Manchester United får ikke full tillit på søndagskupongen

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, seks kamper fra Eliteserien og fire kamper fra OBOS-ligaen. Størrelsen på bonuspotten blir først klar sent lørdag kveld. Innleveringsfristen er kl 16.55. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Burnley - Manchester United

Burnley overrasket alle forrige sesong og endte på en strålende 7. plass og det ga også laget en plass i Europa League denne sesongen. Der har Burnley vært involvert i tre kvalifiseringsrunder nå, men det endte med exit og game over etter dobbeltoppgjørene mot Olympiakos i selve playoffen. Det har også godt ut over seriespillet. På de tre første seriekampene har Burnley kun tatt ett poeng, selv om motstanden ikke har vært allverden. 1-3 tap mot Watford i den hittil eneste spilte hjemmekampen for Burnley som endte med 7-5-7 hjemme på Turf Moor forrige sesong. Johann Berg Gudmundsson er ute med hamstringsskade.

Manchester United imponerte ikke mange i seriepremieren hjemme mot Leicester, men vant 2-1 og sikret seg tre poeng. Så gjorde laget en katastrofalt dårlig bortekamp mot Brighton helgen etter og tapte fortjent 2-3. Mandag kveld gjorde United årsbeste hjemme mot Tottenham i første omgang, men makter ikke å score. Tottenham tok rev i seilene etter pause og endte opp med å vinne 3-0. 10-4-5 på bortebane for United i fjorårssesongen. Phil Jones startet mandagens seriekamp mot Tottenham, men måtte gi etter 60 minutter og er ikke klar igjen til denne. Marcos Rojo er tibake i trening igjen, men ikke aktuell for søndagens kamp.

0-1 og 0-2 i de to siste tilsvarende seriekampene på Turf Moor. Det er vanskelig å se for seg at Manchester United går på sitt tredje strake tap. UB.

2. Watford - Tottenham

Etter de tre første serierundene var det fire lag som stod med full pott i Premier League og her møtes to av dem,

Watford med full pott men har også hatt et veldig takknemlig skjema. 2-0 hjemme mot Brighton i seriepremieren, deretter 3-1 borte mot Europa League-tenkende Burnley og sist søndag 2-1 seier hjemme mot Crystal Palace. Watford gjorde det bra i fjorårssesongen og endte på 14. plass etter blant annet fine 7-6-6 på hjemmebane. Manager Javi Gracia skiftet hele laget til ligacupkampen mot Reading i midtuken, men nå blir det nok toppet lag. Tom Cleverley er fortsatt ute, mens Gerard Deulofeu er på gang igjen etter skadefravær og aktuell for benken.

Tottenham imponerte på ingen måte i seriepremieren borte mot Newcastle, men vant 2-1 og det var det som betydde noe den dagen. Så ble det overbevisende 3-1 seier hjemme mot Fulham i den andre serierunden. Mandag var laget under hardt press i den første omgangen borte mot Manchester United, men slapp unna baklengsmål og endte opp med å vinne 3-0 etter en sterk andreomgang. Førstekeeper Hugo Lloris er ute med skade og Moussa Sissoko med en hamstringsskade, men sistnevnte har også vært ute i de to foregående kampene.

0-1-2 på de tre foregående seriekampene etter at Watford rykket opp til Premier League før sesongen 2015/16 og Watford har faktisk ikke slått Tottenham i en seriekamp siden 1987.

Vi tror Tottenham påfører Watford sesongens første nederlag. B.



3. Lillestrøm - Vålerenga

Rundens storkamp i Eliteserien og kampstart kl 20.00 på Åråsen. Etter en seiersløs periode på evigheter og 0-6-4 på de ti siste seriekampene, lyktes det endelig for Lillestrøm å ta en trepoenger borte mot Sandefjord forrige søndag. Det sendte laget opp på sikker plass og opp i 19 poeng. det skiller ett poeng ned til Stabæk på kvalikplassen og tre poeng ned til Start på direkte nedrykk. Hjemme på Åråsen har laget tapt kun en av ni spilte hjemmekamper, men seks av dem har endt uavgjort (2-6-1) og målforskjellen er pussige 9-8. Det skal ikke være nevneverdige fravær for LSK.

