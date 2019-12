Manchester United sliter med å levere på bortebane

Manchester United har vært ustabile på bortebane og må garderes på lørdagskupongen. Sjekk våre tips her.

Årets siste lørdagskupong byr på seks kamper fra Premier League og seks kamper fra National League. Bonuspotten er på ca 660 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55.





1. Burnley — Manchester United

Etter 1-0-seire mot Newcastle og Bournemouth, gikk Burnley på et knepent 0-1-tap på Goodison Park på Boxing Day. Lørdag venter en tøff match mot et Manchester United-lag som er stinn av selvtillit etter å ha snudd 0-1 til 4-1-seier hjemme mot Newcastle. Burnley har ikke vunnet på de ni siste kampene mot Manchester United i Premier League. Fasiten viser fem tap og fire uavgjorte. Det verste er likevel at de ikke har klart å score i de fire siste kampene mot «De røde djevlene» på Turf Moor. Men er det en gang Burnley skal klare å score på United så er det nå. Ole Gunnar Solskjær sine karer har nemlig sluppet inn mål i de 14 siste Premier League-kampene.

Scott McTominay pådro seg en knesksde på Boxing Day, og går trolig glipp av kampen på Turf Moor. Paul Pogba kan i så fall komme til å erstatte McTominay. Franskmannen har kommet inn fra benken i de to siste kampene.

Burnley-spissen Ashley Barnes er ventet å være tilbake. Det vil forsterke Burnley offensivt. Manchester United har kun vunnet to av ni bortekamper denne sesongen. Mangel på stabilitet har vært et problem for Ole Gunnar Solskjær sine menn denne sesongen, så det vil ikke være direkte overraskende om de ikke klarer å vinne. United er store favoritter, men vi stoler ikke helt på dem. Burnley har ikke tapt siste ligakampen i kalenderåret siden 2012. UB.

2. West Ham — Leicester

West Ham ligger kun ett poeng over nedrykkstreken før lørdagens kamp, og et tap hjemme mot Leicester kan besegle manager Manuel Pellegrinis skjebne. Å spille hjemme på London Stadium har ikke vært noen fordel for the Hammers de tre siste månedene. Klubben fra Øst-London har kun to seire på de tolv siste kampene, og begge har kommet på bortebane. Sist de vant på hjemmebane var mot Manchester United 22. september (2-0).

Leicester ble ydmyket av Liverpool hjemme på King Power Stadium. De tapte 0-4, og står uten seier i de tre siste kampene. Laget ligger fortsatt på andreplass på Premier League-tabellen. Skal Brendan Rodgers sine menn henge med i kampen om ligatittelen denne sesongen, så må de vinne mot lag som West Ham. Statistikken tyder iallfall på at de kan få med seg poeng fra London Stadium. Leicester er nemlig ubeseiret i ni av de siste ti kampene mot West Ham i alle turneringer, og de har to uavgjorte og to seire på de fire siste bortekampene i Øst-London. Ryan Fredericks er tilbake hos vertene, mens nå er Aaron Cresswell suspendert. Leicester mangler bare Marry James som har vært ute siden januar med en akillesskader. BBC spekulerer i om Brendan Rodgers vil hvile Jami Vardy på grunn av det tette kampprogrammet. Leicester må tilbake på vinnersporet.

Under tvil setter vi B.

3. Norwich — Tottenham

Norwich er uten seier i de seks siste ligakampene etter å ha tapt 0-1 mot Aston Villa på Boxing Day. Kanarifuglene har bare vunnet tre av 19 ligakamper denne sesongen, og ligger nå helt sist på Premier League-tabellen. Det er ingen tvil om hvor skoen trykker hos Premier League-nykommeren. Manager Daniel Farke har ikke klart å få orden på den defensive organiseringen, og Norwich har sluppet inn minst to mål i alle unntatt én av hjemmekampene i ligaen.

