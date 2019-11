Manchester United garderes på midtukekupongen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra Champions League og seks kamper fra Europa League. Det innebærer at seks av kampene spilles onsdag, mens Europa League-kampene spilles torsdag kveld. Bonuspotten er på skyhøye ca 2,9 mill kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Røde Stjerne - Tottenham

Gruppe B der Bayern München har vært overlegne hittil og står med ni poeng. Røde Stjerne har som ventet fått juling i bortekampene mot hhv Bayern München (0-3) og Tottenham (0-5), men de vant sin ene hjemmekamp med 3-1 mot Olympiakos. De er derfor fortsatt for fullt med i kampen om avansement, all den tid det kun er ett poeng opp til Tottenham på 2. plass. Tok fire poeng i sluttspillet forrige sesong, samtlige poeng ble tatt hjemme. Slo Liverpool 2-0 da og holdt Napoli til 0-0. Som vanlig er Røde Stjerne overlegne i den hjemlige serien. Røde Stjerne-trener Vladen Milojevic må klare seg uten den defensive midtbanespilleren Branko Jovicic. Han er ute med en kneskade. Ellers kan serberne stille med sitt beste mannskap.

Tottenham er hele 18 poeng etter serieleder Liverpool og det når kun 11 serierunder er spilt. Står med svake 3-3-4 totalt og er faktisk uten borteseier på seks kamper i Premier League (0-3-3). Innledet Champions League med å rote bort en 2-0 ledelse mot Olympiakos og måtte nøye seg med 2-2. Ble så ydmyket med 2-7 hjemme mot Bayern München, men tok seg sammen og slo altså Røde Stjerne 5-0 i den omvendte kampen for 14 dager siden. Tottenham-spissen Son Heung-min er med i troppen til kampen i Beograd onsdag. Harry Kane måtte stå over kampen mot Everton på grunn av sykdom, men han er tilbake i kveld. Spurs mangler Jan Vertonghen, også kantspilleren Erik Lamela er ute. Keeper Hugo Lloris er langtidsskadet.

Røde Stjerne har faktisk aldri tapt mot et engelsk lag på hjemmebane i Europa (2-2-0) og et Tottenham ute av form er slett ikke uslåelige. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

2. Atalanta - Manchester City

Atalanta har vært en gedigen skuffelse hittil i kvaliken og står uten poeng på sine tre første kamper. Men det er kun fire poeng opp til Dinamo Zagreb på 2. plass og Atalanta kan fortsatt ta seg videre dersom de vinner de tre siste. Har levert klart bedre i Serie A og etter et overraskende hjemmetap for Torino i andre serierunde, stod Atalanta med 5-3-0 på de åtte siste seriekampene, før det ble et overraskende 0-2 tap hjemme for godtgående Cagliari i helgen. Fikk Josep Ilicic utvist i 1. omgang i den kampen, men han soner ikke for dette i onsdagens kamp. Duvan Zapata er fortsatt ute med skade, ellers ser det bra ut med mannskapet.

Manchester City står med full pott og ni poeng etter de tre første og har full kontroll i denne gruppa. Kommende søndag er det en mye viktige seriekamp, da venter bortekamp mot Liverpool. City har en del fravær til onsdagens kamp. David Silva er ny på skadelisten, og i tillegg er Rodrigo, Leroy Sane, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko ute. Phil Foden soner i tillegg karantene. Det er mange fravær for Pep Guardiola som garantert har fokus på søndagens kamp mot Liverpool.

Atalanta kan naturligvis vinne kveldens kamp og vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Dinamo Zagreb - Shaktar Donetsk

Meget viktig kamp i gruppe C som i tillegg består av Atalanta og Manchester City og begge lagene har gode muligheter til å ta seg videre. Dinamo Zagreb smalt til med 4-0 seier hjemme mot Atalanta i åpningsrunden, for deretter å tape 0-2 borte mot Manchester City. Men fikk med seg et sterkt bortepoeng mot Donetsk for 14 dager siden og hjemme leverer de alltid.

