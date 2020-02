Manchester United kommer ikke til dekket bord

Manchester United har et strålende utgangspunkt foran hjemmereturen mot Club Brügge. Men det belgiske mesterlaget blir ingen walkover.

Det er naturligvis Europa League det handler om denne torsdagen. Hele 15 returkamper i 16-delsfinalene står på menyen i kveld. Manchester United, Arsenal, Wolverhampton, FC København og Malmö er blant lagene som er i aksjon. På hockeyfronten er det serierunde både i Get-ligaen og i SHL.

Fredag er det ca 353 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Manchester United - Club Brügge pause/fulltid U/H 4,00 (spillestopp kl 20.55)

Manchester United med et flott utgangspunkt etter at det ble 1-1 i Brügge sist torsdag. Er oppe på 5. plass i Premier League etter søndagens 3-0 seier hjemme mot Watford. Det er også på hjemmebane United har levert klart best denne sesongen (7-5-2). Paul Pogba og Marcus Rashford er de eneste fraværene for Ole Gunnar Solskjær og skadesituasjonen er bedre enn på lang tid.

Klikk her for å levere dette spillet

Solid gruppespill i Champions League

Club Brügge på 3. plass bak Paris Saint-Germain og Real Madrid i høstens gruppespill i Champions League og kom således inn i 16-delsfinalen som gruppetreer fra gruppespillet i Champions League. Holdt Real Madrid til 2-2 borte i gruppespillet og tapte kun 0-1 for PSG. Topper hjemlig belgisk serie overlegent med ni poeng ned til Gent på 2. plass og har solide 8-4-1 på bortebane. Emmanuel Denis som scoret Brügges mål forrige tirsdag, er skadet og spiller ikke.

Sportspill øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Europa League og ishockey - sjekk våre analyser

Oddssingel Europa League: United kommer ikke til dekket bord

Oddsdobbel Europa League: Arsenal er friskmeldt

V4/V5 Momarken: Svenskegjesten får full tillit

Lotto lørdag: Slik blir du klar for Gulltrekning i Lotto



Manchester United må være tålmodige

Club Brügge fikk altså med seg poeng fra bortekampen mot Real Madrid i gruppespillet i Champions League og tapte kun 0-1 for PSG i Paris. Manchester United vant alle sine tre hjemmekamper i gruppespillet, men det stod uavgjort til pause i to av dem. 4,00 i odds på at det står uavgjort til pause og at United avgjør i andre omgang, er flott odds og kan spilles.

Klikk her for å levere dette spillet