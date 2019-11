Manchester United-stjernenes nye klubb har cupsuksess

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne tirsdagen, til tross for at det er landslagpause i de store europeiske ligaene. Det spilles en rekke kamper i EFL Trophy-turneringen i England, hvor lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two er involvert. Det spilles også en spennende semifinalen i cupen i håndball mellom Fyllingen og Haslum. Det blir en thriller. På ishockeyfronten er det Champions League-kamper, i tillegg er det en rekker fra NHL natt til onsdag.

Tranmere Rovers - Salford City B 2,70 (spillestopp kl 20.40)

EFL Trophy Group C Northern. Selv om Tranmere Rovers har fått en tøff start etter comebacket i League One, så har laget klart å ta 16 poeng på de 15 første kampene. De ligger på 18-plass på tredje nivået i engelsk fotball, tre poeng over nedrykksstreken.

Tirsdag kveld skal Micky Mellon sine menn kjempe om gruppeseieren i ELF Trophy Northern Group C. Både Tranmere og Salford er allerede videre i turneringen, men nå skal det avgjøres hvem som vinner gruppen.

Tranmere slo Aston Villas U21-lag 2-1 i sin åpningskamp i gruppespilletén av de siste seks kampene i alle turneringer under Mickey Mellon. Tapet kom på Stadium of Light, hvor de gikk på et flaut 0-5-tap mot Sunderland. Tranmere har kun vunnet én av de fem siste ligakampene hjemme på Trenton Park, men tre av kampene har endt uavgjort.

Evan Gumbs, Mark Ellis, Harvey Gilmour, Jordan Ponticelli og Ollie Banks er ute hos Tranmere.

David Beckham og hans tidligere lagkamerater fra Manchester United-tiden, Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt har alle eierandeler i Tranmere sin motstander, Salford City. Det vil si at Scholes måtte selge seg ut av Salford da han var Oldham-manager sist sesong. David Beckham kjøpte da kameratens post.

Seks av Manchester United-spillerne på bildet eier en fotballklubb sammen. Bak fra venstre: David Beckham, Nicky Butt, Tomasz Kuszczak, Wes Brown, John O'Shea and Michael Owen. Foran fra høyre: Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Paul Scholes and Wayne Rooney. I 2014 kjøpte Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt 50 prosent av Salford City Senere har også David Beckham kjøt seg inn i klubben.

Salford rykket opp til League Two i England før denne sesongen. Dermed har klubben rykket opp fire ganger på de siste fem årene. League Two-nykommeren har startet sesongen bra. De ligger på ellevteplass på tabellen, bare tre poeng bak Newport som innehar den siste playoffplassen.

De topper også EFL Trophy-gruppen sin foran Tranmere på målforskjellen. Graham Alexander sine menn slo Aston Villas U21-lag 2-0 hjemme. De gamle United-stjernene sin kubb er i glimrende form. De har kun tapt én av de siste syv kampene i alle turneringer. Det var et 0-2-tap på bortebane mot Nothampton.

Salford har i denne perioden tatt viktige seire mot Walsall, Cambridge United, Mansfield Town og nå sist, Newport County. I tillegg spilte de 1-1 mot League One-laget Burton Albion i FA-cupen på lørdag. Jeg tror de er i stand til å lage problemer for Tranmere på Prenton Park. De har målfarlige spisser i Rooney og Jervis, som begge har spilt for klubber på høyere nivå. De kan lage trøbbel for et Tranmere-forsvar som har sluppet inn 28 mål så langt Det er kun to lag i League One som har sluppet inn flere mål enn dem.

Det alltid vanskelig å vite hvordan lagene prioriterer denne cupen, men jeg har latt meg imponere av Salford. De har vunnet tre av de fire siste bortekampene, og scoret to mål eller mer i alle tre 2,70 i odds på Salford-seier er brukbart. Spillestopp er klokken 2040.