Shaktar Donetsk tapte som ventet åpningskampen hjemme mot Manchester City, men tok deretter en overraskende 2-1 seier borte mot Atalanta. Måtte dog nøye seg med 2-2 hjemme mot Dinamo Zagreb sist og må få med seg poeng fra Zagreb om håpet om sluttspill skal leve. Er helt overlegne i hjemlig liga og står med 12-1-0 på 13 første seriekampene.

Hjemmesterke Dinamo Zagreb unngår tap? HU.

4. Real Madrid - Galatasaray

Gruppe A som ellers består av PSG og Club Brügge. Det har ikke gått på skinner for Real Madrid denne sesongen til tross for at de ligger på 2. plass i La Liga. Der har laget leverte 6-4-1 på de 11 første seriekampene, i helgen ble det skuffende 0-0 hjemme mot Real Betis. Står med fire poeng i gruppe A. Innledet med en svak prestasjon borte mot PSG som endte med 0-3 tap. Lå deretter under 0-2 til pause hjemme mot Club Brügge, men berget ett poeng og 2-2. Toni Kroos scoret så kampens eneste mål i Istanbul for 14 dager siden. Nacho, Gareth Bale og James Rodriguez er ute.

Galatasaray står med ett fattig poeng og det poenget kom borte mot Club Brügge i åpningskampen. Deretter er det blitt to strake 0-1 tap hjemme for hhv PSG og Real Madrid. Skal Galatasaray ha håp om avansement, må de nok vinne i Madrid. Det er ikke veldig sannsynlig. Falcao er ute med skade og spiller ikke kveldens kamp.

Real Madrid roter seg ikke bort en gang til på hjemmebane. H.

5. Paris Saint-Germain - Club Brügge

PSG står med full pott og ni poeng i gruppe A, og vinner de onsdag kveld er de klare for avansement. Har slitt med en del skader denne sesongen og gikk på sesongens tredje serietap fredag kveld, da de svært overraskende tapte 1-2 borte for daværende tabelljumbo Dijon. Til tross for tre tap på de tolv første, er de likevel ensom i toppen og har sju poeng ned til Angers på 2. plass. Neymar er ute på ubestemt tid, i tillegg er spillere som Ander Herrera, Thomas Meunier, Marco Veratti og Thiago Silva alle høyst usikre. Ingen av disse spilte heller fredagens seriekamp.

Club Brügge fikk så hatten passet i hjemmemøtet mot PSG for 14 dager siden og tapte hele 0-5. Det var litt overraskende all den tid de maktet 2-2 borte mot Real Madrid i runden før. Innledet med 0-0 hjemme mot Galatasaray og må nesten vinne i Paris for å ha en reell sjanse til sluttspill. Har vært strålende i hjemlig serie denne høsten og er ubeseiret på de 13 første seriekampene (10-3-0). Ruud Vormer er eneste spiller ute.

PSG er normalt svært vanskelige å hanskes med hjemme i Paris. H.

6. Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen ligger sist i gruppe D, etter tre strake tap og er dermed avhengig å vinne her for å ha et slags håp om sluttspill. Innledet med et skuffende 1-2 tap hjemme for Lokomotiv Moskva og deretter ble det 0-3 tap borte for Juventus. Holdt lenge stand i Madrid for 14 dager siden, men Alvaro Morata satte inn seiersmålet for Atletico tolv minutter før slutt. Etter en bra start i Bundesliga, er det kun blitt to poeng på de fire siste seriekampene og Leverkusen har falt til 10. plass. Daley Sinkgraven og Lars Bender er ute med skader.

Atletico Madrid med hele seks uavgjorte i hjemlig La Liga og kun ett tap. Ligger på 4. plass med 21 poeng, kun ett poeng bak serieleder Barcelona. Innledet gruppespillet med å spille 2-2 hjemme mot Juventus, men har deretter vunnet 2-0 borte mot Lokomotiv Moskva og altså 1-0 hjemme mot Leverkusen for 14 dager siden. Sommerens storkjøp Joao Felix er fortsatt ute med skade, mens det er usikkert med midtstopperne Jose Gimenez og Stefan Savic.

Åpen kamp i Leverkusen dette, U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Rosenborg - Sportling Lisboa

De seks siste kampene på ukens midtukekupong er alle fra Europa League og disse spilles altså torsdag kveld.

