Mann fra Aurland vant to millioner

På det siste tallet dukket Jokeren opp. Mannen fra Aurland kan vente seg 2 018 000 kroner på konto.

Onsdagens pott var på 2 018 000 kroner. Det var en mann fra Aurland kommune i Vestland fylke som skulle prøve seg, og trekningsmaskinen Embla valgte tall.

Klikk her for å levere en kupong.

Som vanlig startet Embla bakerst. Det ble treff etterfulgt av en bom, så treff på de to neste.

Det var på det siste tallet at spenningen steg, der dukket nemlig Jokeren opp.

- Kjempeflott er det. Og Joker på siste tallet. Dette gikk over all forventning, sier mannen som ønsker å være anonym.

To millioner kroner rikere

Jokeren leverte, og to millioner kroner til mannen fra Aurland var et faktum.

- Det verden. Det høres veldig bra ut, var vinnerens kommentar da Norsk Tipping ringte med den gode nyheten.

Embla spilte på følgende tall:

1 - 6 - 2 - 3 - 7

Kupongen kjøpte mannen på mobilen.

- Dette føles veldig bra, sier mannen rett etter å ha fulgt tv-sendinga.

Lørdag er det cirka 2,1 millioner i potten. Her kan du levere en kupong.

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350 000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350 000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr