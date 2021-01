Manchester United knuser Sheffield United

Manchester United er i hysterisk form og blir midtukekupongens største favoritt når det tar imot fortapte Sheffield United hjemme på Old Trafford i kveld.

1. Manchester United - Sheffield United

Manchester United innledet denne sesongen med å kun ta ett poeng på sine fire første hjemmekamper, men etter 0-1 tapet hjemme for Arsenal i sjette serierunde, har ikke Ole Gunnar Solskjærs menn sett seg tilbake. Står med knallsterke 10-3-0 på de 13 siste seriekampene. Tar tilbake tabelltoppen med seier i kveld i og med at Manchester City vant 5-0 borte mot West Bromwich tirsdag kveld. Marcus Rashford hinket av banen i søndagens FA-cup kamp mot Liverpool, men Solskjær bekreftet tirsdag at han er klart til kveldens kamp. Mannskapsmessig ser det strålende ut for United.

Sheffield United med en sensasjonelle 9. plass forrige sesong, men har ikke vært i nærheten av å gjenta den prestasjonen denne sesongen. Ligger helt sist med kun fem poeng og har 12 poeng opp til Brighton på sikker plass. Borte er åtte av ni kamper tapt (0-1-8), det eneste poenget på bortebane er kommet mot Brighton (1-1). Sander Berge, Jack Robinson, Oliver McBurnie, Jack O'Connell og Ben Osborn er alle fremdeles ute med skade. John Egan soner karantene, men det er håp om at spissen Lys Mousset kan bli klar.

3-0 til Manchester United i tilsvarende seriekamp spilt 26. juni i fjor. Manchester United blir blant midtukekupongens aller største favoritter og blir naturligvis en av våre sikre. H.

2. Everton - Leicester

Everton har faktisk ikke spilt seriekamp siden 12. januar. Da vant laget 2-1 borte mot formsvake Wolverhampton.En viktig seier for Everton det, med tanke på at tapte 0-1 hjemme mot West Ham nest sist. Ligger på 6. plass med 32 poeng, men har både en og to kamper tilgode på lagene foran seg på tabellen. Kun to poeng opp til Liverpool på den attraktive 4. plassen og Liverpool har spilt to kamper. Allan er fortsatt ute med skade, mens Abdoulaye Doucoure soner karantene for Everton som står med 4-1-3 på Goodison Park sålangt.

Leicester helt oppe på 3. plass med 38 poeng og er a poeng med Manchester City på 2. plass. Kun to poeng skiller opp til serieleder Manchester United, men Leicester har spilt en kamp mer. Sterke 4-2-0 på de seks siste seriekampene. Jamie Vardy er ute med skade, det er et minus, men Vardy er faktisk uten scoringer på de fem siste seriekampene. Knallsterke 7-1-1 på bortebane for Leicester denne sesongen.

0-1 og 2-1 i de to foregående på Goodison og Leicester er ikke sjanseløse, til tross for at de må unnvære Jamie Vardy. Likevel blir det HU på 96-rekkeren og HUB på 4332-rekkeren.

3. Brighton - Fulham

Meget viktig sekspoengs-kamp i nedrykkstriden. Brighton ligger fjerde sist med 17 poeng og har fem poeng ned til Fulham under streken. Kanonviktig og sterk 1-0 seier borte mot Leeds i siste seriekamp til tross for flere sentrale spillere ute med skade. Har fortsatt tilgode å vinne på hjemmebane denne sesongen (0-5-4). Tariq Lamptey, Alireza Jahanbakhsh og Danny Welbeck er blant spillerne som er skadet, mens både Adam Lallana og Aaron Connolly er tilbake i troppen.

Fulham med steintøff motstand i sine fire siste seriekamper og har måttet nøye seg med to poeng i disse. 0-0 hjemme mot Southampton og 1-1 borte mot Totteham. Senest to strake ettmålstap på hjemmebane med 0-1 mot Chelsea og 1-2 mot Manchester United. Har uansett vist fremgang etter en miserabel start på sesongen. Ligger tredje sist med 12 poeng og har altså fem poeng opp til Brighton på sikker plass. Beskjedne 1-3-4 på bortebane. Kaptein Tom Cairney og Terence Kongolo er begge fortsatt ute med skader.

Brighton skal ha alle muligheter til å ta sesongens første hjemmeseier i kveld og får vår fulle tillit. H.

4. Burnley - Aston Villa

Burnley ble altså laget som til slutt slo Liverpool igjen på Anfield, da de heroisk fikk med seg alle poengene på Anfield forrige torsdag. Det sendte Burnley opp på 19 poeng og dermed er det sju poeng ned til Fulham under streken. Har fått opp farten hjemme på Turf Moor også etterhvert og stod med 3-1-0 på de fire siste hjemmekampene, før ustoppelige Manchester United vant 1-0 i siste hjemmekamp. Charlie Taylor er trolig ute, mens Robbie Brady har trøbbel med akillesen og er usikker.