Rosenborg med åtte tap og en poengdeling på sine ni siste gruppespillkamper i Europa League om vi tar med forrige sesongs seks kamper. Har altså tapt samtlige tre kamper i gruppe D, men gjorde uansett sin klart beste kamp for 14 dager siden, da det ble 0-1 tap borte mot Sporting Lisboa. Tapte terreng i medaljekampen i Eliteserien i helgen ettersom det kun ble ett poeng borte mot Strømsgodset. Solide 9-3-1 i serien hjemme på Lerkendal. Anders Konradsen er ferdigspilt for sesongen, ellers skal det ikke være nevneverdige fravær for Rosenborg.

Sporting Lisboa har hatt en trøblete start i hjemlig liga og røk 0-1 borte mot Tondela i helgen. Det var Sportings tredje tap i løpet av de ti første serierundene og laget er allerede ti poeng bak serieleder Benfica. Men har vunnet to av tre i gruppespillet i Europa League og henger godt med i kampen om avansement til sluttspill.

På tide at Rosenborg får noe som ligner suksess og de får vårt utgangstips. HU.

8. FC København - Dynamo Kiev

Særdeles viktige Dame NDoye er tilbake etter skade for FCK og han senket AGF Aarhus på egenhånd forrige mandag da det ble 2-1 seier borte. Komfortable 3-0 hjemme mot Sønderjyske søndag og Ståle Solbakkens FCK er dermed fortsatt fire poeng bak serieleder FC Midtjylland (som de forøvrig har bortekamp mot søndag kveld). FCK leder gruppe B med sine fem poeng, mens Dynamo Kiev på andreplass har samme poengsum. Malmö på 3. plass har fire poeng. FCK med 1-1 i sine to siste gruppespillkamper, mens det ble 1-0 seier mot Lugano i åpningsrunden.

Dynamo Kiev har måtte gi tronen fra seg i Ukraina til Shaktar Donetsk, men de nummer to i serien. Har innledet i likhet med FCK med fem poeng i gruppespillet, men to av disse er spilt hjemme. Maktet kun 0-0 mot Lugano i den spilte bortekampen.

FCK tar et langt steg mot avansement med seier her og skal stå som klare favoritter hjemme i København. H.

9. Lazio - Celtic

Gruppe E der Cluj og Rennes er de to øvrige lagene. Lazio med to bortetap samt 2-1-seier hjemme mot Rennes. I det omvendte møtet ledet laget ved pause, men røk ett minutt før slutt. Har funnet formen i hjemlig Serie A og står med 4-2-0 på de seks siste seriekampene etter helgens sterke 2-1 seier borte mot Milan. Ciro Immobile noterte seg for ett mål i den kampen og har allerede 11 seriemål. Men må nok vinne denne og neste hjemme mot Cluj for å ta seg videre. Danilo Cataldi soner karantene for gule kort.

Celtic med to seirer etter 1-1 i åpningskampen borte mot Rennes og kan sikre sluttspillplassen med ny seier i denne kampen. Står med 9-1-1 på elleve seriekamper i Skottland og leder serien på bedre målforskjell enn Rangers. Scott Bain, Jozo Simunovic og Michael Johnston er ute for den skotske serielederen.

Lazio skal normalt unngå tap i denne. HU.

10. Manchester United - Partizan Beograd

Gruppe L der Manchester United topper med sju poeng på de tre første gruppespillkampene. imponerte ikke allverden i åpningskampen hjemme mot Astana, men vant 1-0. Var deretter heldige som fikk med seg ett poeng borte mot AZ Alkmaar (0-0) og vant 1-0 i en jevnspilt kamp borte mot Partizan for 14 dager siden. United har andre ord hatt god poengfangst sett i forhold til prestasjonene. Ifølge uefa.com kan det tenkes at United sender ut følgende startellever: Romero; Wan-Bissaka, Maguire, Jones, Williams; Garner, McTominay; James, Lingard, Rashford; Greenwood

Partizan stod med fire poeng på sine to første gruppespillkamper, men forverret sine muligheter betydelig ved å tape hjemmekampen mot United med 0-1 for 14 dager siden. Tok seg som kjent til gruppespill etter å ha slått ut Molde i playoff. Da vant serberne hjemmekampen med 2-1 og holdt Molde til 1-1 i Molde. Partizan kan stille helt skadefritt.

