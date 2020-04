Maradonas hviterussiske klubb jakter ny ligatittel

Maradona skulle utvikle Dinamo Brest til å bli en toppklubb, men han sa opp før han fikk startet skikkelig i jobben.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland. Der har ligaen vært i gang i to uker, og denne helgen spilles den tredje serierunden i Vysshaya Liga. Lørdag spilles det tre kamper i den hviterussike toppdivisjonen.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Dinamo Brest - FC Slavia Mozyr (Handikap fulltid 0-1) 1,95 - 3,30 - 2,85 H (spillestopp kl. 1825)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Da Dinamo Brest vant sin første ligatittel sist sesong var den argentinske legenden Diego Maradona en av de første som sendte gratulasjoner. Maradona var en kort periode styreformann i den hviterussiske klubben. Han skrev under en treårskontrakt med Dinao Brest i mai 2018. I juli ble han presentert med brask og bram. Han skulle jobbe med strategisk utvikling av klubben og med klubbens akademi, men i september da han skulle begynne i jobben i Hviterussland, fant den uforutsigbare fotball-legenden en ny jobb som trener i meksikanske Dorados de Sinaloa, på nivå to i Mexico.

Men uten Maradona gikk Dinamo Brest til topps i ligaen sist sesong. Laget som holder til i byen ved grensen til Polen var ubeseiret i 29 av 30 kamper forrige sesong. Sergey Kovalchuk er ny trener for seriemesterne. Den tidligere sportsdirektøren i klubben kom inn for tsjekkeren Marcel Licka i desember, og han fikk en drømmestart i den nye jobben. Han ledet laget til 2-0-seier mot Shakhtyor i den hviterussiske supercupen i starten av mars.

Dinamo Brest tok seg videre i cupen etter å ha slått ut Isloch på straffespark. I den første serierunde skuffet de med bare å klare 1-1 hjemme mot Smolevichy-STI. Midtstopper Kiki Gabi utlignet til 1-1 på et hjørnespark fra halvveis ut i andre omgang.

Sliter borte mot de beste

De regjerende seriemesterne tok sin første seier for sesongen borte mot Slutsk i forrige serierunde. Da vant 1-0 etter at Artem Milevskyi stanget inn et frispark fra Oleksandr Noiok. Dermed er Brest-laget ubeseiret i de 22 siste kampene, og de har holdt nullen i fire av de fem siste kampene.

Venstreback Kirill Pechenin mistet plassen sin i startelleveren til Maksim Vitus før matchen mot Slutsk, og Vitus beholder trolig plassen i startoppstillingen. Det betyr at det bare var en nysignering i startelleveren mot Slutsk; midtbanespiller Elis Bakaj som kom fra Shakhtyor. Han har til gjengjeld vært en lyspunkt og blir en viktig spiller for dem denne sesongen.

Slavia Mozyr møtte Slutsk i serieåpningen og tapte 1-3. Et straffespark fra Andrey Chukhley ga Slavia ledelsen, men midtstopper Igor Tymonyuk ble utvist i det 70. minutt og det endret kampen. I forrige serierunde slo de tilbake med å slå storklubben BATE 2-1 foran egne fans. Spissen Nikita Melnikov utlignet for Slavia i slutten av første omgang, og samme mann fikk kreditert vinnermålet i starten av andre omgang.

Problemet er bare at Slavia Mozyr har slitt på bortebane mot de beste klubbene i Hviterussland. De tapte 0-4 mot BATE og 1-5 mot Shakhtyor mot slutten av sist sesong, og nå sist gikk de på et 1-3-nederlag mot Slutsk. Dinamo Brest er et bedre lag enn Slutsk, og det vil Slavia få merke, tror vi.

Dinamo Brest er solide på hjemmebane

Midtstopper Igor Tymonyuk er tilbake etter å ha vært suspendert, men det er usikkert om han får starte. Egor Potapov erstattet Tymonyuk mot BATE, og han klarte seg bra sammen med Aleksandr Raevskiy i midtforsvaret.

Dinamo Brest har vunnet fire av de fem siste kampene mot Slavia i den hviterussike toppdivisjonen. Senest sist sesong vant de 4-2 i Mozyr. Brest er ubeseiret i 22 kamper i alle turneringer, og de har vunnet ti av sine 14 siste hjemmekamper.

