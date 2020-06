Manchester United hater å spille på denne banen

Manchester United har tapt de tre siste kampene på Amex Stadium. Vi tror ikke de taper tirsdagens match.

Ole Gunnar Solskjær hvilte flere sentrale spillere i helgens FA-cupkvartfinale mot Norwich. Paul Pogba, Marcus Rashford og Anthony Martial er blant spillerne som er ventet å starte mot Brighton.



NB! Onsdag er det ca 116 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Brighton - Manchester United - pause/fulltid - U/B 4,50 (spillestopp kl. 21.10)

Brighton tok enda et viktig poeng i kampen for å overleve, da de spilte 0-0 på King Power Stadium mot Leicester i forrige uke. Resultatet gjør at Brighton er seks poeng over nedrykksstreken med syv kamper igjen av sesongen, men de er ennå ikke trygge. The Seagulls skal tross alt møte Liverpool og Manchester City, og de har to potensielle sekspoengskamper mot Norwich og Southampton igjen. Det ligger an til en spennende sesongavslutning.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Graham Potter har gjort Brighton til et vanskelig lag å slå. De har kun tapt tolv Premier League-kamper denne sesongen, ingen lag på nedre halvdel av tabellen har tapt færre kamper, og kun tre av de siste tolv kampene har endt med tap.

Samtidig har bare Wolverhampton og Arsenal spilt mer uavgjorte kamper enn The Seagulls, og hvis de skulle rykke ned vil sannsynligvis den manglende evnen til å vinne kamper bli trukket frem som den avgjørende årsaken til degraderingen. Syv av de siste elleve kampene i ligaen har endt uavgjort, blant annet tre av de siste fem på Amex Stadium.

Kun fire United-seire på bortebane

Brighton har også hatt et godt tak på Manchester United her. De har vunnet de tre siste hjemmekampene mot De røde djevlene, men vi tror ikke de tar en ny seier tirsdag.

Manchester United tok seg til semifinalen i FA-cupen etter å ha vunnet 2-1 mot Norwich etter ekstraomganger. Ole Gunnar Solskjær gjorde en rekke endringer på laget før cupkampen, og det er ventet at Paul Pogba, Marcus Rashford og Anthony Martial som ikke spilte på Carrow Road er tilbake i startelleveren mot Brighton.

Solskjærs mannskap er ubeseiret i de syv siste ligakampene og kjemper om en topp fire-plassering. Manchester United ligger på sjetteplass før tirsdagens kamp, men har kun fem poeng opp til Chelsea som innehar fjerdeplassen. Hvert poeng teller for Solskjærs karer om de har tenkt å spille Champions League neste sesong.

I likhet med Brighton har også Manchester United hatt problemer med å plukke trepoengere , særlig på bortebane. De har faktisk kun vunnet fire av 15 bortekamper i Premier League. Fem kamper har endt uavgjort, og de har tapt de øvrige seks.

Taper ikke med Fernandes på laget

Manchester United har ikke tapt i ligaen etter Bruno Fernandes kom til Old Trafford. Fernandes har gjort at spillere som Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford og Mason Greenwood har løftet seg.

Defensivt har United skjerpet seg i de siste kampene, men svakhetene på bortebane har vedvart. å mæter de et Brighton-lag som har scoret i elleve av 15 hjemmekamper.

Brighton har kun ligget under til pause i tre av 16 hjemmekamper denne sesongen. Manchester United har kun ledet til pause i én av de siste fem bortekampene. Vi tror på en jevnspilt første omgang i badebyen på den engelske sørkysten, men at Manchester United drar i land seieren i andre omgang. Oddsen på et slikt scenario er finfine 4,50.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset