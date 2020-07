Manchester United med stø kurs mot topp fire

Med seier eller uavgjort i kveld klatret Manchester United opp på en topp fire-plassering. Vi tror på målfest når West Ham kommer på besøk i kveld.

Manchester United røk riktignok ut av FA Cupen søndag, men rullerte på laget - et tydelig signal på at ligaen prioriteres der en plass blant de fire nå absolutt er innen rekkevidde. I kveld kommer West Ham, som berget plassen fredag kveld, på besøk. Kan vi få målfest?



Premier League. Manchester United er nummer fem med 62 poeng, men med bare ett poeng opp til Chelsea (møter Liverpool borte i kveld) og målforskjellen bak Leicester med èn kamp mindre spilt, ser det ganske lyst ut for Solskjærs menn med tanke på en topp fire-plassering likevel med poeng i kveld. De møter nettopp Leicester i serieavslutningen på bortebane søndag og med poeng her kan de reise ned dit og trygge inn CL-plassen med uavgjort. De har vist flott ligaform i det siste med 7-3-0 på sine siste ti, men røk ut av FA Cupens semifinale søndag mot Chelsea (1-3) i en kamp der manager Solskjær valgte å rullere en del på elleveren. 10-6-2 hjemme på Old Trafford i ligasammenheng, men de røk 0-2 borte i det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen. Jones, Tuanzebe og Bailly er helt sikkert ute, mens Shaw og Maguire begge er usikre. 2-1 her sist sesong.



West Ham berget plassen fredag da laget slo Watford 3-1 hjemme i nøkkelkampen på London Stadium. Tre mål før pause avgjorde den kampen i en trøblete sesong for hovedstadsklubben som ligger på 16. plass med 37 poeng før turen til Manchester i kveld. 4-4-10 er fasiten på utebane. Felipe Anderson er tilbake i spill igjen. Det betyr at Snodgrass er eneste mann på skadelista.



Manchester United satser alt på en topp fire-plassering nå og har vist solid ligaform lenge. West Ham berget plassen før helgen. H på Old Trafford - vi satser på storseier og spiller -2 som singelspill i denne kampen.

