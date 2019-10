Manchester United vinner ikke nå heller

Torsdagens langoddsprogram domineres av Europa League. Det spilles 24 kamper i den tredje runden av turneringen. Rosenborg har tapt de to første kampene, og har en vanskelig bortekamp mot Sporting Lisboa torsdag. Også Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er i aksjon. De skal ut i en vanskelig bortekamp mot Parizan i Beograd. På ishockeyfronten er det fire kamper fra Get-ligaen og full serierunde i svensk SHL. Natt til fredag er det full rulle i NHL.

Partizan Beograd - Manchester United U 3,15 (spillestopp kl 18.55)

Partizan tok en sterk 2-1-seier borte mot Astana i forrige runden, og klatret samtidig til topps i gruppe L. Serberne vil kjempe hardt for å beholde tabellplasseringen, men de har vist svak form de siste ukene. Etter ti kamper på rad uten tap, har de nå to tap på rad i den hjemlige serien.

Den tidligre Liverpool-spilleren Lazar Markovic går glipp av muligheten til å møte United. Han er ute resten av kalenderåret med en skade, men de har andre spillere som kan lage trøbbel for United-forsvaret. Umar Sadiq scoret begge målene i Astana. Han skal United passe seg for. Zoran Tosic er en gammel kjenning fra Old Trafford. Han kom til Manchester United i 2009, men han ble ingen suksess. I Partizan har han fem mål og tre målgivende pasninger så langt. Han vil garantert vise seg frem mot gamleklubben. Seydoumba Soumah er en annen målfarlig spiller hos serberne. Guinea-spilleren har scoret seks mål og har åtte målgivende. Han er en viktig mann offensivt hos laget.

Motivasjonen vil antakeligvis være på topp hos serberne når gruppefavoritt Manchester United kommer til Beograd. Selv om Ole Gunnar Solskjær sine menn er favoritter er det ingen garanti for at de skal vinne denne matchen.

Manchester United spilte 1-1 mot Liverpool hjemme på Old Trafford søndag, men i den kampen viste De røde djevlene stor fremgang, men det var fortsatt den sjette kampen på rad uten seier etter 90 minutter for Ole Gunnar Solskjær. Før Europa League-kampen i Beograd viser fasiten fire uavgjorte og to tap. Det er ventet at Solskjær kommer til å gjøre en rekke endringer på laget.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News vil nordmannen gi flere unggutter spilletid i Serbia. Blant andre James Garner, Tahith Chong, Angel Gomes, Brandon Williams og Mason Greenwood. Alle fem spillerne var utelatt fra Manchester United sin U23-tropp som møtte Swansea City mandag. Ethan Laird er en annen ung spiller som kan få sjansen i Beograd.

Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Paul Pogba og Luke Shaw er alle på skadelisten, sammen med Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensha.

David De Gea, Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka var tilbake hos United i søndagens kamp mot Liverpool. Martial kan komme til å starte mot Partizan, og det kan også Jesse Lingard. Marcus Rashford vil trolig bli hvilt i denne kampen.

Serberne har spilt de to siste hjemmekampene i Europa League foran tomme tribuner etter at de ble straffet av UEFA for rasistiske tilrop fra supporterne. Torsdag er publikum tilbake på Stadion Partizana som har plass til over 32 000 tilskuere.

United har ikke imponert i de to første Europa League-matchene. De slo Astana 1-0, og i forrige runde ble det 0-0 mot AZ i Nederland. De har nå kun vunnet fire av tolv kamper denne sesongen Jeg tror heller ikke at de vinner her. De er riktignok ubeseiret i de siste 13 Europa League-kampene, og de har holdt nullen i ni av kampene, men å møte Partizan i Beograd er ingen enkel oppgave. Serberne er ueseiret i de elleve siste hjemmekampene i Europa League (8-3-0) United fåpr det tøft her, men jeg tror at Ole Gunnar Solskjær & Co. lever godt med ett poeng mot Partizan, 3,15 i odds på U frister i denne matchen.

