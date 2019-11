Manchester United jakter sin fjerde strake borteseier

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Det er flere spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United er i aksjon. I Sverige er det siste serierunde i Allsvenskan, og det blir en thriller. Tre klubber kjemper om ligatittelen, Hammarby, Djurgården og Malmö FF. Her hjemme spilles første opprykkskvaliken til OBOS-ligaen mellom Åsane og Kvik-Halden, og i eliteserien er det nabooppgjør mellom Molde og Kristiansund. Ikke nok med det, i OBOS-ligaen spilles nest siste serierunde. Ellers spilles det kamper i Championship, League One og League Two, og det er også flere kamper fra de andre store ligaene i Europa.

Bournemouth - Manchester United U 3,35 (spillestopp kl 13.25)

Brukbar start for Bournemouth som står med 13 poeng på sine 10 første seriekamper og rekken 3-4-3. Men har vist nedadgående formkurve den siste tiden og står med tre poengdelinger og ett tap på de fire siste. Kun en av fem kamper er vunnet hjemme på Vitality stadium (1-3-1). Med mannskapet ser det uforandret ut, bortsetta fra at Dan Gosling er friskmeldt.

Manchester United har åpenbart fått et løft etter 1-1 kampen hjemme mot Liverpool snaue 14 dager siden. Tre strake borteseire er det blitt. Først 1-0 mot Partizan Beograd i Europa League, 3-1 seier mot Norwich i Premier League forrige helg og 2-1 borte mot Chelsea i ligacupen onsdag. Ole Gunnar Solskjær stilte med et sterkt lag i den kampen. Totalt 1-2-2 på fem bortekamper i Premier League.

Manchester United har vunnet borte mot Bournemouth de tre foregående sesongene og de er favoritter også denne gang, uten at 2,10 frister spesielt mye. Bournemouth har spilt uavgjort i tre av sine fire siste seriekamper og vi lander på poengdeling også i dag til flotte 3,35 i odds.