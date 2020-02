Manchester United sliter uten Rashford

Manchester United har ikke scoret i ligaen etter at Marcus Rashford ble skadet. Vi tror likevel de kan ta poeng i London mandag kveld.

Chelsea - Manchester United 1,85 - 3,50 - 3,95 U (spillestopp kl. 2055)

Chelsea klamrer seg til den viktige fjerdeplassen. De står uten seier i de tre siste kampene, og nå pustes de i nakken av både Tottenham og Sheffield United.

Kjernen til Chelsea-problemene ligger i at de ikke klarer å holde tett bakover. The Blues har kun holdt nullen i to av de 13 siste Premier League-kampene, og i forrige serierunde valgte Frank Lampard å plassere keeper Kepa Arrizabalaga, som har fått mye pepper den siste tiden, på benken. Han ble erstattet av veteranen Willy Caballero da Chelsea spilte 2-2 mot Leicester.

Chelsea har sluppet inn minst ett mål i 20 av 25 kamper denne sesongen, så det er kanskje ikke så rart at Lampard var frustert over at the Blues ikke klarte å signere defensive forsterkninger i januarvinduet.

Scorer ikke uten Rashford

Etter kun én seier på de fem siste ligakampene har Manchester United falt ned til niendeplass. Ole Gunnar Solskjær merker presset. United-manager vet at han trenger poeng i mandagens kamp om de ikke skal bli hektet av i kampen om en topp fire-plassering. De ligger seks poeng bak Chelsea, og et tap vil være katastrofalt i kampen om en plass i Champions League-kvalifiseringen neste sesong.

De defensive problemene til Chelsea gjør at Manchester United bør kunne klare å score i mandagens kamp på Stamford Bridge. Men det er noe de ikke har klart i ligaen siden Marcus Rashford ble skadet. De røde djevlene har nå spilt 285 minutter i Premier League uten å få ballen i mål.

De har likevel et lite psykologisk overtak på London-klubben. Manchester United har nemlig allerede vunnet to ganger mot Chelsea denne sesongen. De slo dem 4-0 på Old Trafford i ligaen, og de vant 2-1 på Stamford Bridge i ligacupen i oktober. Problemet er bare at de mangler Marcus Rashford, som har scoret fire av Uniteds seks mål mot Chelsea. Uten Rashford har Manchester United vært tamme offensivt.

Chelsea tar mer poeng borte enn hjemme

Chelsea har en sterk hjemmestatistikk mot Ole Gunnar Solskjærs menn. London-klubben har bare tapt én av de siste 17 hjemmekampene mot Manchester United i Premier League (10-6-1). Statistikken forteller også at bortelaget ikke har vunnet noen av de 13 siste ligakampene siden Chelsea vant 1-0 på Old Trafford i mai 2013.

Men: Chelsea har tatt mer Premier League-poeng borte enn hjemme denne sesongen, og bare 16 av 43 Premier League-mål har blitt scoret på Stamford Bridge. Det gjør at vi tror United kan ta poeng i denne kampen, selv om de kun har vunnet én ligakamp i 2020.

Chelseas toppscorer Tammy Abraham må testes før kampen om ankelen hans holder, mens Christian Pulisic og Ruben Loftus-Cheek er begge fortsatt ute med skader.

Manchester Uniteds nysignering Odion Ighalo er i troppen. Den defensive midtbanespilleren Nemanja Matic er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert, mens Marcus Rashford, Paul Pogba og Scott McTominay er alle på skadelisten.

Chesea har aldri vunnet en Premier League-kamp mot Manchester United på en mandag. Vi tror ikke de vinner denne mandagen heller. Vi tror Manchester United unngår tap i hovedstaden. Oddsen på uavgjort er 3,50. Det er spillbart.