Selv om Tottenham ikke har imponert spillemessig med Jose Mourinho som manager, så kan de krype inn blant topp fire-lagene før nyttår. Spurs var tolv poeng bak en topp fire-plassering da Mourinho tok over, og nå er luken frem til topp fire-lagene kun tre poeng. I likhet med Farke har heller ikke Mourinho klart å tette forsvaret. Spurs har sluppet inn mål i alle bortekampene denne sesongen. Norwich har tapt fem av de seks siste hjemmekampene. Son, Winks og Sissoko er alle suspendert hos Tottenham, men Spurs skal være sterke nok til å ta tre poeng her. B

4. Newcastle — Everton

Newcastle rotet vekk 1-0-ledelsen mot Manchester United på Boxing Day, og tapte 1-4 etter en rekke feil. At kollapsen mot Ole Gunnar Solskjærs menn tilhører sjeldenhetene viser hvilken fremgang the Magpies har hatt denne sesongen. Newcastle har kun tapt tre av de siste ti kampene, og alle tre tapene har kommet på bortebane. Steve Bruce er i ferd med å gjøre St James' Park til et fort. Statistikken viser nemlig at Newcastle er ubeseiret i de åtte siste hjemmekampene i Premier League. Det siste tapet på St James' Park kom mot Arsenal i serieåpningen.

Everton har slått på stortrommen og erstattet Marco Silva med italienske Carlo Ancelotti. Italieneren fikk en fantastisk velkomst på Goodison Park da han ledet the Toffees for første gang på Boxing Day, og Everton vant 1-0 mot Burnley i debuten hans. Det var ingen strålende kamp, men det viktigste er at laget vinner også på dårlige dager. Everton er ubeseiret i de fire siste kampene, og de er fire poeng over nedrykksstreken før lørdagens bortekamp. På bortebane har the Toffees vært elendige denne sesongen. De har kun vunnet én av de ni siste kampene borte fra Goodison Park, og har bare fire seire på 18 bortekamper i 2019. Da er det dårlige nyheter at Newcastle har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene sine. Ancelotti får antakeligvis bruk for all sin italienske kynisme på St James' Park. Samtidig skal man ikke undervurdere ny manager-effekten.

Denne kampen er ganske åpen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Southampton — Crystal Palace

Ralph Hasenhuttl viste coaching i verdensklasse da Southampton slo Chelsea 2-0 på Stamford Bridge på Boxing Day. Chelsea slet med å skape sjanser mot et defensivt Saints-lag. Michael Obafemi sendte gjestene i ledelsen med en vanvittig soloraid i første omgang. Etter pause la Nathan Redmond på til 2–0. Den overraskende seieren gjør at Southampton fortsetter fremgangen. De har nå fire seire den siste måneden, og har klatret opp til 14.-plass på tabellen. Men hjemmeformen til the Saints har vært et problem hele sesongen. De har bare vunnet to kamper på St Mary's, og begge kom mot lag som kaver under nedrykksstreken. Southampton er på bedringens vei, men de maktet likevel ikke å stoppe West Ham i å ta tre poeng mot dem i den forrige hjemmekampen.

Palace opplever de samme problemene som Southampton på hjemmebane, men den svake hjemmestatistikken ble litt forbedret på Boxing Day da de slo West Ham 2-1 etter en scoring helt på tampen av Jordan Ayew. Roy Hodgson imponerer med Palace-mannskapet. The Eagles har kun tapt én av de siste seks Premier League-kampene. Laget fra Sør-London ligger på niendeplass, kun tre poeng bak topp seks-lagene. Palace har vært betydelig bedre borte enn hjemme på Selhurst Park. De har kun tapt seks av 18 bortekamper i Premier League i 2019, og alle tapene kom mot lag fra øvre halvdel av tabellen.

Bare de tre topplagene slipper inn færre mål enn Crystal Palace, og de er sterke på bortebane. Southampton har tydeligvis funnet formen. Denne kampen kan bikke begge veier. Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. Watford — Aston Villa

Watford brøt endelig forbannelsen på Vicarage Road og vant første hjemmekamp denne sesongen da slo Manchester United 2-0. The Hornets senket Ole Gunnar Solskjærs mannskap etter pause, og foruten tre viktige poeng fikk London-klubben også litt sårt tiltrengt selvtillit. Oppturen fortsatte på Boxing Day da de spilte 1-1 mot Sheffield United på bortebane. Poenget på Bramall Lane gjorde at de tok seg vekk fra bunnplasseringen. Spørsmålet er om Nigel Pearson kan redde dem fra nedrykk. Det kan se slik ut. Han er den tredje manageren i klubben denne sesongen, og på de fire kampene han har ledet klubben har the Hornets tatt fem poeng.

