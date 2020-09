Ingen Vikinglotto-spillere hadde onsdagens vinnerrekke, men en mann fra Trondheim vant 1,1 million i Joker.

Onsdag 23. september anslo Norsk Tipping at førstepremiepotten i Vikinglotto ville bli på cirka 59 millioner kroner.

Dersom en spiller hadde vært alene om å få 6 + 1 rette, hadde vedkommende fått hele potten selv. Dersom det var flere som klarte det, skulle potten deles på dem.

Ingen Vikinglotto-spillere hadde onsdagens vinnerrekke - og potten står dermed urørt.

Hovedtall: 3 - 8 - 26 - 34 - 40 - 43

Viking-tallet: 3

Danske vant 7,2 millioner

Én spiller hadde 6+0 rette onsdag kveld. Den heldige er en danske og personen tar med seg en premiesum på nøyaktig 7 290 065 kroner.

15 norske spillere hadde 5+1 rette og vant med det 63 275 kroner hver.

Etter onsdagens Vikinglotto-trekning står førstepremiepotten fortsatt urørt og øker til ca. 76 millioner.

Trønder vant 1,1 million i Joker

Hver onsdag og lørdag trekkes det også ut en Joker-kandidat ved siden av Vikinglotto og Lotto.

En mann fra Trondheim ble trukket ut som kveldens Joker-kandidat. Trekningsroboten Embla fikk oppdraget om å ta opp-ned valgene.

Han var sikret 237 000 i inngangssum. På toppen lå det 1 185 000 kroner. Følgende tall ble spilt på:

3 - 2 - 2 - 8 - 4

Etter en bom dukket Jokeren opp - og mannen kan vente seg 1 185 000 kroner på konto.

- Nå er jeg helt skjelven. Jeg var innstilt på inngangssummen. Ble en liten skuffelse på det første tallet, men så smalt den inn, sier trønderen som ønsker å være anonym.

Pensjonisten leverte vinnerkupongen på mobilen den aktuelle onsdagen. Noen små planer har han lagt for premien.

- Det er noen småting som jeg har tenkt på å kjøpe. Nå blir det litt lettere. Så skal jeg forsøke å spare litt, sier vinneren.

Nordmann vant 74 mill. tidligere i september

En norsk spiller i 50-årene var alene om å ha 6+1 rette i Vikinglotto onsdag 2. september 2020. Han vant dermed 74 255 470 kroner.

- Tusen takk. Jeg setter stor pris på dette, men jeg lover at jeg uansett skal være meg selv, sa mangemillionæren ganske rolig, da Norsk Tipping snakket med ham samme kveld.

Vinnersjanse i Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890