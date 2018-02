Manchester United fortsetter seiersmarsjen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det ble en glitrende lørdag og det mye takket være treff på to av tre OL-spill - både Kallas gull i Skiathlon til 2,50 ganger pengene og at Forfang ble beste norske til 2,75 satt som et skudd. På fotballsiden måtte vi takle et lite underskudd, ettersom Swanseas seier over Burnley til 2,25 ble eneste treff.



Det er en variert og fin søndagskupong som venter oss, med fem land på menyen. Innleveringsfrist er klokken 15.10.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Newcastle United — Manchester United

Vertene er bare poenget over nedrykk og var også heldige som berget med seg ett fra Selhurst Park sist, der bommet Crystal Palace på et vell av sjanser, de er fire kamper uten seier og trenger sårt en opptur. De har ikke all verden til hjemmestatistikk og 3-4-6 er tallene.

Skadelisten har blitt lang den siste tiden og lånesigneringen Islam Slimani er også tvilsom til dagens kamp, Ciaran Clark er friskmeldt.

Gjestene holder koken greit og har 13 poeng på de siste seks kampene, problemet er bare at de fortsatt har nettopp 13 poeng opp til serieleder City. Men de har fått et greit grep om topp fire nå og har også fått en vesentlig boost etter å ha signert Alexis Sanchez.

Bortelaget har ikke Champions League i midtuken og neste helg er det FA cup, så her kan de stille med det tyngste skytset. De har ingen nye skadeproblemer, men Zlatan, Bailly og Fellaini mister alle kampen. Bortestatistikken er godkjente 7-3-3.

Manchester United bør ha greie vinnersjanser mot et formsvakt Newcastle. (U)B.



2. Southampton — Liverpool

Kanskje var forrige helgs 3-2-seier over West Bromwich på bortebane kampen som snudde sesongen til Southampton? De har vært svake stort sett hele sesongen og var faktisk uten seier i hele tolv kamper på rad før de reiste til the Hawthorns. Snakk om etterlengtet trepoenger!

Hjemmepublikummet på St. Mary's har ikke hatt all verden å juble for denne sesongen heller, 3-6-5 er tallene. De har ingen nye skader og kan stille med den samme elleveren som sist helg, rekordsigneringen Guido Carrillo beholder sin plass på topp.

Liverpool spilte en glitrende førsteomgang mot Tottenham sist helg, men klarte ikke holde helt inn og er nok skuffet over 2-2. Isolert sett er det dog et godt resultat og de holder seg innenfor topp fire med knapp margin.

Southampton er en motstander de har slitt mot i senere år og de siste tre på St. Mary's har endt med to seire til Saints og én uavgjort i alle turneringer.

The Reds har vært bra på reisefot denne sesongen og 7-3-3 er gode tall. Moreno og Klavan er tilbake fra skader, mens Joe Gomez stadig er ute.

Saints fikk en etterlengtet opptur sist og kan by på problemer her. (H)UB.



3. Barcelona — Getafe

Hjemmelaget er stadig uten tap i ligaen og har en serieledelse på ni poeng, de har ingen mesterliga før neste uke og har nettopp sikret enda en cupfinale. Ja, tingenes tilstand må beskrives som god i Barcelona om dagen.

På hjemmebane har de vunnet ni av ti kamper. Men Valverde har et visst stopperproblem, for Vermaelen og trolig Pique er ute med skader og Umtiti er suspendert. Dermed er det duket for nykommeren Yerry Mina og Busquets i midtforsvaret.

Getafe har gjort jobben i sin opprykkssesong og kommer uansett ikke til å rykke ned, faktisk er det bare fire poeng opp til Sevilla på europacup-plass. De har seks poeng på sine siste fire kamper og ingen tap i denne perioden, så formen er bra.

Bra er ikke bortestatistikken 1-5-4. De har kun Bergara ute med skade.

Stopperkrise eller ei, H.



4. Celta Vigo — Espanyol

En fin seiersrekke på tre kamper fikk en bråstopp mot Alavés sist helg, men Celta Vigo depper neppe av den grunn, de har vært på stigende kurve i lang tid og har kort vei opp til europacup-plassene.

