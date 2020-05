Mandag kan bergenseren få Lotto-sjokk om han sjekker kontoen

En mann fra Bergen kan være 3,7 millioner kroner rikere uten å vite det.

Fire heldige nordmenn hadde syv rette og får dele lørdagens romslige Lotto-pott. De nybakte millionærene får 3,7 millioner kroner hver inn på konto. Norsk Tipping fikk tak i tre av dem lørdag kveld, men en mann fra Bergen har ennå ikke besvart anropene fra Hamar.

32 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

Er du mann, og leverte inn Lotto-kupongen hos Extra Fana? Da bør du kikke over kupongen din igjen. Du kan ha vunnet 3,7 millioner kroner.

- Det ringer lenge, så går det over på svarer, sier trekningsredaktør Atle Onsrud Jensen hos Norsk Tipping.

- Vi har forsøkt å ringe ham fire ganger så langt, og vi kommer til å slå på tråden til ham et par ganger i løpet av mandag, forteller Onsrud Jensen.

Trykk her for å spille Lotto til neste lørdag!

Uavhengig av om spillselskapet får kontakt med vinneren eller ei, så vil pengene bli overført til mannen.

- Vi startet overføringen av pengene lørdag kveld, så de kan stå på kontoen hans allerede i dag. Han kan få seg et lite Lotto-sjokk om han sjekker saldoen sin og ikke vet at han har vunnet, sier Onsrud Jensen.

- Det er forskjell på om du vinner én million og 3,7 millioner. Vi vil snakke med bergenseren for å fortelle ham at vi tilbyr gratis økonomisk veiledning for ham. Det er viktig informasjon, forklarer han.

Her er Lotto-tallene fra lørdag 23. mai:

Hovedtallene: 1 - 10 - 17 - 23 - 28 - 31 - 34.

Tilleggstallet: 12.

- Litt uvanlig situasjon

Norsk Tipping har heller ikke fått tak i drammenseren som vant én million kroner i Nabolaget fredag.

- Det har vært mange vi ikke har fått tak i den siste tiden. Det er litt uvanlig. Som oftest ringer vinnerne opp igjen etter en dag eller to, sier Onsrud Jensen.

Det er ikke bare helgens to tippemillionærer Norsk Tipping jakter på. De har ennå ikke kommet i kontakt med tre vinnere som vant millionpremier i Lotto og Joker i starten av april.

Her er millionvinnerne Norsk Tipping ikke har fått snakket med:

Mannen i 80-årene fra Asker vant 3.251.000 kroner i Joker 8. april. Han kjøpte vinnerkupongen i kassen hos Rema 1000 Spikkestad.

Mann fra Alver kommune i 60-årene vant én million i Supertrekningen 11. april. Han kjøpte kupongen hos Rema 1000 Manger. Han har ikke tatt telefonen når Norsk Tipping har tatt kontakt, og han har heller ikke ringt opp igjen til spillselskapet.

Kvinne fra Molde i 80-årene vant også én million i Supertrekningen 11. april. Hun kjøpte kupongen hos Narvesen rutebilstasjonen Molde. Hun har ikke besvart anropene fra Hamar, og har heller ikke tatt kontakt med kundeservice.

Trykk her for å spille Lotto til neste lørdag!

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr