Manchester United har fått minst ut av pengene

Hvor mye en stall i fotball er verdt kan si mye om et lag, men selvfølgelig ikke alt. Noen spillere kan ha en lavere markedsverdi enn reell verdi for laget, og alder påvirker også markedsverdi mer enn verdi for laget. Uansett er det en indikasjon på om et lag gjør det relativt sett bra eller dårlig om det er slik at laget i forhold til andres verdi gjør det bedre eller dårligere.

Det er ingen som følger delvis eller helt med på engelsk Premier League at stallen med høyest markedsverdi er Manchester City. Skal vi tro tallene til transfermarkt er stallen verdt litt over en milliard euro. Bak City er det likevel jevnere.

Tabellen i Premier League kun rangert på verdien av spillerne i stallen ser slik ut som under. Deres nåværende tabellposisjon i parantes til slutt.

1. Manchester City 1,06 milliarder euro (1)

2. Liverpool FC 876 millioner euro (3)

3. Manchester United 855 millioner euro (8)

4. Chelsea 852 millioner euro (2)

5. Tottenham 831 millioner euro (5)

6. Arsenal 554 millioner euro (4)

7. Everton 400 millioner euro (11)

8. Leicester 320 millioner euro (10)

9. West Ham 286 millioner euro (15)

10. Southampton 264 millioner euro (16)

11. Fulham 243 millioner euro (17)

12. Crystal Palace 216 millioner euro (14)

13. Wolves 192 millioner euro (7)

14. Burnley 183 millioner euro (12)

15. Brighton 177 millioner euro (13)

16. Newcastle 174 millioner euro (19)

17. Bournemouth 164 millioner euro (6)

18. Watford 160 millioner euro (9)

19. Huddersfield 116 millioner euro (18)

20. Cardiff 94 millioner euro (20)

Det er ingen tvil om at de to lagene som relativt sett i forhold til verdien på sin stall gjør det best er Bournemouth som for øyeblikket ligger på en 6.plass og Watford som innehar en 9.plass.

Dårligst er det Soiuthampton og West Ham som gjør det som ligger begge seks plasser unna verdien på stallen.

Hvis man kun ser på de seks øverste lagene og antall poeng er det ingen tvil om at det er Manchester United som har lavest poengtotal i forhold til verdien på laget.

1. Manchester City 1,06 milliarder euro (20)

2. Liverpool FC 876 millioner euro (20)

3. Manchester United 855 millioner euro (13)

4. Chelsea 852 millioner euro (20)

5. Tottenham 831 millioner euro (18)

6. Arsenal 554 millioner euro (18)

I utregninger gjort for åpningsrundene i Premier League var kostnaden i kjøp som klubbene hadde hatt for sine staller som var med da følgende:

1. Manchester City 996 millioner euro

2. Manchester United 730 millioner euro

3. Chelsea 648 millioner euro

4. Liverpool 603 millioner euro

5. Arsenal 341 millioner euro

6. Tottenham 271 millioner euro

Ser du sammenlignet med verdi så har de to Manchester-lagene og Chelsea overbetalt for sine staller i nåverdi, mens Tottenham har det største glippet mellom hva de har betalt og verdien. Det skyldes i stor grad Harry Kane som alene har en verdi på 150 millioner euro, og kommer fra egen stall.

PS! Premier League er tilbake lørdag 20.oktober klokken 13.30 med storkampen Chelsea - Manchester United