Poengmessig har de vært hakket vassere på reisefot denne sesongen og 4-3-3 er tallene på eget gress. Kun Diego Alende står over med skade.

Barcelonas nest beste lag har ikke hatt noen god sesong og formen er skraltende med fire kamper uten seier, selv om de tok poeng fra byrivalen sist helg. De er ikke i noen umiddelbar nedrykksfare, men det er kortere ned enn opp til plasser av betydning.

Bortestatistikken er skrekkelige 1-4-5 og er et bunnlag verdig. Viktige Esteban Granero står over med suspensjon, ellers er López og Morillas ute med skader.

Her backer vi Celta til å komme tilbake på vinnersporet. H.



5. Valencia — Levante

Det nye året har ikke bragt mange nye gleder til Valencia så langt. De har tre tap på rappen i ligaen og har mistet alt håp om noe annet enn topp fire, de røk ut av semifinalen i cupen mot Barcelona på torsdag og selvtilliten er på bunn.

På hjemmebane har de vært sterke hele sesongen og 7-2-2 er tallene så langt. De har en rekke fravær, deriblant Murillo, Pereira, Rodrigo, Garay og Javi Garcia. Coquelin er tvilsom.

Levante kan i så måte være en drømmemotstander for et Valencia som trenger selvtillit. De har ti kamper på rappen uten seier, men fikk en viss opptur med 2-2 mot Real Madrid sist helg og spissen Giampaolo Pazzini scoret i debuten.

1-6-3 er ikke voldsomt sterke bortetall, men de taper i det minste sjelden. Fire spillere savnes grunnet skade, men Ivi Lopez er tilbake.

Lokale oppgjør har ofte en uforsigbar faktor ved seg, men dette bør være en ypperlig mulighet for Valencia til å gjenvinne selvtilliten. H.



6. Sønderjyske — FC Nordsjælland

Dansk superliga er tilbake etter en vinterpause og for hjemmelaget kom den beleilig, de tapte de to siste inn mot avbrekket og har fem poeng opp til mesterskapsrunden, som de nådde sist sesong. De har gjort store endringer i troppen i vinter og hentet tilbake et par gamle kjenninger.

Forsvaret er rammen før denne vårpremieren og Egholm, Pedersen, Vinderslev, Poulsen og Gartenmann er alle ute. Sakar Mattila savnes også. De leverte svake 2-4-3 på hjemmebane første halvdel av sesongen.

Kasper Hjulmands menn leverte en glitrende høstsesong og har faktisk medaljer i siktet, de ligger på tredjeplass og vant de siste tre kampene før avbrekket. Men de har mistet to nøkkelspillere i vinter, selv om Ulrik Yttergård Jensen er hentet inn som erstatter. Donyoh og Da Silva mister kampen.

5-1-3 er fine bortetall, det. Vi gir brorparten av tilliten til det beste laget, bortelaget. UB.



7. Lyngby — Brøndby

David Nielsen virker sårt savnet i Lyngby, for de tapte de siste fire kampene før avbrekket og er bare fire poeng over jumboplassen. Forrige sesong var de best på reisefot, så er ikke tilfelle i år og de har greie 3-3-3 på hjemmebane.

Hele fire spillere har blitt avskjediget i vinter grunnet økonomiske problemer og angriper Tauber er ute med skade.

Gjestene har valgt kontinuitet som sitt våpen for å overliste Midtjylland denne våren, før runden var de poenget bak serielederen og her er det alle muligheter. Som vanlig er de klart best hjemme, men 5-2-2 er godkjente tall på reisefot.

Ingen store fravær bekymrer Brøndby.

UB igjen.

8. VfB Stuttgart — Borussia Mönchengladbach

Hjemmelaget åpnet det nye året med en fin 1-0-seier over Hertha Berlin, men har ikke klart å følge opp og har ett poeng på de siste tre kampene. Det skiller bare et fattig poeng ned til Mainz på kvalifiseringsplass og de har en virkelig jobb å gjøre denne våren.

Så å si alt av poeng blir tatt på hjemmebane og 6-1-3 er den klart beste hjemmestatistikken til noen utenfor topp åtte.

