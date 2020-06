Manchester United tar seg til semifinalen i FA-cupen

Vi går for et tips hvor vi dobler pengene på Manchester United-seier.

Manchester United har vunnet syv av de åtte siste kampene mot Norwich, uansett bane. Målforskjellen er massive 22-3! Vi tror Manchester United tar til semifinalen i FA-cupen lørdag.

Norwich - Manchester United (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,10 (Spillestopp kl. 18.25)

FA-cupen, kvartfinale.Norwich har tapt begge ligakampene på hjemmebane etter koronapausen, uten å score mål. The Canaries tapte 0-3 mot Southampton i første kampen etter restarten av Premier League, og i helgen tapte de 0-1 mot Everton. Dermed har Norwich kun scoret ett mål på de syv siste kampene i Premier League.

Norwich har nå seks poeng opp til West Ham som ligger over nedrykksstreken med syv kamper igjen, men det begynner å haste med å ta poeng om de skal klare å overleve.

The Canaries visste før sesongstarten av de gamblet da de valgte ikke å åpne lommeboken for å hente nye spillere etter opprykket. FA-cupen er på en måte et fristed for dem. Et sted hvor de kan glemme nedrykkskampen, men de møter antakeligvis Manchester United på det verst tenkelige tidspunktet, for Ole Gunnar Solskjær sitt mannskap flyr høyt for tiden.

Vunnet to ligakamper mot Norwich

Norwich-spissen Teemu Pukki kan være tilbake hos Norwich til kvartfinalen, men det spørs om han klarer å gjøre noe vei i vellingen. Finnen har ikke scoret i Premier League siden 22. januar - mot Tottenham. Marco Stiepermann kan få sjansen for første gang etter at han er friskmeldt for Covid-19. Forsvarsspillerne Grant Hanley, Christoph Zimmermann og Sam Byram er alle ute resten av sesongen.

Hos Manchester United er Jesse Lingard frisk igjen, og han spiller trolig cupkampen, men Ole Gunnar Solskjær kommer trolig til å gjøre mange endringer på laget. Midtstopperne Axel Tuanzebe og Phil Jones er fortsatt ute.

Manchester United har allerede vunnet begge ligakampene mot Norwich denne sesongen. Ole Gunnar Solskjærs karer vant 3-1 på Carrow Road, og de vant hele 4-0 på Old Trafford. I begge kampene ledet de til pause. Vi tror Manchester United kjører på fra start også i lørdagens kamp, og at de leder til pause og vinner etter 90 minutter. B/B-spillet gir 2,10 i odds. Spillestopp er klokken 18.25.

