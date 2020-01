Manchester United roter det ikke til mot Tranmere

Manchester United er store favoritter i dagens FA-cupkamp borte mot Tranmere.

Søndagens langoddsprogram byr blant annet på FA-cup fra England og både Liverpool og Manchester United skal i aksjon. Ellers er det høyinteressante kamper fra både Serie A og La Liga, og det spilles flere kamper i både Ligue 1 og Bundesliga.

Tranmere - Manchester United handikap fulltid 1-0 - B 1,75 (spillestopp kl 15.55)

League One-laget Tranmere tok seg videre til 4. runde etter å ha slått et B-preget Watford i omkampen torsdag kveld. Watford-manager Nigel Pearson hadde gitt klar beskjed før den omkampen, at han ikke kom til å prioritere den kampen og han holdt orrd og stilte med et B-lag i den kampen. Tranmere vant 2-1 etter ekstraomganger og den kampen ble altså spilt så sent som torsdag kveld. Tranmere er ellers i trøbbel i League One. Der ligger laget tredje sist og på direkte nedrykksplass med kun 22 poeng. Det er tre poeng opp til MK Dons på sikker plass. Svake 3-5-5 på 13 spilte hjemmekamper i serien.

Manchester United med tre tap på de fire siste i Premier League og gedigen nedtur med 0-2 tap hjemme for Burnley onsdag kveld. Holder fortsatt 5. plassen i serien med sine 34 poeng og det er ikke mer enn seks poeng opp til Chelsea på 4. plass. Viktige Marcus Rashford er som kjent ute i flere uker, mens Scott McTominay og Paul Pogba fortsatt er skadet. Ole Gunnar Solskjær holder kortene tett til brystet før dagens kamp, men er ventet å stille med en sterk ellever. Victor Lindelöf og nylig friskmeldte Eric Bailly er ventet å danne midtstopperpar.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United trenger de oppturene de kan få og selv om United har levert svakt på bortebane i Premier League, skal de fikse et Tranmere-lag som må være slitent etter 120 minutters spill mot Watford torsdag kveld. Å spille handicapseire på bortelag, er sjelden god butikk. Men borteoddsen er kun på 1,25. Vi setter pengene på at United vinner med minst to mål til akseptable 1,75 i odds. Det objektet kan ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Real Sociedad - Mallorca H 1,40 (spillestopp kl 18.25)

Kun en seier på de fem siste seriekampene, så "hvetebrødsdagene" ser ut til å være over for Martin Ødegaard og hans Real Sociedad. Begge seriekampene etter nyttår er tapt. Holder likevel en flott 6. plass med 31 poeng, og har ikke mer enn fire poeng opp til Sevilla på 4. plass. 4-2-3 totalt hjemme. Igor Zubeldia er klar igjen etter karantene.

Mallorca med en knallsterk 4-1 seier hjemme over Valencia forrige søndag og tok seg dermed opp på sikker plass og ligger fjerde sist med 18 poeng. Det skiller to poeng ned til Celta Vigo under streken. Hele 17 poengene er tatt hjemme. Mallorca med seriens desidert svakeste bortestatistikk og har kun tatt ett poeng på sine ni første bortekamper (0-1-8).

Det må være toppsjanse for Real Sociedad her og selv om 1,40 er laber odds, får det duge som kombinasjonsobjekt til minimum tomålsseier til Manchester United.

