Manchester United trenger ingen storseier

Manchester United er store favoritter i kveldens kvartfinale mot Colchester. Men noen målfest blir det neppe.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen og godbitene står i kø. Liverpool spiller klubb-VM og møter Monterrey i semifinale, mens det duket for sesongens første El Clasico i Spania. i England er det tre kvartfinaler i Ligacupen, der Manchester United har hjemmekamp mot Colchester. I Bundesliga er det midtukerunde og fem kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Serie A og det er cupfotball i Frankrike. Her hjemme spilles det en del kamper i Eliteserien for menn i håndball. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og full runde i Hockeyallsvenskan.

Manchester United - Colchester - under 3,5 mål 1,90 (spillestopp kl 20.55)

Manchester United møter League Two-laget Colchester i onsdagens kvartfinale i ligacupen, og Ole Gunnar Solskjær øyner muligheten for å ta sitt første trofé som manager for De røde djevlene.

Men Colchester er ingen walkover. De har allerede slått ut to Premier League-lag på veien mot kvartfinalen, så Manchester United skal passe seg. Ole Gunnar Solskjær sine menn har undervurdert lag fra de lavere divisjonene tidligere i denne turneringen.

Manchester United måtte slite for å ta seg videre fra tredje runden i ligacupen mot Rochdale. League One-laget klarte 1-1 etter 90 minutter på Old Trafford, og 1-1 var også resultatet etter ekstraomgangene. United måtte ha straffespark for å slå ut Rochdale. I den kampen spilte blant andre Paul Pogba, Jesse Lindgard og Aaron Wan-Bissaka. Spørsmålet er om de har lært.

For Colchester har ligacupen vært et eventyr. I andre runden i ligacupen slo de ut Crystal Palace De vant 5-4 på straffespark etter å ha spilt 0-0 etter ordinær spilletid. Historien gjentok seg mot Tottenham. Også i den kampen var stillingen 0-0 etter 90 minutter, men Colchester vant 4-3 på straffespark mot laget fra Nord-London. Å holde nullen på Old Trafford blir en tøffere oppgave.

Men Essex-laget viser kjempeform før turen til Manchester. Colchester er ubeseiret i de seks siste kampene i League Two, og innehar i øyeblikket niendeplassen på tabellen, tre poeng bak en playoffplass.

Ligacupen er antakeligvis nederst på prioriteringslisten til Ole Gunnar Solskjær denne sesongen, og han vil sannsynligvis gi benkesliterne og akademispillerne sjansen i denne turneringen.

Mye tyder på at United kommer til å stille med omtrent samme laget som startet i Europa League i forrige uke. Mason Greenwood har utvilsomt gjort seg bemerket når han har fått sjansen, og spillere som Brandon Wiliams og Tahith Chong vet at de må presetere i disse kampene for å utfordre spillerne på førstelaget.

Selv om Manchester United gjør en rekke endringer på laget før kvartfinalen i ligacupen mot Colchester, så skal de fortsatt ha såpass mye kvalitet i laget at de slår League Two-laget, men Colchester har vist i de foregående kampene mot Premier League-motstand at de kan forsvare seg. Derfor tror jeg ikke at det blir en målorgie i denne kampen. At det scores under 3,5 mål virker ganske sannsynlig. Oddsen er 1,90. Den kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Eintracht Frankfurt - FC Köln H 1,70 (spillestopp kl 20.25)

Frankfurt er inne i en svak periode. De står uten seier i de fem siste kampene, og det er i denne perioden det eneste hjemmetapet deres har kommet. Tapet kom mot formsterke Wolfsburg for tre uker siden.

Hjemme på Commerzbank-Arena har Frankfurt vært sterke. Det er større klubber enn Wofsburg som har fått problemer her. Frankfurt banket Bayern München 5-1, og de slo Bayer Leverkusen 3-0, i tillegg har de klart 2-2 mot Borussia Dortmund. Alle tre lagene spiller i Champions League denne sesongen.

Etter seks kamper uten seier, vant FC Köln 2-0 hjemme mot Bayer Leverkusen i helgen. Det var lagets tredje seier på 15 kamper denne sesongen. På bortebane har de vært forferdelig svake. Der har de tapt seks av åtte kamper hittil, og historien tilsier at de skal gå på en ny bortesmell onsdag kveld. Frankfurt har nemlig hatt et godt grep på hjemmekampene mot FC Köln. De har vunnet de fire siste kampene mot dem på Commerzbank-Arena.

Jeg føler meg sikker på at Frankfurt kommer tilbake på vinnersporet mot FC Kön onsdag. De har vært gode på hjemmebane, mens FC Köln har ikke fått det til å klaffe på bortebane. Hjemmeseier til Frankfurt belønnes med 1,70 i odds. Den brukes i en dobbel sammen med at det scores under 3,5 mål mellom Manchester United og Colchester. Denne dobbelen gir 3,23 i odds.

