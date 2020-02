Manchester United slår Club Brugge

Club Brugge sliter mot lag fra Premier League. Vi tror Manchester United vinner i Belgia.

Torsdagens langoddsprogram byr på alle 16-delsfinalene i Europa League. I Anterselva det er klar for single mixed stafett (parstafett) i VM i skiskyting og i Ski de Tour er det klart for fellesstart for både kvinner og menn. Forøvrig er det full serierunde i Get-ligaen og i SHL i ishockey.

Club Brugge - Manchester United B 2,30 (spillestopp kl 18.50)

Club Brugge har levert en superb sesong i Belgia, hvor de har ledet Jupiler Pro League mesteparten av sesongen. De topper den belgiske toppserien ni poeng foran Gent, men de var i realiteten sjanseløse på avansement i gruppe A i Champions League. De havnet i gruppe med PSG og Real Madrid, og klarte kun å få med seg tre poeng fra gruppespillet. De scoret kun fire mål på seks kamper, og slapp inn i snitt to mål per kamp.

Solskjær har tett igjen bakover

Det har vært mye snakk om de svake resultatene til Manchester United i England denne sesongen, men i Europa League har de prestert bra. De vant gruppe L med 13 poeng, og tapte kun én kamp i gruppespillet da de allerede var klare for avansement. De har scoret ti mål i gruppespillet, og Mason Green har satt inn fire av dem.

Det er likevel defensivt Manchester United har imponert mest i Europa League. De har bare sluppet inn to mål på seks kamper, begge målene kom i 1-2-tapet mot Astana. Ole Gunnar Solskjærs menn klarte å holde tett bakover i fem kamper.

Nettopp forsvarsspillet har vært bedre hos Manchester United de siste ukene. De røde djevlene har holdt nullen i de fire siste kampene uansett turnering. I forrige serierunde tok de en sterk 2-0-seier mot Chelsea, men det var flere kontroversielle situasjoner i kampen. Midtveis i den første omgangen løftet en liggende Manchester United-kaptein Harry Maguire foten og plasserte knottene i skrittet på Michy Batshuayi ute på sidelinjen. Men verken VAR eller dommeren mente det var rødt kort. VAR grep imidlertid inn mot Chelsea da Kurt Zouma trodde han hadde utlignet til 1-1 tidlig i andre omgang. Seieren mot Chelsea gjør at Manchester United henger med igjen i kampen om den viktige fjerdeplassen.

Mulighet for Champions League-plass

Europa League er uansett en mulighet for Manchester United til å skaffe seg en plass i neste års Champions League, men da må de vinne turneringen som de gjorde i 2017. Det er ikke helt utenkelig at de kan klare det.

Det virker som Manchester United er litt på gang. De har møtt Club Brugge to ganger tidligere i Champions League-kvaliken. Da vant de begge kampene. De slo dem 3-1 på Old Trafford og vant 4-0 på bortebane.

Ole Gunnar Solskjær må fortsatt klare seg uten Paul Pogba og Marcus Rashford som begge er ute med skader. Scott McTominay, Axel Tuanzebe og Victor Lindelof er alle usikre.

Manchester United-manageren antyder at Odion Ighalo kan starte kampen i Belgia. Den 30 år gamle nigerianeren kom inn som innbytter i 2-0-seieren mot Chelsea.

Club Brugge sliter mot Premier League-lag

Club Brugge hentet Michael Krmencik fra Viktoria Plzen sist måned, og han er ventet å starte kampen mot United, mens Clinton Mata og Krepin Diatta er tilgjengelig etter å ha vært suspendert i Europa.

Club Brugge har herjet i den belgiske toppserien, men Jupiler Pro League holder ikke samme nivå som Premier League. Belgierne står uten seier i de ti siste kampene mot Premier League-motstand, og de har tapt åtte av dem. United har vunnet de tre siste 16-delsfinalene i Europa League. De har slått ut Ajax, FC Midtjylland og St. Etienne i denne perioden. Vi tror Uniteds spillermateriell holder et høyere nivå. 2,30 i odds på United-seier er ok.