Etter 0-3-3 på seks seriekamper, har Vålerenga kommet seg tilbake på vinnersporet. For 14 dager siden ble det 3-0 mot Tromsø og sist søndag ble daværende serieleder Brann slått 2-0, begge kampene spilt hjemme på Intility Arena. Vålerenga har avansert til 7. plass med disse to seirene, men det er fortsatt åtte poeng opp til Haugesund på bronseplass og kun ti serierunder igjen. Moderate 3-2-5 på bortebane. Sam Johnson er endelig friskmeldt igjen, det samme gjelder for Felipe Carvalho. Det betyr at Ronny Deila kan mønstre sitt beste lag.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende på Åråsen. Vålerenga er på opptur nå, så de kan helt klart ta sin tredje strake seier. Vi helgarderer. HUB (U på 96-rekkeren).

4. Bodø/Glimt - Sarpsborg 08

Kun ett tap på de ni siste seriekampene (3-5-1) for Bodø/Glimt som tok en knallsterk borteseier mot Tromsø forrige lørdag. Men Glimt har likevel ikke mer enn 23 poeng, ligger på 11. plass og har ikke mer enn fem poeng ned til Stabæk på kvalikplassen. Brukbare 3-4-3 hjemme på Aspmyra. Glimt har ingen nye skader eller karantener.

Sarpsborg 08 klarte altså å kvalifisere seg for gruppespillet i Europa League etter en strålende bortekamp mot Maccabi Tel Aviv torsdag kveld. Trener Geir Bakke hadde den kampen i tankene, når han valgte å gjøre ti endringer på laget som måtte Kristiansund hjemme forrige søndag i Eliteserien. Bakke ofret det kampeng og tapte 1-2, men må uansett ha honnør for å ha tatt Sarpsborg 08 til gruppespillet. Tapet mot Kristiansund var det andre på rad og laget ligger nå på 6. plass med 32 poeng, det er seks poeng opp til Haugesund på 3. plass. 3-3-3 totalt på bortebane. Det er naturligvis ganske uvisst hvilken startellever Geir Bakke sender utpå Aspmyra søndag kveld, men vi skal inn i en landslagspause, så får vi anta at Sarpsborg 08 stiller et ok lag.

3-0-3 på de seks siste tilsvarende i Bodø. HB synes fornuftig med den statistikken i ryggen.

5. Brann - Ranheim

Kun to seire på de seks siste seriekampene forr Brann som har tapt tre av de seks siste. Gjorde en svak bortekamp mot Vålerenga sist helg og tapte fortjent 0-2. Dermed er Rosenborg ny serieleder i Eliteserien, to poeng foran Brann. Nysignerte Dauoda Bamba pådro seg sesongens fjerde gule kort sist og er ute med karantene. Ludcinio Marengo er klar igjen etter skade, og ellers er det intet nytt fra Bergen. Meget solide 6-2-1 på hjemmebane.

Ranheim stod med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-2-3) før bortemøtet med Molde sist søndag. Overraskende nok vant Ranheim den kampen med 3-2 og avanserte til 4. plass på tabellen, kun fire poeng bak Haugesund på 2. plass. 4-2-4 totalt på bortebane, men hadde kun tatt et poeng på de fire foregående bortekampene før Molde-kampen. Ingen spesielle fravær for trønderne til denne kampen.

Brann har vært bunnsolide hjemme i Bergen og må sees med toppsjanse til tre poeng her. H.

6. Kristiansund - Start

Hardtarbeidende og skikkelige Kristiansund visste å utnytte Sarpsborg 08's Europa League-fokus og kunne returnere fra Sarpsborg med tre poeng forrige søndag. Det sendte laget opp på 27 poeng og 8. plass. Hadde kun vunnet en av de foregående seks seriekampene (1-2-3) før bortekampen mot Sarpsborg 08. 4-3-3 hjemme på Kristiansund stadion. Flamur Kastrati (hentet som erstatning for Damba) soner karantene for seks gule kort søndag, mens Bent Sørmo vender tilbake etter karantene.