Aston Villa fikk det som ventet for tøft borte mot Manchester City på Etihad forrige onsdag og tapte 0-2. Tre dager senere ble det som forventet seier hjemme mot Newcastle med 2-0. Ligger på 8. plass med 29 poeng, og har kun fem poeng opp til Liverpool på den attraktive 4. plassen. Villa med to kamper mindre spilt. Klart godkjente 5-1-3 på bortebane. John McGinn er tilbake etter karantene og Villa kan mønstre mer eller mindre skadefritt lag.

Aston Villa gjorde ikke mye vesen av seg på bortebane forrige sesong og vant faktisk kun to bortekamper da, den ene mot nettopp Burnley med 2-1. Villa får tipset, men Burnley er ikke sjanseløse. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Chelsea - Wolverhampton

Frank Lampard fikk mandag sparken som manager i Chelsea og Thomas Tuchel er spådd å bli ny manager, men uansett vil ikke Chelsea ha ny manager på plass til denne kampen. Til tross for tunge spillerkjøp ligger Chelsea på en skuffende 9. plass med 29 poeng og det på 19 kamper. Det er dog ikke mer enn fem poeng opp til Liverpool på 4. plass. N'Golo Kante er eneste fravær. Ifølge Sky Sports vil Tuchel være på plass på Stamford Bridge allerede i kveld.

Salget av Diogo Jota til Liverpool og skaden til Raul Jimenez har vist seg kostbar for Wolverhampton. Kun to poeng er det blitt på de seks siste seriekampene og Wolves er helt nede på 14. plass med 22 poeng. Willian Jose er hentet på lån ut sesongen fra Real Sociedad, men det er uklart om han blir spilleklar grunnet arbeidstillatelse og krav om negativ coronatest. Marcal, Jonny, Morgan Gibbs-White og Raul Jimenez er fortsatt ute. Wolves med svake 3-1-5 på sine ni første bortekamper.

1-1 og 2-0 i de to siste tilsvarende på Stamford Bridge. Vi nøyer oss med HU.

6. Barnsley - Cardiff

De fire neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Championship.

Etter en flott periode med fem seire på seks kamper, står nå Barnsley med tre strake tap. Men det skal bemerkes at de tre tapene er kommet mot topp tre-lagene Norwich, Swansea og Watford og to av disse attpåtil på bortebane. Barnsley ligger på 12. plass med 34 poeng og har ikke mer enn åtte poeng opp til Bournemouth på playoff. Klart godkjente 6-2-4 på hjemmebane.

Cardiff med en meget skuffende sesong hittil og manager Neil Harris har som ventet fått sparken. Mick McCarthy er ny manager. Ligger helt nede på 15. plass med 29 poeng og har hele 13 poeng opp til playoff som var ambisjonen før seriestart. Marlon Pack soner karantene. Seks tap på de sju siste, men anstendige 4-3-4 på bortebane.

Det står 0-1-2 på de tre siste tilsvarende. Åpent og vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Coventry - Sheffield Wednesday

Viktig kamp i nedrykkstriden i Championship. Coventry med 26 poeng og ligger på 18. plass. Det er seks poeng ned til Rotherham under streken. Spiller som kjent sine hjemmekamper på Birminghams hjemmebane St. Andrews og står med godkjente 4-5-2 på disse. Kyle McFadzean soner karantene.

Sheffield Wednesday ligger nest sist med 19 poeng, men viktig å huske på at laget er fratrukket seks poeng. Det er seks poeng opp til Derby på sikker plass. Har vist form i det siste og står med ti poeng på sine fire siste, dog verd å merke seg at tre av disse er spilt på hjemmebane. Svært beskjedne 2-2-7 på elleve spilte bortekamper, men fikk med seg 1-1 mot Blackburn i forrige bortekamp.

Kun to hjemmetap for Coventry hittil, mens Wednesday har vært svake borte. HU.

8. Middlesbrough - Rotherham

Variable 3-0-3 på de seks siste seriekampene for Middlesbrough som noe ufortjent tapte 0-1 hjemme mot Blackburn søndag. Det var lagets tredje hjemmetap for sesongen, sju er vunnet (totalt 7-2-3). Ligger på 7. plass med 39 poeng, det er kun tre poeng opp til Bournemouth på 6. plass og playoff.

Rotherham ligger tredje sist med kun 20 poeng og har fem poeng opp til Derby over streken. Slo nevnte Derby 1-0 borte nest sist, mens det ble 3-3 hjemme mot Stoke forrige tirsdag. Beskjedne 2-2-7 på elleve spilte bortekamper. Ingen nye skader eller karantener siden Stoke-kampen.

