fem viser solide 4-1-0 for Solskjærs mannskap. Offensivt ser det også svært spennende ut for de røde som scoret fem mål sist og som etter Bruno Fernenades sin inntreden i laget har sett ut som et topplag igjen. Med seier i kveld er det plutselig bare ett poeng opp til Leicester på den viktige 4.plassen når fire runder gjenstår.

Aston Villa - Manchester United U/B 4,10 (spillestopp 21.10)

Premier League. Aston Villa har ni kamper uten seire og står med 0-2-3 på sine fem siste etter at laget røk 0-2 borte mot ligamester Liverpool søndag. De har nå fire poeng opp til trygg, men har denne kampen tilgode. 5-3-8 hjemme, mens kun to av 17 på utebane har endt med full pott. Det omvendte møtet på Old Trafford mellom disse før jul endte 2-2. Heaton, Westley, Targett og Engels er ute for Villa.



Manchester United går som toget om dagen og kommer fra en solid 5-2 seier hjemme over Bournemouth lørdag. Er oppe på 5.plass med 55 poeng, fire poeng bak Leicester på den viktige 4.plassen, med denne kampen tilgode. 5-5-6 borte. Solskjærs menn har nå tre strake seire i ligaen og ni uten tap. Siste fem: 4-1-0. Jones og Tuanzebe er fortsatt ute, mens Lindelöf trolig blir klar etter smellen sist.



1,33 på bortebane frister ikke allverden, men slik Manchester United framstår om dagen blir det vanskelig å gå utenom borteseieren på Villa Park. Vi prøver derfor U til pause og B til slutt til småpene 4,10 i odds.