Dinamo Brest cruiser til seier mot Slavia Mozyr hjemme på OSK Brestsky Stadium. De regjerende seriemesterne viste fremgang sist helg og blir for sterke mot et bortesvakt Slavia-lag. Slavia Mozyr har tapt to av de siste tre bortekampene sine med to mål eller mer, og vi tror de taper med to mål eller mer i lørdagens kamp mot Dinamo Brest. Handikap-spillet gir 1,95 i odds. Spillestopp er klokken 18.25.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

FC Shakhtyor Soligorsk - FC Neman Grodno (Handikap fulltid 0-1) 2,00 - 3,25 - 2,85 H (spillestopp kl. 1425)

Shakhtyor Soligorsk har hatt et jerngrep på Neman Grodno hjemme på Stroitel Stadium. Shakhtyor vant 6-0 forrige sesong, og vi tror de kjører over FC Neman Grodno.

Shakhtyor Soligorsk gikk til topps i den hviterussiske cupen sist sesong, og de deltar jevnlig i kvalikrundene i Europa League. Manager Yurii Vernydub tok over som trener i klubben i november. Da hadde han trent den ukrainske klubben FC Zorya Luhansk fra 2011 og frem til i fjor høst. Vernydub fikk en tøff start. Shakhtyor tapte 0-2 mot seriemester Dinamo Brest i den hviterussiske Supercupen.

Nykommerne har forsterket laget

Shakhtyor er videre til andre runden i cupen, etter at de slo ut Torpedo BelAZ i første runden. De vant 1-0 på bortebane og 2-0 hjemme. De møtte også Torpedo i første serierunden, da tapte de 0-1. I den kampen hadde de stangskudd og de bommet på flere store sjanser i andre omgang.

Vernydubs mannskap slo tilbake i forrige serierunde, hvor de vant Gorodeya 2-0. Yuri Kendysh misset på et straffespark før Giorgi Diasamidze ga Shakhtyor ledelsen tidlig i andre omgang. Shakhtyor hadde drøssevis av muligheter til å øke ledelsen, men de klarte ikke å gå opp til 2-0 før helt på tampen av kampen. I det 89. minutt scoret Dmitri Podstrelov på en kontring.

Keeper Aleksandr Gutor ble signert i januar, og han ble umiddelbart gjort til kaptein. Midtstopperen Aleksandr Sachivko kom inn i startelleveren mot Gorodeya Han fungerte godt sammen nykommeren Sergey Politevich, og sammen holdt de nullen. Midtbanespillerne Sergey Balanovich, Dmitri Podstrelov og Azdren Llullaku debuterte også mot Gorodeya.

Spissen Darko Bodul ble erstattet av Igor Ivanovic etter de første 45 minuttene i forrige match, og han håper å starte lørdagens kamp mot Neman Grodno.

Igor Burko (t.h.) fra Shakhtyor i duell med Torino-spiller Simone Zaza i Europa League sist sesong. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Har et historisk overtak på Neman

Neman Grodno tapte 0-1 mot Isloch i første serierunden. Igor Kovalevichs mannskap slapp inn et sent mål etter at de ble redusert til ti mann. De slo tilbake med å vinne 2-0 mot Vitebsk i sist serierunde.

Neman Grodno ble presset bakpå i store deler av første omgang, men Gegam Kadimyan ga dem ledelsen seks minutter ut i andre omgang Giorgi Kantaria økte til 2-0 fra straffemerket etter at Volodymyr Koval ble meid ned på en kontring. Gjestene har slitt på bortebane i ligaen. De har tapt fem av de seks siste bortekampene, og de har gått målløse av banen i seks av de siste åtte bortekampene En slik statistikk inngir ikke til tillit.

Neman Grodno handlet ikke stort i vinter, men tre nysigneringer startet i de to første serierundene. Zoran Marusic er tilbake etter å ha vært suspndert i forrige matchen, og han går trolig rett inn i startelleveren.

Shakhtyor Soligorsk har et historisk overtak på Neman. De har vunnet 37 av de siste 60 kampene mellom lagene. Neman har kun vunnet 13 ganger. Shakhtyor har også vunnet de fire siste kampene mot gjestene, og i alle de fire kampene har de klart å gå av banen uten å slippe inn mål.

Shakhtyor Soligorsk er favoritter til å ta alle tre poengene i denne kampen. De er også tradisjonelt et sterkt hjemmelag. Laget har gått seirende ut av 22 av de siste 27 kampene foran egne fans.

De nye spillerne til Shakhtyor Soligorsk har forsterket laget. Yuri Kendysh har gjort midtbanen bedre, og nykommerne Giorgi Diasamidze og Dmitri Podstrelov scoret begge mot bunnlaget Gorodeya forrige helg.

Shakhtyor Soligorsk har en glimrende statistikk mot Neman. Etter en imponerende prestasjon på bortebane forrige helg, forventer jeg en komfortabel hjemmeseier her. Siden Soligorsk har vunnet seks av de siste syv kampene mot Neman Grodno uten å slippe inn mål, og de har vunnet de to siste kampen med tre mål eller mer, så går vi for et handikapspill her. Vi tror vertene vinner med to mål eller mer.