Manchester United vinner ikke mot LASK

Manchester United har ikke imponert på bortebane i Europa League. Vi tror de er fornøyd med uavgjort i Østerrike.

Corona-viruset påvirker også idrettsverden, og to av kveldens kamper i Europa League er utsatt mens fire av kampene spilles foran tomme tribuner. Den første kampen mellom Manchester United og LASK Linz skal spilles uten tilskuere. LASK tok den beslutningen etter råd fra østerrikske myndigheter.

NB! Fredag er det ca 628 millioner kroner i Eurojackpot-potten Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

LASK Linz - Manchester United U 3,10 (spillestopp kl 18.50)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



LASK har imponert i Europa denne sesongen. Østerrikerne har kun tapt én av åtte kamper etter at de gikk inn i gruppespillet. De har i denne perioden møtt både Sporting Lisboa og PSV to ganger.

LASK er ubeseiret på hjemmebane

De har vært bra på bortebane, men det er på hjemmebane de virkelig har vært solide. LASK har vunnet fire av fire kamper på Raiffeisen Arena denne sesongen. Rosenborg, PSV, Sporting og AZ Alkmaar har alle reist hjem med tap. Det østerrikske overraskeleslaget har scoret ti ganger på de fire hjemmekampene, og kun sluppet inn ett. Det forteller litt om hva som venter Ole Gunnar Solskjærs menn i Østerrike torsdag.

Selv om de fleste ikke kjenner så mange av navnene i lagoppstillingen til LASK, så skal ikke laget som leder den østerrikske Bundesliga undervurderes. LASK har tross alt scoret to mål eller mer i tre av de fire hjemmekampene i Europa League. Det viser at de må tas på alvor.

Hadde denne kampen vært spilt i midten av januar ville jeg satt pengene på LASK, men Manchester United har vist fremgang den siste halvannen måneden. I helgen fikk Ole Gunnar Solskjærs menn en solid opptur da de vant byderbyet mot Manchester City. Det var den tiende kampen på rad i alle turneringer uten tap.

Fredag er det ca 628 millioner kroner i Eurojackpot-potten Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Bruno Fernandes har gitt United-opptur

Det er en mann som har vært sentral i oppturen til United. Storkjøpet Bruno Fernandes sitt inntog på Old Trafford har virkelig snudd situasjonen på hodet i United. Siden portugiseren signerte for United i januar har nemlig ikke Ole Gunnar Solskjærs mannskap tapt en eneste kamp.

Ja, United står faktisk med fire seire på de fem siste kampene.

På bortebane i Europa League har de ikke sprutet av United De har riktignok scoret i tre av fire bortekamper, men de har ikke scoret mer enn ett mål i noen av de tre kampene. Den tidligere Lyn-spilleren Odion Ighalo vil trolig få sjansen på topp i torsdagens kamp. Anthony Martial, Paul Pogba og Marcus Rashford er ikke med i troppen til kampen i Østerrike. Martial ble skadet i kampen mot City, mens Pogba og Rashford allerede har vært ute en stund.

LASK mangler Thomas Goiginger, som pådro seg en alvorlig kneskade i seriekampen mot Mattersburg på søndag. Fra før er Marvin Potzmann ute med skade, og forsvarsspillerne Petar Filipovic og Philipp Wiesinger må begge sone karantene.

Ole Gunnar Solskjærs menn har vist stor fremgang de siste ukene, men de har ikke imponert på bortebane i Europa League. LASK på sin side har vært sterke på hjemmebane Østerrikerne slo lett Sporting og PSV, og de har vært solide defensivt. Dette blir ikke en enkel kamp for Manchester United. Vi tror Ole Gunnar Solskjær & Co. er fornøyd med uavgjort på bortebane. Da kan de avgjøre hjemme på Old Trafford. Oddsen på U er 3,10. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset