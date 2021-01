Mandag starter Hauge sammen med Zlatan for første gang

De har kun spilt sammen i ni minutter så langt. Mandag er Jens Petter Hauge og Zlatan Ibrahimovic i startelleveren til Milan mot Cagliari.

Jens Petter Hauge og Zlatan Ibrahimovic spilte sammen i tre minutter i 2-2-kampen mot Hellas Verona i november. Ibrahimvic spilte hele kampen, og Hauge ble byttet inn de siste tre minuttene for Hakan Çalhanoglu.

I kampen etter mot Napoli kom nordmannen inn etter 73 minutter. Da fikk han seks minutter på banen sammen med den svenske spiss-legenden. Mot Napoli scoret Hauge sitt hittil eneste mål i Serie A. Det kom i det 90. minutt. Da var Ibrahimovic gått av banen.

Mandag er Hauge i startelleveren sammen med Zlatan Ibrahimovic for aller første gang. Den svenske spisslegenden startet mot Torino i forrige serierunde. Han ble byttet ut i det 85. minutt, samtidig som Jens Petter Hauge kom inn på banen.

- Jeg tror det er en mulighet for meg til å lære fra en av de beste spillerne i verden. Zlatan har hatt en fantastisk karriere, så for meg å kunne lære av ham og snakke på norsk eller svensk er veldig bra. Jeg ser frem til det, sa Jens Petter Hauge til rossoneriblog da han kom til klubben i oktober.

Italiensk, Serie A. AC Milan-manager Stefano Pioli har en haug med spillere ute før mandagens bortekamp mot Cagliari.

AC Milan drar til Sardinia uten suspenderte Rafael Leao, og Matteo Gabbia og Ismael Bennacer som begge er skadet. Dessuten er Rade Krunic, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu og Theo Hernandez alle i karantene på grunn av positive covid-19-tester.

Men: AC Milan er det beste bortelaget i Serie A denne sesongen. De har fortsatt til gode å tape på bortebane, og har vunnet syv av åtte kamper vekke fra San Siro.

Kun ett tap på 33 kamper

The Rossoneri har hatt et godt tak på Cagliari. De har vunnet de siste tre kampene på rad mot laget fra Sardinia. Målforskjellen i de tre kampene er 8-0. Milan har faktisk kun tapt én av de siste 33 kampene mot Cagliari. Tapet kom tilbake i 1998.

Cagliari er ute av form før mandagens match. De har tapt fem kamper på rad i alle turneringer, og de står uten seier i de ti siste kampene siden de vant mot Verona i Coppa Italia tilbake i november.

Eusebio Di Francescos mannskap har bare tatt to poeng på de fem siste hjemmekampene i Serie A, og vi tror Jens Petter Hauge og Zlatan Ibrahimovic lager mer problemer for Sardinia-laget mandag.

Sist Milan besøkte Sardegna Arena vant de 2-0. Vi tror de vinner igjen mandag.

Ifølge Gazzetta Dello Sport vil Milan kunne starte med den sterkeste forsvarsfireren sin. Offensivt er det verre. Siden Leao er suspendert, vil Zlatan Ibrahimovic spille fra start, og det gjenstår å se om han kan spille hele kampen. Svensken er akkurat tilbake fra skade, og Pioli kan komme til å bytte ham ut i løpet av andre omgang med Lorenzo Colombo.

Sannsynlig Milan-lag (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic.

Cagliari har ligget under til pause i de to siste hjemmekampene. Nå møter de ligaens beste bortelag. Det blir tøft. For tøft. Milan har vunnet syv av åtte bortekamper denne sesongen, og de har gått til pause med ledelse i alle syv kampene. Vi tror Milan, til tross for mannefallet i troppen, går til pause med ledelse og vinner til slutt. B/B-spillet gir finfine 2,30 i odds. Det er spillbart.

