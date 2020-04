Marerittstarten fortsetter for den gamle storheten

Vi skjønner ikke hvorfor Dinamo Minsk er gjort til så store favoritter i denne kampen.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland. Der har ligaen vært i gang i to uker, og denne helgen spilles den tredje serierunden i Vysshaya Liga. Fredag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen for menn.

Dinamo Minsk - Torpedo BelAZ Zhodino

Dinamo Minsk har fått en horribel start på 2020-sesongen. De røk ut av den hviterussiske cupen etter å ha tapt 1-2 hjemme og 2-3 borte mot BATE Borisov, og elendigheten har fortsatt i ligaen. Sergey Gurenkos mannskap står med tap i de to første seriekampene.

Sjokktap i serieåpningen

Storklubben tapte overraskende 0-1 hjemme mot nyopprykkede Ruh Brest i serieåpningen, og i forrige serierunde tapte de 2-3 i byderbyet mot FC Minsk. Dinamo lå under 0-1 allerede etter 55 sekunder i hovedstadsderbyet, og til pause hadde FC Minsk økt ledelsen til 3-0. De fleste trodde at løpet var kjørt da Miha Goropevsek ble utvist tidlig i andre omgang, men istedet for å kollapse, tok Dinamo Minsk seg sammen.

Evgeni Shikavka reduserte til 1-3 på et straffespark i det 77. minutt, og Ivan Bakhar ordnet 2-3 i det 80. minutt, men de klarte ikke å utligne.

Dinamo Minsk har kun vunnet én av de siste elleve kampene i den hviterussiske toppdivisjonen, og de har tapt de seks siste kampene sine. Det er skuffende resultater for en klubb med en stolt historie. Dinamo Minsk var den eneste klubben fra Hviterussland som noensinne spilte i den sovjetiske toppdivisjonen. Klubben spilte der 39 av 54 sesonger, og vant ligaen i 1982. Klubben har også vunnet den hviterussiske toppserien syv ganger og den hviterussiske cupen tre ganger.

Dinamo Minsk må spille inn laget

Klubben har i løpet av vinteren gjort store utskiftninger i spillerstallen De har hentet inn ti spillere, og syv av dem startet mot Ruh Brest i første serierunden, og februarsigneringen Miha Goropevsek ble utvist i debuten i helgen. Den talentfulle 21 år gamle midtbanespilleren Ivan Bakhar er antakeligvis stinn i selvtillit etter å ha scoret i forrige serierunde, og det blir spennende å se om den sørkoreanske vingen Jun-young Kim får en plass i startelleveren etter to gode innhopp. Med mange nye spillere i troppen vil det ta tid å spille inn Dinamo-laget, og de får en knalltøff oppgave mot et Torpedo Zhodino.

Torpedo har vunnet sine to åpningskamper, uten å slippe inn mål. Gjestene slo Shakhtyor 1-0 i første serierunden. Den brasilianske vingen Gabriel Ramos ble matchvinner på overtid, og i helgen vant de 1-0 mot Belshina. Kampens eneste mål ble scoret av Valeri Gorbachik.

Torpedo var overlegen mot Dinamo Minsk sist sesong. Da vant de 4-0 på hjemmebane og 3-0 i den hviterussiske hovedstaden. Valeri Gorbachik, som scoret sist helg, Bohdan Myshenko og Dmytro Yusov scoret i Minsk, mens Yusovscoret de to første målene hjemme. De to øvrige målene ble satt inn av Stefan Bukorac og Jean-Morel Poé.

Torpedo har gjort smarte spillerkjøp

Dinamo Minsk var under pari defensivt mot byrivalen FC Minsk. De har nå sluppet inn tre mål i tre av de fire siste kampene i den den hviterussike toppdivisjonen. Torpedo Zhodino har gjort noen kloke investeringer. De hentet forsvarsspillerne Dmitri Yashin og Vitali Ustinov som har tettet igjen bakover. Midtbanemannen Yuri Pavlyukovets, kantspillerne Ilya Kukharchik og Gabriel Ramos og spissen Dmitri Antilevski har alle gått rett inn i startelleveren etter at de kom til klubben i januar. Antilevski er trolig ivrig etter å vise seg frem mot sin tidligere arbeidsgiver. Han spilte for Dinamo frem til oktober i fjor.

Torpedo virker sterke denne sesongen. De er trygge bakover, og fremover har de spillere som kan avgjøre kamper på egenhånd. Dinamo Minsk vil sannsynligvis fortsatt bruke tid på å spille inn laget sitt. Det virker som oddsen på denne kampen er satt på gamle meritter. Dinamo burde ikke være så stor favoritt. De er helt ute av form, mens Torpedo har hatt et godt tak på dem i de siste kampene og viser fin form. 3,55 i odds på bortseier er det beste tipset her.