BMG har heller ikke hatt noe godt nyttår og har tapt tre av fire kamper siden årsskiftet, dog mot jevnt over sterk motstand. Likevel er det ikke mer enn tre poeng opp til CL-plassene.

Også bortelaget liker seg best hjemme og 3-2-5 er ikke spesielt sterke bortetall.

Her ryker heldekken. HUB.



9. Werder Bremen — VfL Wolfsburg

Fem kamper på rad uten seier ble avløst av en overraskende, sterk og viktig borteseier over Schalke 04 forrige helg, en seier som løftet dem opp på trygg grunn en stakket stund. De har svake 2-4-4 på hjemmebane så langt denne sesongen og scoret bare ni mål.

Gjestene ligger også i sjiktet som er utsatte for nedrykk, men formen etter nyttår har vært grei og de har plukket fem poeng på de fire kamper. Men bortestatistikken er ikke bedre enn 2-5-3.

HU.



10. Nantes — Lille

Hjemmelaget har mistet alle kontakt med topp fire og begynner å få lite å spille for, noe som har gitt seg til kjenne gjennom fire poeng på de siste fem kampene sine. De har også tapt sine to siste hjemmekamper, men totalt sett har de godkjente 6-1-4 på eget gress.

Gjestene har aldri kommet ordentlig i gang denne sesongen og nå peker formpilen igjen feil vei, de har tapt tre av de siste fire og er tilbake på kvalifiseringsplass. De har vært best på hjemmebane denne sesongen og 3-1-8 er tallene på fremmed gress.

HU.



11. Lyon — Rennes

To tap på rappen, borte mot sterke lag som Bordeaux og Monaco, har sendt Lyon utenfor topp fire og nå gjelder det å returnere til vinnersporet så fort som svint. De fikk en opptur med cupseier over Montpellier i midtuken og har sterke 6-4-1 å lene seg på på hjemmebane.

Rennes er nærmere nedrykk enn noen plasser av betydning oppover på tabellen. Deres to siste kamper er tapt, for Guingamp og Dijon, to lag de bør ha gode poengsjanser mot.

Gjestene står med 4-3-5 på bortebane, en helt grei statistikk. Men det er ikke bra nok til at vi gir tilliten til noen andre enn Lyon - H.



12. Roma — Benevento Calcio

Etter seks strake kamper uten seier kom 1-0-seieren over Hellas Verona forrige helg vel på overtid, men bedre sent enn aldri og formsvikten til lagene rundt dem på tabellen gjør at topp fire-toget langt fra har gått.

7-1-4 er tallene på hjemmebane og det er så vidt godkjent. To av deres beste midtbanespillere er ute med suspensjon, Pellegrini og Nainggolan. Gonalons, Schick og trolig de Rossi er skadet, alle tre aktuelle for en startplass.

Således er det greit at det er lille Benevento som kommer på besøk, de ligger desidert sist og har 13 poeng opp til trygg grunn, deres to kamper lange seiersrekke for en måned siden er avløst av tre tap på rappen. Bacary Sagna er signert og ventes på benken i dag, uten at han er noen messias i forkledning.

Lucioni (suspendert) og Antei er begge ute i dag.

Her brukte jeg vel mye tid på en klar H.



Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Newcastle United — Manchester United B

2. Southampton — Liverpool UB

3. Barcelona — Getafe H

4. Celta Vigo — Espanyol H

5. Valencia — Levante H

6. Sønderjyske — FC Nordsjælland UB

7. Lyngby — Brøndby UB

8. VfB Stuttgart — Borussia Mönchengladbach HUB

9. Werder Bremen — VfL Wolfsburg HU

10. Nantes — Lille HU

11. Lyon — Rennes H

12. Roma — Benevento Calcio H

Og 432-rekker:

1. Newcastle United — Manchester United UB

2. Southampton — Liverpool HUB

3. Barcelona — Getafe H

4. Celta Vigo — Espanyol H

5. Valencia — Levante H

6. Sønderjyske — FC Nordsjælland HUB

7. Lyngby — Brøndby UB

8. VfB Stuttgart — Borussia Mönchengladbach HUB

9. Werder Bremen — VfL Wolfsburg HU

10. Nantes — Lille HU

11. Lyon — Rennes H

12. Roma — Benevento Calcio H