Aston Villa fikk også en opptur på Boxing Day da de slo nedrykksrival Norwich 1-0 hjemme på Villa Park. Det var første seieren til Villa på fem kamper. Birmingham-klubben har kun tatt syv poeng av de siste 30 mulige, og seks av poengene kom foran egne fans. 1-1-7 og 12-19 i målforskjell på bortebane gjør Aston Villa til det desidert verste bortelaget i Premier League. Mangler viktige John McGinn. Også usikkert om Tyrone Mings rekker kampen. Watford bør ta sesongens andre hjemmeseier. H.

7. Hartlepool — Barrow FC

De seks siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra National League. I denne divisjonen er det kun vinneren som rykker direkte opp til League Two, mens lagene 2 til 7 spiller playoff om en ledig plass.

Hartlepool er en middelhavsfarer. De ligger på 14. plass etter to tap på de tre siste kampene. Begge tapene har kommet på bortebane mot topp seks-lag. På Boxing Day tapte de 1-4 borte mot Harrogate Town som ligger på fjerdeplass. Hartlepool tok en knepen 1-0-seier mot serieleder Barrow tilbake i starten av september, men formkurven har pekt nedover siden november. Laget har bare vunnet to av de siste åtte kampene.

Formkurven til Barrow peker motsatt vei. De har kun ett tap på de 16 siste kampene, og 13 av kampene er vunnet. Barrow topper National League med 48 poeng, og de har to kamper mindre spilt enn de tre nærmeste opprykksrivalene. 7-1-4 på bortebane gjør dem til det nest beste bortelaget i ligaen så langt. Barrow har vunnet de tre siste bortekampene uten å slippe inn mål. Jakter revansj mot Hartlepool lørdag. B.

8. Torquay — Woking

Torquay vant National League South sist sesong og rykket opp til National League. Er i fritt fall på tabellen. De har sju strake tap, og har sluppet inn 22 mål på de sju kampene. På Boxing Day fikk de bank av Yeovil og tapte 2-6 på bortebane. Bakover lekker Torquay som en sil. Med 52 baklengsmål er de laget som slipper inn definitivt mest mål i National League.

Woking kom på plassen bak Torquay i National League South, men rykket opp etter å ha vunnet playoffen. De fikk en glimrende start på sesongen, og vant syv av de åtte første kampene. Nykommeren ligger nå på en flott sjetteplass, bare syv poeng bak topplagene Barrow og Yeovil. 6-3-3 på bortebane gjør gjestene til et av de beste bortelagene i divisjonen. Tre av de fire siste kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Begge kampene sist sesong og den første kampen mellom lagene tidligere i høst endte med poengdeling. Det er stor sjanse for at også lørdagens kamp ender uten en vinner, men bortestatistikken til Woking gjør at vi garderer denne matchen.



Vi spiller U på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

9. Solihull Moors — Notts County

Solihull Moors er en fersk klubb. Den ble grunnlagt så sent som i 2007 ved fusjon av Moor Green og Solihull Borough. Sammenslåingen må sies å være en suksess. Solihull Moors røk ut i semifinalen i playoffen sist sesong, og de henger med i playoffsonen også denne sesongen. Laget er på femteplass med 41 poeng, men de har to kamper mindre spilt enn fire av de fem lagene over dem på tabellen. Solihull Moors er råsterke hjemme på Damson Park, hvor de står med seks strake seire. Hjemmestatistikken viser 9-0-2, og den gjør dem til det nest beste hjemmelaget i ligaen så langt denne sesongen.

FC Notts County rykket ned fra League Two sist sesong, og fikk en litt tung start på sesongen. Nå virker det som det har løsnet for klubbens som regnes som verdens eldste ligaklubb. De er ubeseiret i de fire siste kampene, og står med to seire på rad før bortekampen i West Midlands. To av de tre siste bortekampen er vunnet, og i begge seirene scoret de fire mål, men det har vært mot svak motstand. Nå får de virkelig noe å bryne seg på, men det er kamper som denne Notts County må vinne om de har tenkt å rykke opp igjen til League Two. Vidåpen match.