Nestjumbo Start leverte en meget slett forestilling hjemme mot Odd mandag kveld og tapte fortjent 0-1. Kun to poeng på de fire siste seriekampene nå og ligger altså på direkte nedrykk med sine 16 poeng. Bedrøvelige 0-2-7 på bortebane. Her er både Afeez Aremu og Tobias Christensen klar igjen etter karantene.

Kristiansund bør unngå tap mot meget bortesvake Start. HU.

7. Odd - Molde

Formsterke Odd står nå med fem seriekamper på rad uten tap (2-3-0). Gjorde en vel gjennomført bortekamp mot Start mandag kveld og vant meget fortjent 1-0. Ligger på 9. plass med totalt 26 poeng og har åtte poeng ned til Stabæk på kvalikplass. Fine 5-2-3 hjemme i Skien. Her er viktige Jone Samuelsen tilbake etter karantene.

I likhet med Sarpsborg 08 har det kostet for Molde å være med i Europa League-playoff. Etter nedsablingen hjemme mot Brann tredje sist, har Molde gått på to strake tap. 1-3 borte mot Stabæk for 14 dager siden og 2-3 hjemme mot Ranheim sist søndag. Dermed er Molde plutselig 10 poeng bak serieleder Rosenborg og fem poeng bak Haugesund på 3. plass. Svake 2-3-4 på bortebane.

2-1-1 på de fire siste tilsvarende i Skien. Vi tar med alle tegn. HUB.

8. Rosenborg - Haugesund

Rosenborg var under hardt press i bortemøtet mot Shkendija torsdag kveld. Men keeper Andre Hansen reddet to straffespark på stillingen 0-0 og tilslutt endte Rosenborg opp med å vinne 2-0 og kvalifisere seg til gruppespillet. I og med at Brann tapte sin bortekamp mot Vålerenga sist søndag, så overtok også Rosenborg ledelsen i Eliteserien. To poeng foran Brann. Solide 6-3-1 hjemme på Lerkendal denne sesongen. Pål-Andre Helland og Nicklas Bendtner er begge nye på skadelisten siden forrige helgs seriekamp.

Sett til de ni siste serierundene i Eliteserien, så er det Haugesund som har tatt flest poeng. Sterke 6-2-1 har Eirik Hornelands elever vartet opp med og Haugesund er på 3. plass med sine 38 poeng. Kun fem poeng skiller opp til Rosenborg og det er fire poeng ned til Ranheim på 4. plass. Her må de unnvære Ibrahim Wadji, men ellers er Kristoffer Velde tilbake etter karantene. Flotte 5-3-2 på bortebane.

4-1-2 på de sju siste tilsvarende i Trondheim, men det er verd å merke seg at Haugesund vant 1-0 i fjor. Rosenborg har vært hardt matchet i det siste, må unnvære både Helland og Bendtner søndag. Vi tar med alle tegn på 432-rekkeren (HU på 96-rekkeren). HUB.

9. Jerv - Florø

Kun en seier på de åtte siste seriekampene for Jerv som var sjanseløse hjemme mot Aalesund i hengekampen onsdag kveld (0-3). Ligger på 11. plass med sine 26 poeng og har sju poeng ned til Strømmen på kvalikplass og åtte poeng ned til Florø på direkte nedrykksplass. 3-5-2 hjemme i Grimstad.

Florø klarte ikke å følge opp den knallsterke borteseieren mot Sogndal nest sist og røk 0-1 hjemme for HamKam sist søndag. Og siden Strømmen vant sin kamp, så datt Florø tilbake på direkte nedrykksplass med ett poeng opp til Strømmen på kvalikplass. Med ni serierunder igjen å spille, har Florø seks poeng opp til Notodden på sikker plass. Meget svake 1-2-7 på bortebane.

0-2 i tilsvarende seriekamp forrige sesong. Florø er ikke tjent med poengdelinger på dette tidspunkt av sesongen. HB.