0-0 i tilsvarende kamp på Riverside i 2018/19-sesongen. Nå tror vi klart mest på hjemmeseier. H.

9. Swansea - Brentford

Toppkamp i Championship dette. Swansea på 2.plass og direkte opprykk med 46 poeng på 24 spilte kamper. Det er sju poeng opp til serieleder Norwich (som har spilt en kamp mer). Kun målforskjellen skiller ned til Watford på 3. plass, mens Brentford på 4. plass er to poeng bak. 16 poeng på de seks siste seriekampene og solide 7-4-1 hjemme på Liberty Stadium.

Brentford gjorde sin første seriekamp på tre uker og årets første da de slo Luton 1-0 hjemme lørdag. Ligger altså på 4. plass med 44 poeng, men har en kamp mindre spilt enn Swansea og solide 6-3-2 på bortebane. Er faktisk ubeseiret siden 24. oktober da det ble 2-3 tap borte for Stoke og står med 9-7-0 på de 16 siste seriekampene.

Dette ser jevnt ut på forhånd og vi tar sjansen på en ugardert poengdeling. U.

10. Hibernian - Rangers

De tre siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra skotsk Premiership. Her er det en litt haltende tabell i øyeblikket der Rangers og Ross County har spilt 25 kamper, mens St. Mirren på 8.plass kun har spilt 21 kamper. Etter 33 serierunder deles den skotske serien i to, de seks øverste havner i Championship Group, mens de seks nederste må spille i Relegation Group.

Hibernian med skuffende 0-3 tap for St. Johnstone i lørdagens semifinale i ligacupen. I serien ligger laget på 4. plass med 40 poeng på 24 spilte kamper. Det er formidable 29 poeng opp til suverene Rangers på topp. Etter to skuffende hjemmetap i serien, er det blitt fire poeng på de to siste med 1-1 borte mot Celtic nest sist.

Rangers med knallsterke 22-3-0 på sine 25 første seriekamper og er hele 23 poeng foran Celtic på 2. plass, riktignok med tre kamper mer spilt. Hjemme har laget vunnet 12 av 12 spilte. Borte er det blitt 10 seire og tre uavgjort.

2-2 i tilsvarende kamp i Edinburgh tidlig i sesongen. Rangers er blytunge favoritter på midtukekupongen, så vi tar med en halvgardering i denne. UB.

11. Livingston - Kilmarnock

Skotsk Premiership. Her er det en litt haltende tabell i øyeblikket der Rangers og Ross County har spilt 25 kamper, mens St. Mirren på 8.plass kun har spilt 21 kamper. Etter 33 serierunder deles den skotske serien i to, de seks øverste havner i Championship Group, mens de seks nederste må spille i Relegation Group.

Formidable 9-2-0 på de elleve siste kampene i alle turneringer for Livingston etter at David Martindale overtok som manager. Martindale som i 2006 måtte i fengsel og sone en dom på seks og et halvt år for narkotikaforbrytelser. Den nye manageren kom inn som frivillig i klubben for syv år siden. David Martindale har hatt flere forskjellige oppgaver i klubben, og var assistent-manager da han ble forfremmet. I serien står Livingston med 6-2-0 på sine åtte siste seriekamper og ligger på 5. plass med 32 poeng. Det er åtte poeng ned til Kilmarnock på 7. plass, ergo har Livingston en meget god sjanse til å bli med i Championship Group.

Kilmarnock på sin side har kun fire poeng opp til Dundee United på 6. plass. Sliter økonomisk for tiden og har faktisk søkt staten om lån for å overleve. Sliter også på bortebane der åtte av tolv kamper er tapt denne sesongen. Men formen er ikke så aller verst med 2-1-1 på de fire siste seriekampene.

Det endte 1-3 i tilsvarende kamp 17. oktober, men Livingston er mye bedre nå enn da og får et klart tips. H.

12. St. Johnstone - Aberdeen

St. Johnstone med 3-0 seier hjemme mot Hibernian i lørdagens semifinale i ligacupen og er dermed klar for finale. I serien stod laget med tre strake poengdelinger, før det ble 1-0 hjemme mot St. Mirren for halvannen uke siden. Ligger på 9. plass med 23 poeng og har kun fire poeng ned til tabelljumbo Hamilton, men heller ikke mer enn fem poeng opp til Dundee United på 6. plass. Beskjedne 3-3-6 på hjemmebane.

Aberdeen på 3. plass med 42 poeng og har ikke mer enn fire poeng opp til Celtic på 2. plass. Røk hele 1-4 borte mot Ross County nest sist, men slo tilbake med 2-0 seier hjemme mot Motherwell lørdag. Klart godkjente 4-4-2 på ti spilte bortekamper.

1-0 til Aberdeen i tilsvarende kamp forrige sesong, to strake poengdelinger i de foregående sesongene. UB.

