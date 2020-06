Mann vant 14,8 millioner kroner i Lotto

En mann tok hele førstepremiepotten i lørdagens Lotto.

Lotto-potten var på nøyaktig 14.869.835 kroner denne lørdagen. En mann fra Møre og Romsdal klarte med sin rekke og vinne alt. Mannen er, for å være mer presis, fra Hustadvika. Så hvis du kan kjenne deg igjen i beskrivelsen og har levert en Lotto-kupong kan dette være deg.

Er det du som har vunnet vil Norsk Tipping straks prøve å få kontakt med deg. Har du flaks er dette nummeret som vil dukke opp på skjermen: 625 60 000. Det er Norsk Tipping sitt vinnernummer. Har du håp om å vinne en gang, men vil forsikre deg om at du ikke blir lurt kan det være en idé å lagre dette nummeret.

En annen måte å sjekke om du har vunnet er med din tallrekke. Har du også alle Lotto-tallene skal man ikke se bort ifra at du venter en telefon. Se under for å se hvilken rekke den heldige mannen spilte for å bli Lotto-millionær:

Lotto-tallene: 3 - 4 - 12 - 16 - 29 - 31 - 32

Tilleggstallet: 8

Håper du også på å bli Lotto-millionær?

Gikk det ikke din vei hundre prosent denne gangen? Frykt ikke, allerede neste lørdag er det en ny mulighet til å vente i spenning på nye Lotto-resultater. Får kun du fullklaff med alle dine sju tall da, kan du vinne cirka 14 millioner kroner. Det eneste du må huske for å få sjansen er å levere Lotto før lørdag klokken 18:00.

Spill Lotto her, lykke til!

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. )