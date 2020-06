Manchester United-linket spiss scorer i byderbyet

Flere storklubber viser interesse for Lucas Ocampos. Vi tror ikke det forstyrrer argentineren. Han fortsetter å banke inn mål.

Torsdag er elendig La Liga tilbake. Høydepunktet på et magert oddsprogram er utvilsomt byderby i Andalucia, hvor Sevilla møter Real Betis.

Sevilla - Real Betis - Lucas Ocampos scorer mål - 3,20 (spillestopp kl. 21.55)

Premier League-klubbene Everton og Burnley snuste på Lucas Ocampos i fjor sommer, men han endte opp hos Sevilla i La Liga. Den allsidige spissen ble hentet fra Marseille for 15 millioner euro, og det har vært vel anvendte penger. Argentineren har hatt en fantastisk sesong i Sevilla, og går mot sin beste sesong noensinne i 2019-2020-sesongen.

25-åringen har vært i kjempeform for spanjolene denne sesongen. Tolv scoringer og tre målgivende er fasiten etter overgangen fra franske Marseille. Prestasjonene hans etter overgangen til spansk fotball har gjort at storklubber som Real Madrid og Borussia Dortmund har fattet interesse for ham, men i følge den britiske avisen The Sunday Mirror skal også Manchester United ha meldt seg på i kampen om argentineren.

Tolv scoringer for Sevilla

Ocampos, som ofte er best når han spiller på høyrekanten eller venstrekanten, har allerede scoret ti av Liga-målene denne sesongen. Han scoret 1-0-målet i det forrige El Gran Derbi. Sevilla vant kampen 2-1 på Estadio Benito Villamarín.

Ocampos er i støtet

Den Buenos Aires-fødte stjernespilleren har syv års erfaring med spill i Europa etter at han kom til Monaco i 2012. Gjennombruddet hans i Argentina kom med River Plate i landets nest høyeste divisjon. Han scoret syv mål på 39 kamper i River Plate sin opprykkssesong.

Før koronapausen i den spanske toppdivisjonen hadde Ocampos scoret i tre La Liga-kamper på rad, og den tidligere AC Milan- og Marseille-stjernen vil fortsette der han slapp.

Vi tror argentineren er tilbake på scoringslisten når sesongen starter. 3,20 i odds på Lucas Ocampos-scoring er ok, men ikke mer enn det.

