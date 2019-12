Manchester United vinner alltid mot Watford

Manchester United har vunnet 13 av sine 14 siste kamper i alle turneringer. Da skal det være gode vinnersjanser også i søndagens kamp på Vicarage Road.

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss. I Premier League skal Manchester United i aksjon borte mot Watford, mens det er duket for en spennende Londonderby mellom Tottenham og Chelsea. Det spilles også en rekke interessante kamper i både Serie A, La Liga og Bundesliga i Riyadh spilles det italiensk supercupfinale mellom Juventus og Lazio. Det er masse verdenscup på plakaten også. I Annecy er det fellesstart skiskyting for både menn og kvinner, og i Alta Badia er det storslalåm for menn. I Engelberg er det verdenscup hopp for menn og i Planica er det lagsprint for både kvinner og menn.

Watford - Manchester United pause/fulltid B/B - 2,60 (spillestopp kl 14.55)

Et hektisk juleprogram venter i Premier League med fire serierunder på kun ti dager. Tabelljumbo Watford har tre av disse på hjemmebane. Ligger meget overraskende helt sist med kun ni poeng, ikke minst med tanke på den sterke fjorårssesongen. Har dog vist fine tendenser i flere av kampene, også sist borte mot Liverpool. Er fortsatt uten seier hjemme på åtte forsøk (0-4-4). Tom Cleverley, Danny Welbeck, Jose Holebas, Sebastian Prodl og Daryl Janmaat er alle fortsatt ute med skader.

Klart forbedret skadesituasjon for United

Manchester United stilte med skarp førsteellever hjemme mot Colchester i onsdagens kvartfinale i ligacupen og selv om det stod 0-0 til pause, ble det komfortable 3-0 til slutt. Fine 2-1 seire over hhv Tottenham hjemme og Manchester City borte, før det ble en under pari prestasjon hjemme mot Everton forrige søndag og kun 1-1. Uansett har vært klar bedring for Manchester United den siste tiden. Ligger på 6. plass før helgens serierunde med 25 poeng og har ikke mer enn fire poeng opp til Chelsea på 4. plass. Svake 2-3-3 på åtte spilte bortekamper og den statistikken må bedres i juleprogrammet, da United har tre av sine fire kamper i julen på bortebane. Det er ellers klar bedring på skadefronten. Paul Pogba er endelig tilbake i trening, men spiller naturligvis ikke søndagens kamp. Diogo Dalot er også straks spilleklar. Eric Bailly, Angel Gomes og Timothy Fosu-Mensah er ute på ubestemt tid.

Manchester United har en fantastisk god statistikk mot Watford og har vunet 13 av de 14 siste kampene mot Watford, alle turneringer medregnet. De har vunnet tre av de fire siste seriekampene borte mot Watford, og selv om hjemmelaget uten tvil hara kapasitet til å slå United på en god dag, må det være klar fordel Manchester United søndag. 1,77 på borteseier er dog litt i snaueste laget til å forsvare et singelspill. Vi hever risikoen litt og spiller pause/fulltid B/B til mer friske 2,60 i odds.

