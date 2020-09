Manchester United går på en ny smell

Ole Gunnar Solskjær gjør tre endringer på laget som tapte mot Crystal Palace. Vi tror likevel mareritt fortsetter for Manchester United lørdag.

Manchester United har ikke vunnet den første bortekampen i ligaen de to siste sesongene. Et av tapene kom mot Brighton i 2018-2019-sesongen. Vi tror Ole Gunnar Solskjærs menn også kan få trøbbel på Amex Stadium lørdag.

Brighton - Manchester United 4,40 - 3,60 - 1,75 U (spillestopp kl.13.25)

Premier League. Brighton tok en sterk 3-0-seier på bortebane mot Newcastle forrige helg. Akkurat som i den første kampen mot Chelsea skape de massevis med sjanser, og det viser hvordan laget har utviklet seg siden sist sesong. Laget fra den engelske sørkysten er bedre offensivt, og det vil Manchester United-forsvaret få merke.

Etter å ha gått på et flaut hjemmetap mot Crystal Palace i serieåpningen, er Manchester United allerede under press. Ole Gunnar Solskjærs mannskap vil anatkeligvis spille en bedre kamp enn de gjorde på Old Trafford, men De røde djevlene har tapt tre av de fire siste kampene på Amex Stadium.

Lallana styrker Brighton offensivt

Graham Potter må klare seg uten Yves Bissouma. Han er utestengt i tre kamper, og soner sin andre kamp her, mens Dale Stephens er usikker. Den største bekymringen knyttes til om formspilleren Tariq Lamptey rekker kampen. Den raske høyrebacken er viktig i Brighton-laget.

Adam Lallana ble byttet inn sist helg, og han starter trolig denne kampen. Florin Andone, Christian Walton og Jose Izquierdo er alle på skadelisten.Det er interessant å merke seg at Brighton er ubeseiret i alle elleve Premier League-kampene når Neal Maupay har scoret.

Axel Tuanzebe og Phil Jones er fortsatt ute med skader hos Manchester United, men Ole Gunnar Solskjær vil gjøre en rekke endringer fra det laget som spilte i ligacupen tidligere denne uken.

David de Gea vil være tilbake mellom stengene, selv om Dean Henderson imponerte i midtuken. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood og Paul Pogba vil alle trolig gå inn i startelleveren.

Vraker tre spillere

Ifølge velinformerte Manchester Evening News vil Ole Gunnar Solskjær sende følgende elleve ut på banen mot Brighton: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Pogba, Fernandes; Greenwood, Martial, Rashford. Det betyr Scott McTominay, Victor Lindelöf og Daniel James er ute av laget. Lindelöf var involvert i alle tre baklengsmålene sist.

Manchester United vant 3-0 her i slutten av juni, men sto med tre tap på rad i Brighton før det. Selv om United gikk videre i ligacupen i midtuken etter å ha slått ut Luton, tror vi ikke Solskjærs menn er helt friskmeldt. Særlig defensivt viste United store svakheter mot Crystal Palace. Et Brighton-lag som har skapt mer fremover under Graham Potter kan lage problemer for De røde djevlene.

Brighton spilte uavgjort i 14 av 38 kamper sist sesong. De var sammen med Wolves og Arsenal lagene som spilte flest kamper uavgjort i Premier League sist sesong. Vi tror ikke Manchester United vinner her. U til 3,60 i odds frister mest.

