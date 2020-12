- Manchester United gjør store endringer på laget

Ole Gunnar Solskjær kommer til å hvile flere av de største stjernene i onsdagens ligacupkamp. Likevel tror vi Manchester United vinner borte mot Everton.

Manchester United slo Leeds 6-2 i helgen, og gikk dermed forbi Carlo Ancelottis mannskap på Premier League-tabellen.

Men det blir ikke det samme laget som spiller i ligacupen mot Everton.

I følge Manchester Evening News har Ole Gunnar Solskjær antydet at han vil rotere på laget før kvartfinalen på Goodison Park. Bruno Fernandes er antakeligvis en av spillerne som ikke starter kampen mot Everton onsdag.

Tett kampprogram i julen

Solskjær jakter avansement for å komme ett skritt nærmere å ta sitt første trofé som Manchester United-manager, men han er klar over det tøffe kampprogrammet i julen.

- Vi er desperate etter å få hendene i et trofé, sa Ole Gunnar Solskjær, som selv vant ni store trofeer som United-spiller.

Med kvartfinalen i ligacupen mot the Toffees, skal United spille fire kamper på ti dager. I Premier League skal de møte Leicester City, Wolves og Aston Villa. Å vinne alle tre ligakampene er viktig om United skal henge med i kampen om tittelen. Det gjør at den norske manageren antakeligvis gjør flere endringer fra laget som valset over Leeds United søndag.

Heldigvis for United har de en stor spillerstall, og selv om Solskjær gjør ni endringer i startelleveren vil ikke kvaliteten på laget bli vesentlig forringet.

Everton - Manchester United 3,05 - 3,30 - 2,00 B (spillestopp onsdag kl. 20.55)

Engelsk, ligacup kvartfinale. Everton har funnet formen igjen, og har vunnet de tre siste kampene i Premier League.

United og Everton har like mange poeng i Premier League etter 14 serierunder, og de ligger på henholdsvis fjerde- og tredjeplass på tabellen.

Det er usikkert hvor mye Carlo Ancelotti vil rotere på laget, men han mangler uansett Lucas Digne, Allan, Jean-Phillipe Gbamin og Fabian Delph, i tillegg er Andre Gomes usikker etter å ha fått en liten strekkskade mot Arsenal.

James Rodriguez er på vei tilbake, men han rekker ikke ligacupkampen mot United.

Bytter ut nesten hele laget

United gjør store endringer på laget. Dean Henderson har spilt de to første ligacupkampene, og han har holdt nullen i begge kampene. Den landslagsaktuelle keeperen går trolig inn for David de Gea between mellom stengene.

Harry Maguire vil etter all sannsynlighet fortsette i midtforsvaret, men Luke Shaw er usikker etter å ha vært syk i forrige uke. Alex Telles tar antakeligvis hans plass, og Aaron Wan-Bissaka er ute etter en smell i kampen mot Leeds. Skaden hans gjør at Brandon Williams går inn på høyrebacken.

Victor Lindelöf blir hvilt. Han sliter fortsatt med ryggen. Det gjør at Eric Bailly får sjansen til å spille sin første kamp fra start siden oktober.

På midtbanen er Scott McTominay skadet, og Fred og Bruno Fernandes vil etter alt og dømme bli spart. Dermed kan Nemanja Matic, Donny van de Beek og Paul Pogba komme inn.

Solskjær gjør også endringer lengst fremme. Mason Greenwood og Edinson Cavani kommer inn fra start, men Marcus Rashford fortsetter på topp.

Sist gang Everton og United møttes i ligacupen var i november 1993 - i fjerde runden. Den gangen vant De røde djevlene 2-0 i Liverpool.

Hjemme bra, borte best

Vi tror også at United vinner denne gangen, selv om de har rotert kraftig på laget før denne kampen. Ole Gunnar Solskjærs menn har tross alt vært bedre borte enn hjemme denne sesongen.

De slo Everton 3-1 på Goodison Park for noen uker siden, men har bare vunnet to ganger borte mot the Toffees i samme sesong én gang tidligere - i 1993-1994-sesongen. Den gangen var det også i ligaen og i ligacupen. Vi tror det klarer det igjen onsdag. United-seier gir 2,00 i odds.

