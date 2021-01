Måpte da han sjekket Keno på jobb - hadde vunnet 2 mill.

Mannen sjekket Keno-resultatene rett etter han hadde kommet på jobb, og så han hadde vunnet 2 000 040 kroner. - Jeg har ikke ord, sier mannen fra Ullensaker.

Mannen var tidlig på jobb og gikk inn på Norsk Tipping-appen på morgenkvisten for å sjekke resultatene fra Keno.

- Jeg har ikke ord! Jeg skulle egentlig sjekke resultatene i går, men så glemte jeg det. Jeg sjekket det etter jeg hadde kommet på jobb i dag tidlig. Jeg trodde ikke på det og måtte sjekke flere ganger, forteller Ullensaker-mannen, som vant førstepremien, pluss femtepremie.

Pusse opp

- Jeg er helt satt ut. Jeg burde vel egentlig bare ha reist hjem fra jobb, men jeg kan jo ikke gjøre det. Jeg holder ut, men jeg ble enda mer satt ut da du ringte og bekreftet at jeg hadde vunnet, sier den nybakte Keno-vinneren.

Mannen sier han skal bruke deler av gevinsten på oppussing, mens noe skal settes på sparekontoen.

- Det blir nok ikke så stor feiring i dag, men kanskje en bedre middag ute et sted til helgen, sier mannen, som er i 50-årene.

Fikk inn 10 tall

Han hadde levert en kupong på Keno-nivå 10 med rekkepris 10 kroner. I hver trekning trekkes det ut 20 tall (av totalt 70). Keno-nivået sier noe om hvor mange tall man spiller med, og Ullensaker-mannen hadde altså 10 tall i sin rekke. Samtlige var blant de uttrukne tallene, og det betyr toppremie.

I Keno er premien fast, det vil si at den er en odds som ganges med rekkeprisen. Får man inn 10 tall på Keno-nivå 10, er oddsen 200 000.

Og 200 000 ganger 10 kroner i rekkepris blir 2 millioner kroner i premie.

Vinnersjanse Keno

Det trekkes totalt 20 tall av 70 mulige i hver Keno-trekning. For å vinne førstepremie må du spille på Keno-nivå 10 og få 10 rette. Sannsynligheten for det er 1:2 147 181. Det er med andre ord drøyt 2,14 millioner mulige kombinasjoner av 10 rette på Keno-nivå 10. Det er totalt 9 Keno-nivåer, og det er egne vinnersjanse på hvert nivå. Les mer om Keno og vinnersjanse her