Manchester United er fortsatt tynget av en del skader, og falt tilbake til gamle synder borte mot Bournemouth lørdag. Blir fryktelig stor favoritt i denne. Vi tar med en veldig godt betalt halvgardering. HU.

11. Wolverhampton - Slovan Bratislava

Wolverhampton har i likhet med Manchester City på 2. plass og Leicester på 3. plass, kun tapt to seriekamper i Premier League denne sesongen. Men likevel er avstanden opp til City på hele 12 poeng. Sju poengdelinger er det faktisk blitt for Wolves på de 11 første seriekampene. Tapte overraskende 0-1 hjemme for Braga i den første gruppespillkampen, men har slått tilbake med to seire. Snudde 0-1 til 2-1 seier i Bratislava for 14 dager siden og tar et solid steg mot sluttspill med seier i denne. Diogo Jota ble utvist i bortekampen mot Slovan og soner karantene. Willy Boly, Matt Doherty og Ryan Bennett er alle ute med skader.

Slovan Bratislava står med fire poeng og innledet med 4-2 seier hjemme mot fortsatt poengløse Besiktas. Tok så ett sterkt bortepoeng mot Braga, men er under press etter hjemmetapet for Wolverhampton sist. Aleksandar Cavric, David Strelec og Mitch Apau er uaktuelle for Slovan.

Wolverhampton har vist at de satser på Europa League og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

12. Rangers - FC Porto

Gruppe G der begge disse lagene står med fire poeng. Gruppeleder Young Boys har seks poeng, mens Feyenoord står med tre poeng. Rangers innledet gruppespillet med 1-0 seier hjemme mot Feyenoord, men fikk det som ventet tøft borte mot Young Boys og tapte 1-2. Så ble det 1-1 i det omvendte møtet i Porto for 14 dager siden. Henger veldig bra med Celtic i hjemlig liga og er a poeng etter 11 serierunder. Jon Flanagan og Jordan Jones er ute med skader.

FC Porto holder nok ikke vanlig standard denne sesongen og røk ut allerede i 3. kvalifiseringsrunde til Champions League til tross for 1-0 seier hjemme mot Krasnodar i første møtet. Tapte meget overraskende 2-3 i hjemmereturen og røk ut på bortemål. Innledet gruppespillet med 2-1 seier hjemme mot Young Boys, men tapte så noe overraskende 0-2 borte mot Feyenoord (som overhodet ikke har imponert i Eredivisie denne sesongen) og måtte altså nøye seg med 1-1 hjemme mot Rangers for 14 dager siden. I hjemlig liga henger dog Porto bra med og ligger på 2. plass, kun to poeng bak serieleder Benfica. Romário Baró og Sérgio Oliveira er eneste spillere på skadelisten for Porto.

Rangers har gode vinnersjanser i denne og blir en av våre sikre på midtukekupongen. H.

96-rekker:

1. Røde Stjerne — Tottenham HU

2. Atalanta — Manchester City HUB

3. Dinamo Zagreb — Shakhtar Donetsk HU

4. Real Madrid — Galatasaray H

5. Paris Saint-Germain — Club Brugge H

6. Bayer Leverkusen — Atletico Madrid U

7. Rosenborg — Sporting Lisboa HU

8. FC København — Dynamo Kiev H

9. Lazio — Celtic HU

10. Manchester United — Partizan Beograd HU

11. Wolverhampton — Slovan Bratislava H

12. Rangers — FC Porto H





432-rekker

1. Røde Stjerne — Tottenham HUB

2. Atalanta — Manchester City HUB

3. Dinamo Zagreb — Shakhtar Donetsk HU

4. Real Madrid — Galatasaray H

5. Paris Saint-Germain — Club Brugge H

6. Bayer Leverkusen — Atletico Madrid HUB

7. Rosenborg — Sporting Lisboa HU

8. FC København — Dynamo Kiev H

9. Lazio — Celtic HU

10. Manchester United — Partizan Beograd HU

11. Wolverhampton — Slovan Bratislava H

12. Rangers — FC Porto H