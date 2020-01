Manchester United jakter topp fire

Manchester United er i fremgang og skal være klare favoritter i kveldens bortekamp mot et slitent Arsenal.

Godt nyttår. Årets første dag byr som vanlig på full aktivitet i England. Det spilles full serierunde i både Premier League, Championship, League One og League Two og det er således et meget omfattende program på Langoddsen. Tour de Ski byr på høyinteressante jaktstarter for både menn og kvinner. Og i Garmisch-Partenkirchen er det klart for det meget tradisjonelle nyttårshopprennet.

Arsenal - Manchester United B 2,45 (spillestopp kl 20.55)

Det så lyst etter 1. omgang i Mikal Artetas første hjemmekamp som Arsenal-manager mot Chelsea søndag, men i 2. omgang var Chelsea klart best og det var ikke noe å si på at Chelsea snudde kampen og vant 2-1. Uansett var det en svært positiv 1. omgang av Arsenal og ditto betenkelig at de orket så lite i 2. omgang. Normalt hjemmesterke Arsenal med kun 3-4-3 hjemme på Emirates hittil og helt nede på 12. plass med kun 24 poeng. Granit Xhaka mister Chelsea-kampen med sykdom, og er usikker også til dagens kamp. Calllum Chambers måtte ut med skade mot Chelsea og blir ikke klar. Trioen Rob Holding, Kieran Tierney, Sead Kolasinac og Sokratis er alle fortsatt ute. Dani Ceballos er endelig tilbake i trening, men ikke klar til kveldens kamp.

Bedring i skadesituasjonen

Manchester United med sesongens tredje borteseier da det ble 2-0 mot Burnley lørdag kveld. Det ser bedre ut for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær nå med kun ett tap på de ni siste seriekampene (5-3-1). Det tapet kom i nest sist bortekamp mot Watford. United oppe på 5. plass nå med 31 poeng og har fire poeng opp til Chelsea på den attraktive 4. plassen. Men har altså ikke bedre enn 3-3-4 totalt på bortebane. Bedring på skadefronten for Manchester United. "Kun" Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Scott McTominay, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah er uaktuelle i kveld og det er ventet at Paul Pogba starter i kveld.

3-2-2 på de sju siste tilsvarende serieoppgjørene på Emirates. Arsenal så bra ut store deler av førsteomgangen mot Chelsea, men falt sammen som et korthus i 2. omgang og Mikel Arteta har en formidabel jobb foran seg. Manchester United er stadig i fremgang og et slitent Arsenal-lag skal være overkommelig. 2,45 på borteseier er ikke mer enn det må være, men blir vår klare anbefaling i kveldens klassiker på Emirates.