10. Kongsvinger - Sogndal

Meget sterke 8-2-2 på de tolv siste seriekampene for Kongsvinger, men det er likevel fortsatt ni poeng opp til Mjøndalen på 2. plass og direkte opprykk. Lagene tre til seks når som kjent playoff og Kongsvinger er på 5. plass. 7-0-4 totalt på Gjemselund, der seks av de sju siste er vunnet.

Tre strake tap for Sogndal som stod med 8-2-0 på de ti foregående. Dermed sakker laget akterut i kampen om direkte opprykk. Etter 3-4 tapet hjemme mot Mjøndalen tirsdag kveld, er det nå seks poeng opp til nettopp Mjøndalen på 2. plass. Solide 5-3-2 på bortebane.

Jeg tror opptureren fortsetter for Kongsvinger og spiller ren hjemmeseier på tippekupongen. H.

11. Mjøndalen - Notodden

Mjøndalen var involvert i en fantastisk festlig fotballkamp borte mot Sogndal tirsdag kveld. Ledet fortjent 3-2 til pause, ble hardt presset i 2. omgang og måtte se at Eirik Birkelund utlignet for Sogndal fire minutter på overtid. Men seks minutter på overtid satte Alfred Scriven inn seiersmålet for Njøndalen med et perfekt hodestøt. Tok seg opp på direkte opprykksplass med den seieren, all den tid Viking rrøk 0-3 mot Sandnes Ulf i den samme serierunden. Har slitt med å avgjøre kampene på hjemmebane og kun vunnet fire av ti hjemmekamper (4-5-1).

Med seks tap på de ni siste seriekampene og kun to seire, er Notodden involvert i bunnstriden. Røk 0-1 hjemme mot bortesvake Jerv sist søndag. Står med totalt 24 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Strømmen på kvalikplass og seks poeng ned til Florø på direkte nedrykk. Svake 3-0-7 på bortebane.

Mjøndalen har ikke råd til å rote bort poeng i opprykkskampen her. H.

12. Viking - Levanger

Bjarne Berntsens Viking gikk på en real karamell borte mot Sandnes Ulf i lokalderbyet forrige lørdag og røk 0-3. Men Viking har tross alt sju seire og kun to tap på de ni siste seriekampene. Måtte uansett gi fra seg andreplassen og den direkte opprykksplassen til Mjøndalen etter den forrige serierunden. Står med 40 poeng og har to poeng opp til Mjøndalen og seks poeng opp til serieleder Aalesund. Skal møte begge disse opprykksrivalene på bortebane senere i høst. Totalt 7-0-3 hjemme på Viking stadion.

Med to poeng på de ti siste seriekampene, så ser Levanger helt fortapt ut i bunnen av tabellen. Det ene poenget kom hjemme mot Kongsvinger sist søndag. Levanger står med kun 13 poeng og har seks poeng opp til Strømmen på kvalikplassen og 11 poeng opp til Notodden på sikker plass. 2-2-7 på bortebane, men kun ett poeng er tatt på de fem siste seriekampene.

Viking blir trolig søndagskupogens aller største favoritt og skal normalt vinne denne greit. H.

96-rekker:

1. Burnley — Manchester United UB

2. Watford — Tottenham B

3. Lillestrøm — Vålerenga U

4. Bodø/Glimt — Sarpsborg 08 HB

5. Brann — Ranheim H

6. Kristiansund BK — Start HU

7. Odd — Molde HUB

8. Rosenborg — Haugesund HU

9. Jerv — Florø HB

10. Kongsvinger — Sogndal H

11. Mjøndalen — Notodden H

12 Viking — Levanger H

432-rekker:

1. Burnley — Manchester United UB

2. Watford — Tottenham B

3. Lillestrøm — Vålerenga HUB

4. Bodø/Glimt — Sarpsborg 08 HB

5. Brann — Ranheim H

6. Kristiansund BK — Start HU

7. Odd — Molde HUB

8. Rosenborg — Haugesund HUB

9. Jerv — Florø HB

10. Kongsvinger — Sogndal H

11. Mjøndalen — Notodden H

12 Viking — Levanger H