Vi spiller HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Halifax — Chesterfield

Halifax er oppe på tiendeplass takket være en sterk start på sesongen. Laget fra West Yorkshire har møtt veggen de siste to månedene. Statistikken viser at Halifax Town kun har én seier på de elleve siste kampene. Sist de vant på hjemmebane var tilbake i slutten av september. På Boxing Day fikk de juling av Stockport City på bortebane, hvor de tapte hele 1-5. Det var det tredje tapet på rad for Halifax Town, men de har likevel bare tre poeng opp til en playoffplass. De var et midt på tabellen-lag sist sesong, og er på vei til å bli det også denne sesongen.

Chesterfield rykket ned fra League Two for to år siden Sist sesong endte de nede på 15.-plass i National League, og denne sesongen har nedturen fortsatt. Før lørdagens kamper ligger Chesterfield under nedrykksstreken - på tredje sisteplass. De har tatt fire poeng på de to siste bortekampene. De slo Torquay (2-0) og spilte uavgjort mot Aldershot (2-2). I forrige serierunde imponerte Chesterfield med å spille 2-2 mot topplaget Solihull Moors. Ikke utenkelig at også denne kampen ender med poengdeling, men Chesterfield er litt i dytten.

Vi spiller en litt vågal halvgardering. UB.

11. Aldershot — Barne

Aldershot ble reddet fra nedrykk sist sesong siden Gateshead ikke klarte å oppfylle vilkårene for National League-lisens, og de strever også denne sesongen med å holde hodet over vannet. Aldershot ligger på 20. plass, ett poeng over nedrykksstreken. De trenger desperat poeng om de ikke skal starte det nye året på nedrykksplass, men formen er elendig. Aldershot har kun vunnet én av de siste fem kampene i alle turneringer, så selvtiliten er ikke på topp før lørdagens hjemmekamp mot Barnet.

Barnet var svake sist sesong, men de sikter mot en playoffplass denne sesongen. På papiret har de en håndfull talentfulle spillere som burde være i stand til å henge med i toppen av National League-tabellen, men før lørdagens kamp ligger de på ellevteplass, fire poeng bak sjuendeplassen. Men de har spilt færre kamper enn lagene over dem på tabellen, og de viser glimrende form. Barnet har alle muligheter til å tette gapet frem til lagene i playoffsonen. Med fire seire på rad før bortekampen mot Aldershot er gjestene favoritter. B.

12. Maidenhead — Wrexham

Viktig bunnkamp. National Leagues dårligste hjemmelag møter ligaens svakeste bortelag. Maidenhead United vaket like over nedrykksstreken sist sesong, og denne sesongen ser også ut til å bli en kamp for å unngå nedrykk. De er på full fart nedover tabelen etter tre tap på de fire siste kampene. Før lørdagens hjemmekamp er de kun to poeng foran Wrexham som er på nedrykksplass. Maidenhead United er ligaens dårligste hjemmelag. På 13 hjemmekamper har de bare tatt ni poeng. Vertene står med tre strake hjemmetap før sekspoengskampen mot Wrexham fra Wales, men det mest bekymringsfulle er at målene renner inn. På de tre siste hjemmekampene har de sluppet inn elleve mål.

Wrexham på sin side viser tegn til bedring. Waliserne har vunnet tre av de fire siste kampene, men to av de tre seirene har kommet foran egne fans 1-3-9 på bortebane gjør Wrexham til ligaens dårligste bortelag, men sesongens eneste borteseier kom så sent som for tre uker siden. Waliserne viser fremgang, og de har hatt et godt tak på Maidenhead. Wrexham har vunnet de to siste oppgjørene på York Road. Vi tror ikke de taper denne gangen heller. UB.

96-rekker:

1. Burnley — Manchester United UB

2. West Ham — Leicester B

3. Norwich — Tottenham B

4. Newcastle — Everton HUB

5. Southampton — Crystal Palace HB

6. Watford — Aston Villa H

7. Hartlepool — Barrow B

8. Torquay — Woking U

9. Solihull Moors — Notts County HB

10. Halifax Chesterfield UB

11. Aldershot Barnet B

12. Maidenhead Wrexham UB





432-rekker:

1. Burnley — Manchester United UB

2. West Ham — Leicester B

3. Norwich — Tottenham B

4. Newcastle — Everton HUB

5. Southampton — Crystal Palace HUB

6. Watford — Aston Villa H

7. Hartlepool — Barrow B

8. Torquay — Woking UB

9. Solihull Moors — Notts County HUB

10. Halifax Chesterfield UB

11. Aldershot Barnet B

12. Maidenhead Wrexham UB